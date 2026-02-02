Elon Musk nečekaně zasáhl na Ukrajině. Pohrůžka z Ruska

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Dejte nám vědět, pokud je třeba udělat více,“ dodal Musk.
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov oznámil, že Ukrajinci spolupracují s Muskovým týmem na dalších krocích.
Uvedl, že brzy bude zaveden systém, který zajistí, že na Ukrajině budou moci fungovat pouze autorizované terminály.
„Děkujeme, že stojíte při nás. Jste opravdovým bojovníkem za svobodu a opravdovým přítelem ukrajinského lidu,“ odpověděl Fedorov Muskovi na X.
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 1, 2026
Ve stejné době, kdy Elon Musk Rusům ztěžuje zneužívání Starlinku, se chystá další kolo mírových jednání ve Spojených arabských emirátech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se prý chystá na další kolo vyjednávání o míru.
„Ukrajina je připravena na věcnou diskusi a máme zájem na tom, aby nás výsledek přiblížil ke skutečnému a důstojnému konci války,“ řekl ukrajinský prezident.
Den předtím, 31. ledna, se ruský vyslanec Kirill Dmitrijev setkal v Miami s americkými představiteli včetně zvláštního vyslance Steva Witkoffa. Předchozí dvoudenní jednání mezi Kyjevem, Washingtonem a Moskvou skončila 24. ledna v Abú Zabí, v SAE. Zelenskyj později ve svém večerním projevu uvedl, že se 2. února setká s ukrajinským týmem, aby se na jednání připravili.
Zelenskyj také naznačil, že v mírových jednáních je teď míč na straně Američanů.
„Očekáváme, že americká strana bude stejně aktivní, zejména pokud jde o deeskalační opatření – snížení počtu útoků – a hodně záleží na tom, čeho se americké straně podaří dosáhnout,“ řekl. Důvěra ukrajinského lidu v mírový proces závisí částečně na účinnosti snižování rozsahu útoků, naznačil.
Poslanci ruské Státní dumy vyzvali Moskvu k použití „silnějších zbraní“ k útoku na Ukrajinu, uvedl 30. ledna její předseda Vjačeslav Volodin. Uprostřed stále nižších venkovních teplot. Na sociální síti Telegram Volodin zdůraznil, že moskevské jednotky postupují, a pohrozil prezidentu Volodymyru Zelenskému větou, že „jedinou cestou vpřed“ je následovat dohodu, které dosáhli ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na jednáních o Aljašce v srpnu 2025. Dohoda mimo jiné předpokládá stažení ukrajinských vojsk z Donbasu.
