Notino uzavřelo fiskální rok s obratem 1,76 miliardy eur. Po transformaci zrychluje další růst

Notino dnes obsluhuje více než 40 milionů zákazníků na 27 evropských trzích. Ve fiskálním roce 2025 (květen 2025 - duben 2026) dosáhlo obratu 1,76 miliardy eur a meziročně vzrostlo o 11,5 procenta. Největším trhem společnosti zůstává Polsko s podílem nad 15 procent na celkovém obratu. Následují Česká republika s podílem 12 procent, Itálie a Rumunsko. Nejrychleji rostly z hlediska obratu meziročně o více než čtvrtinu Chorvatsko a Litva.
Rok změn, který přinesl výsledky
Fiskální rok 2025 byl pro Notino rokem zásadních změn. Společnost zahájila rozsáhlou transformaci, zjednodušila organizační strukturu, upravila rozhodovací procesy a snížila počet zaměstnanců přibližně o 300. Cílem byla efektivnější organizace připravená na další růst. „Říct, co nefunguje, musíme dříve, než bude pozdě,“ vysvětloval tehdejší CEO Notina Zbyněk Kocián důvody změn.
Notino uzavřelo fiskální rok dvouciferným růstem, i přesto byl závěr kalendářního roku 2025 pro společnost náročnější. V období Black Friday a vánočních nákupů vykázalo meziroční růst jen v jednotkách procent. Obrat přišel až v prvních měsících roku 2026, kdy se tempo růstu zvýšilo na 27 procent.
„Transformace nebyla jednoduchá a krátkodobě se promítla i do našeho tempa růstu. Přesto jsme fiskální rok uzavřeli s dvouciferným růstem, který překonal tempo růstu evropského e-commerce trhu. Zároveň jsme si udrželi silnou finanční kondici, díky které můžeme pokračovat v investicích do dalšího rozvoje společnosti. V prvních měsících roku 2026 se navíc ukázalo, že změny byly správným krokem. Dnes máme efektivnější organizaci, která nám dává pevný základ pro další růst,“ říká Jakub Šedý, co-CEO společnosti Notino.
Zákaznická zkušenost zůstává hlavní prioritou, v aplikaci vznikají 4 z 10 objednávek
Vedle transformace pokračovalo Notino v investicích do zákaznické zkušenosti. Zaměřilo se na další zjednodušování nákupního procesu, rozvoj digitálních služeb, personalizaci zákaznického prostředí i spuštění nového věrnostního programu. Ten bude společnost v letošním roce dále rozvíjet a postupně rozšiřovat i na další evropské trhy. Klíčovou roli v této strategii hraje také mobilní aplikace, která se stává důležitým kontaktním bodem mezi zákazníky a značkou a patří mezi nejdůležitější nástroje, prostřednictvím kterých se zákazníci k Notinu vracejí.
„Dlouhodobou loajalitu zákazníků nevytváří jedna velká inovace, ale stovky drobných zlepšení. Proto jsme letos spustili nový věrnostní program, který chceme dál rozvíjet podle reálné zpětné vazby zákazníků a postupně rozšiřovat na další evropské trhy. Stejnou filozofií přistupujeme ke všem našim službám. Mobilní aplikace je důkazem, že tento přístup funguje. Dnes přes ni vznikají už čtyři z deseti objednávek,“ říká Lukáš Havlásek, co-CEO společnosti Notino.
Unikátní beauty ekosystém propojuje produkty, služby i prodejny
Notino pokračovalo v rozvoji svého omnichannel modelu, který propojuje online nákup, kamenné prodejny i beauty služby do jednoho ekosystému. Retailovou síť dále rozšiřovalo napříč Evropou, mimo jiné otevřelo svou vůbec první kamennou prodejnu v Chorvatsku. Celkem dnes provozuje 27 prodejen v osmi evropských zemích, jejichž tržby meziročně vzrostly téměř o 30 procent.
Už letos na podzim přitom otevře také svou první prodejnu ve slovinské Lublani a v expanzi retailové sítě bude pokračovat i na dalších stávajících evropských trzích.
Vedle rozvoje retailové sítě pokračovalo Notino také v rozšiřování zákaznických rezervací beauty služeb prostřednictvím platformy Notino Partner. Ta dnes propojuje více než 8 000 kosmetických salonů se zákazníky v pěti evropských zemích a během uplynulého fiskálního roku přes ni vzniklo 1,5 milionu rezervací. V letošním roce plánuje společnost službu rozšířit také do Chorvatska a Rakouska.
„Zákazníci dnes neřeší, jestli nakupují online, v prodejně nebo si rezervují návštěvu salonu. Chtějí jednoduše vyřešit vše, co souvisí s péčí o krásu a zdraví. Naším úkolem je propojit všechny tyto služby tak, aby je zákazníci našli na jednom místě. Právě tímto směrem chceme Notino rozvíjet i v dalších letech,“ říká Bartosz Kliś, co-CEO společnosti Notino.
O společnosti Notino
V neustále rostoucím světě e-commerce Notino přináší krásu a zdraví milionům lidí po celé Evropě. Největší evropský online prodejce v oblasti krásy je lídrem v tomto odvětví už 21 let. Notino začalo svou cestu v roce 2004 v České republice a stalo se jedním z nejsilnějších hráčů na poli e-commerce v oblasti krásy a zdraví. Zákazníkům Notino přináší široký výběr až 115 000 produktů od více než 1800 světoznámých i lokálních značek, a to za ty nejlepší ceny. Notino je úspěšné online ve 27 zemích a provozuje i stejný počet kamenných prodejen.
Nedávno se Notino úspěšně zařadilo mezi deset nejlepších na prestižním seznamu TOP 500 Cross-Border Retail Europe. Vedle expanze firma klade důraz především na zkvalitnění svých služeb. Rychlé a spolehlivé doručení objednávek zajišťují logistická centra a sklady v Rumunsku, České republice, v Itálii a v Polsku.
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