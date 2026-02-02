Elon Musk nečekaně zasáhl na Ukrajině. Pohrůžka z Ruska

02.02.2026 7:46 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Jste opravdovým bojovníkem za svobodu. Jednomu z nejbohatších Američanů se dostalo velkého poděkování. Od Ukrajinců. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že na cestě k míru je teď míč na straně amerických vyjednavačů. Jenže současně dostal vzkaz z Ruska. Nekompromisní vzkaz. Aby se ve svých úvahách vrátil do srpna 2025.

Elon Musk nečekaně zasáhl na Ukrajině. Pohrůžka z Ruska
Foto: Repro Youtube
Popisek: Dům v Kyjevě zasažený při útoku

Majitel společnosti SpaceX Elon Musk nechává blokovat ruské využívání satelitního systému Starlink a podle serveru Kyiv Independent už Ukrajinci vidí první výsledky těchto snah. Možnosti ruských útoků na Ukrajině se prý přece jen alespoň částečně omezily. I Musk 1. února napsal, že snahy společnosti SpaceX o zastavení „neoprávněného“ používání Starlinku Ruskem zřejmě přinesly ovoce.

„Dejte nám vědět, pokud je třeba udělat více,“ dodal Musk.

Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov oznámil, že Ukrajinci spolupracují s Muskovým týmem na dalších krocích.

Uvedl, že brzy bude zaveden systém, který zajistí, že na Ukrajině budou moci fungovat pouze autorizované terminály.

„Děkujeme, že stojíte při nás. Jste opravdovým bojovníkem za svobodu a opravdovým přítelem ukrajinského lidu,“ odpověděl Fedorov Muskovi na X.

 

 

Ukrajinské síly jsou na Starlinku významně závislé. Systém využívají především ke komunikaci s předními liniemi. Mnoho velitelů dává přednost satelitnímu internetovému systému před tradiční rádiovou komunikací, protože nabízí bezpečnější způsob spojení s vojáky na dálku.

Ve stejné době, kdy Elon Musk Rusům ztěžuje zneužívání Starlinku, se chystá další kolo mírových jednání ve Spojených arabských emirátech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se prý chystá na další kolo vyjednávání o míru.

„Ukrajina je připravena na věcnou diskusi a máme zájem na tom, aby nás výsledek přiblížil ke skutečnému a důstojnému konci války,“ řekl ukrajinský prezident.

Den předtím, 31. ledna, se ruský vyslanec Kirill Dmitrijev setkal v Miami s americkými představiteli včetně zvláštního vyslance Steva Witkoffa. Předchozí dvoudenní jednání mezi Kyjevem, Washingtonem a Moskvou skončila 24. ledna v Abú Zabí, v SAE. Zelenskyj později ve svém večerním projevu uvedl, že se 2. února setká s ukrajinským týmem, aby se na jednání připravili.

Zelenskyj také naznačil, že v mírových jednáních je teď míč na straně Američanů.

„Očekáváme, že americká strana bude stejně aktivní, zejména pokud jde o deeskalační opatření – snížení počtu útoků – a hodně záleží na tom, čeho se americké straně podaří dosáhnout,“ řekl. Důvěra ukrajinského lidu v mírový proces závisí částečně na účinnosti snižování rozsahu útoků, naznačil.

Server deníku The New York Times napsal, že v neděli, kdy teplota v Kyjevě klesla na téměř mínus 21 stupňů Celsia, více než 500 budov ve městě stále nemělo vytápění. Většina Ukrajinců neměla po většinu dne elektřinu.

Poslanci ruské Státní dumy vyzvali Moskvu k použití „silnějších zbraní“ k útoku na Ukrajinu, uvedl 30. ledna její předseda Vjačeslav Volodin. Uprostřed stále nižších venkovních teplot. Na sociální síti Telegram Volodin zdůraznil, že moskevské jednotky postupují, a pohrozil prezidentu Volodymyru Zelenskému větou, že „jedinou cestou vpřed“ je následovat dohodu, které dosáhli ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na jednáních o Aljašce v srpnu 2025. Dohoda mimo jiné předpokládá stažení ukrajinských vojsk z Donbasu.

Psali jsme:

„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce
Foltýn má jasno: Sv*ně? Kolaboranti se sami přihlásili
Zelenskyj děkoval Čechům. „Chtěli bychom L-159 co nejdříve.“
Už i Ukrajinci přiznávají, že ztratili Myrnohrad

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/ukraine-war-latest-ukraine-sees-real-results-from-blocking-russias-starlink-use-defense-minister-says/

https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/2017882773759955059?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.nytimes.com/2026/02/01/world/europe/russia-strikes-ukraine-energy-sector-killing-12-miners.html

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/01/31/8018780/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

