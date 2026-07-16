Notino uzavřelo fiskální rok s obratem 1,76 miliardy eur. Po transformaci zrychluje další růst

16.07.2026 17:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Notino, největší evropský online prodejce produktů pro krásu a zdraví, dosáhlo ve fiskálním roce 2025 obratu 1,76 miliardy eur, meziročně o 11,5 % více. Rok byl pro společnost obdobím zásadní proměny. Vedle organizační transformace pokračovalo v investicích do zákaznické zkušenosti, rozvoje omnichannel služeb i retailové sítě. Do nového fiskálního roku vstupuje s cílem dále posilovat svou pozici na evropských trzích.

Notino uzavřelo fiskální rok s obratem 1,76 miliardy eur. Po transformaci zrychluje další růst
Foto: Notino
Popisek: Notino

Notino dnes obsluhuje více než 40 milionů zákazníků na 27 evropských trzích. Ve fiskálním roce 2025 (květen 2025 - duben 2026) dosáhlo obratu 1,76 miliardy eur a meziročně vzrostlo o 11,5 procenta. Největším trhem společnosti zůstává Polsko s podílem nad 15 procent na celkovém obratu. Následují Česká republika s podílem 12 procent, Itálie a Rumunsko. Nejrychleji rostly z hlediska obratu meziročně o více než čtvrtinu Chorvatsko a Litva.

Rok změn, který přinesl výsledky

Fiskální rok 2025 byl pro Notino rokem zásadních změn. Společnost zahájila rozsáhlou transformaci, zjednodušila organizační strukturu, upravila rozhodovací procesy a snížila počet zaměstnanců přibližně o 300. Cílem byla efektivnější organizace připravená na další růst. „Říct, co nefunguje, musíme dříve, než bude pozdě,“ vysvětloval tehdejší CEO Notina Zbyněk Kocián důvody změn.

Notino uzavřelo fiskální rok dvouciferným růstem, i přesto byl závěr kalendářního roku 2025 pro společnost náročnější. V období Black Friday a vánočních nákupů vykázalo meziroční růst jen v jednotkách procent. Obrat přišel až v prvních měsících roku 2026, kdy se tempo růstu zvýšilo na 27 procent.

„Transformace nebyla jednoduchá a krátkodobě se promítla i do našeho tempa růstu. Přesto jsme fiskální rok uzavřeli s dvouciferným růstem, který překonal tempo růstu evropského e-commerce trhu. Zároveň jsme si udrželi silnou finanční kondici, díky které můžeme pokračovat v investicích do dalšího rozvoje společnosti. V prvních měsících roku 2026 se navíc ukázalo, že změny byly správným krokem. Dnes máme efektivnější organizaci, která nám dává pevný základ pro další růst,“ říká Jakub Šedý, co-CEO společnosti Notino.

Zákaznická zkušenost zůstává hlavní prioritou, v aplikaci vznikají 4 z 10 objednávek

Vedle transformace pokračovalo Notino v investicích do zákaznické zkušenosti. Zaměřilo se na další zjednodušování nákupního procesu, rozvoj digitálních služeb, personalizaci zákaznického prostředí i spuštění nového věrnostního programu. Ten bude společnost v letošním roce dále rozvíjet a postupně rozšiřovat i na další evropské trhy. Klíčovou roli v této strategii hraje také mobilní aplikace, která se stává důležitým kontaktním bodem mezi zákazníky a značkou a patří mezi nejdůležitější nástroje, prostřednictvím kterých se zákazníci k Notinu vracejí.

„Dlouhodobou loajalitu zákazníků nevytváří jedna velká inovace, ale stovky drobných zlepšení. Proto jsme letos spustili nový věrnostní program, který chceme dál rozvíjet podle reálné zpětné vazby zákazníků a postupně rozšiřovat na další evropské trhy. Stejnou filozofií přistupujeme ke všem našim službám. Mobilní aplikace je důkazem, že tento přístup funguje. Dnes přes ni vznikají už čtyři z deseti objednávek,“ říká Lukáš Havlásek, co-CEO společnosti Notino.

Unikátní beauty ekosystém propojuje produkty, služby i prodejny

Notino pokračovalo v rozvoji svého omnichannel modelu, který propojuje online nákup, kamenné prodejny i beauty služby do jednoho ekosystému. Retailovou síť dále rozšiřovalo napříč Evropou, mimo jiné otevřelo svou vůbec první kamennou prodejnu v Chorvatsku. Celkem dnes provozuje 27 prodejen v osmi evropských zemích, jejichž tržby meziročně vzrostly téměř o 30 procent.

Už letos na podzim přitom otevře také svou první prodejnu ve slovinské Lublani a v expanzi retailové sítě bude pokračovat i na dalších stávajících evropských trzích.

Vedle rozvoje retailové sítě pokračovalo Notino také v rozšiřování zákaznických rezervací beauty služeb prostřednictvím platformy Notino Partner. Ta dnes propojuje více než 8 000 kosmetických salonů se zákazníky v pěti evropských zemích a během uplynulého fiskálního roku přes ni vzniklo 1,5 milionu rezervací. V letošním roce plánuje společnost službu rozšířit také do Chorvatska a Rakouska.

„Zákazníci dnes neřeší, jestli nakupují online, v prodejně nebo si rezervují návštěvu salonu. Chtějí jednoduše vyřešit vše, co souvisí s péčí o krásu a zdraví. Naším úkolem je propojit všechny tyto služby tak, aby je zákazníci našli na jednom místě. Právě tímto směrem chceme Notino rozvíjet i v dalších letech,“ říká Bartosz Kliś, co-CEO společnosti Notino.

O společnosti Notino

V neustále rostoucím světě e-commerce Notino přináší krásu a zdraví milionům lidí po celé Evropě. Největší evropský online prodejce v oblasti krásy je lídrem v tomto odvětví už 21 let. Notino začalo svou cestu v roce 2004 v České republice a stalo se jedním z nejsilnějších hráčů na poli e-commerce v oblasti krásy a zdraví. Zákazníkům Notino přináší široký výběr až 115 000 produktů od více než 1800 světoznámých i lokálních značek, a to za ty nejlepší ceny. Notino je úspěšné online ve 27 zemích a provozuje i stejný počet kamenných prodejen.

Nedávno se Notino úspěšně zařadilo mezi deset nejlepších na prestižním seznamu TOP 500 Cross-Border Retail Europe. Vedle expanze firma klade důraz především na zkvalitnění svých služeb. Rychlé a spolehlivé doručení objednávek zajišťují logistická centra a sklady v Rumunsku, České republice, v Itálii a v Polsku.

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Tisková zpráva , Notino

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Tunel?

Poslanec Rajchl tvrdí, že STAN prostřednictvím své dceřinné společnosti tuneluje miliony z našich daní, když si pronajímá kancelář od státu a následně si nechá ten samý nájem proplatit třikrát od kanceláře Poslanecké sněmovny. Zajímá mě, co je na tom pravdy? Upřímně tomu moc nerozumím, ale nikde jse...

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