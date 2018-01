Nemocnice Třebíč otevírá novou oční ordinaci

Od pondělí do čtvrtka, vždy od 13:00 do 15:30 hod., bude ambulance otevřena v prostorách očního oddělení nemocnice v pavilonu U. Zájemci o vyšetření se mohou objednat na telefonním čísle 568 809 598, a to od pondělí do čtvrtka mezi 13:00 až 15.30 hodin.

„Uvědomujeme si, že na vyšetření ve všeobecných očních ordinacích čekají lidé i několik měsíců, proto chceme využít volnější kapacitu a nabídnout tuto možnost v rámci nemocnice. Je určena těm, kteří dosud nejsou u jiného očního lékaře registrovaní a mají potřebu vyšetření absolvovat,“ upřesňuje ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Oční oddělení sídlí v Pavilonu U v mínus druhém podlaží. Vedle nově otevřené ambulance provádí i operace katarakt, operace na víčcích, včetně plastických, na spojivce a na rohovce. Součástí je i sítnicová ambulance, specializovaná ortoptická ambulance. Provádí vyšetření OCT, UZ očí, další specializovaná vyšetření.

Více informací ZDE

autor: Tisková zpráva