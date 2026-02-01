Ministr Havlíček: Českým firmám se otevírají unikátní investiční příležitosti

To byly hlavní cíle historicky prvního EU-Bhutan Business Fora v Praze, které uzavřelo evropskou cestu bhútánského premiéra Tsheringa Tobgaye. Klíčovým tématem bylo zapojení českého průmyslu do budování technologického a udržitelného centra Gelephu. V pátek s bhútánským premiérem jednal 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
„Česká republika nabízí staletou tradici strojírenské excelence a špičkové technologie v energetice, digitalizaci i ekologickém zemědělství. Projekt Gelephu Mindfulness City vnímám jako investiční příležitost století, kde se otevírá obrovský prostor pro naše experty na smart grids, zelené technologie či ekologické stavitelství. Cílem naší vlády je stavět stabilní most pro české podnikatele, aby v Bhútánu mohli realizovat projekty s vysokou mírou jistoty a vládní podpory,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Ministr Havlíček během jednání zdůraznil, že vztahy mezi oběma zeměmi se od roku 2024, kdy byl v hlavním městě Thimphu otevřen honorární konzulát ČR, dynamicky rozvíjejí. Česko již nyní v regionu aktivně pomáhá, například v rámci programu Cybervac zaměřeného na budování kybernetické odolnosti.
Praha se stala poslední zastávkou vládní delegace Bhútánu po Bruselu a Frankfurtu. Business fóra zorganizovaly společně Bhútánské království a Evropská komise, to pražské potvrdilo rostoucí zájem o propojení českého technického know-how s bhútánskou vizí udržitelného rozvoje.
Fórum zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechter. „Bhútán pro nás není jen exotickou destinací v Himálaji, ale strategický partner, se kterým sdílíme ambice vybudovat udržitelnou a inovativní ekonomiku. Toto setkání je jasným signálem, že český průmysl a bhútánské vize se skvěle prolínají, zejména v oblastech, kde Česko patří ke světové špičce,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechter.
Stěžejním bodem fóra byla prezentace „Gelephu Mindfulness City“, zvláštní administrativní oblasti, která chce nově pojmout udržitelný rozvoj propojením inovací, kultury a spirituality. Pro české investory projekt představuje bránu na asijské trhy se zázemím moderní legislativy a přístupem k čisté energii z hydroelektráren. MPO vidí potenciál zejména v dodávkách pro civilní letectví, vodní energetiku a v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Rozvoji těchto projektů má napomoci i evropská iniciativa Global Gateway, kterou Česko v rámci partnerství s Bhútánem aktivně podporuje.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
