ČEZ: - 162 °C je teplota zemního plynu při přepravě přes moře

Zkapalněný plyn tak zmenší svůj objem až 600krát. Pomocí tepla mořské vody se LNG v cílovém terminálu zpětným ohřátím přemění na plyn a vtlačí do plynové distribuční soustavy.
Na tomto principu už více než tři roky už funguje terminál LNG v nizozemském Eemshavenu. Do konce roku 2025 přijal celkem 72 lodí s plynem určeným pro Česko, které přivezly 6,44 miliardy metrů krychlových plynu.
Žádná loď neobsahovala ruský plyn, což je podmínka uživatelů terminálu.
