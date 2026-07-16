ČEZ: Léto pod proudem na Hučáku

Letní prázdniny jsou v plném proudu a Infocentrum obnovitelných zdrojů Hučák v centru Hradce Králové připravilo pro malé návštěvníky oblíbenou prázdninovou soutěž s podtitulem Elektřina krok za krokem. Děti se mohou až do 31. srpna zapojit do pátrací hry, vyluštit tajenku a odnést si jeden z mnoha hravých dárků Skupiny ČEZ. Soutěž je součástí tradičního programu infocenter ČEZ po celé republice, na Hučáku však nabízí jedinečnou příležitost spojit letní výlet s poznáváním obnovitelných zdrojů energie přímo v srdci krajské metropole. Vstupné je zdarma.
Úkolem soutěžících je najít v prostorách infocentra stopy s nápovědami, správně vyplnit křížovku a odhalit tajenku. Tu následně ukážou průvodci nebo průvodkyni, kteří je za splněný úkol odmění drobným dárkem.
Hučák je místem, kde si děti i dospělí mohou hravou a srozumitelnou formou vyzkoušet, jak funguje výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Letní soutěž je skvělou příležitostí, jak během prázdnin spojit zábavu s objevováním světa energie.
Moderní infocentrum v historické elektrárně
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Hučák patří mezi nejnavštěvovanější technické a vzdělávací atrakce v Královéhradeckém kraji. Nachází se v historické budově malé vodní elektrárny na řece Labi přímo v centru Hradce Králové a dlouhodobě představuje veřejnosti význam obnovitelných zdrojů energie.
Návštěvníci zde najdou interaktivní expozice zaměřené na výrobu elektřiny, ochranu životního prostředí, energetické úspory nebo budoucnost bezemisní energetiky. Součástí prohlídky jsou modely, multimediální prvky, vzdělávací hry i možnost nahlédnout do fungování samotné vodní elektrárny. Díky atraktivnímu pojetí je Hučák oblíbeným cílem rodin s dětmi, školních výprav i turistů, kteří navštěvují Hradec Králové.
Výhodou Hučáku je také jeho snadná dostupnost. Návštěvníci mohou spojit návštěvu infocentra s procházkou historickým centrem města, návštěvou soutoku Labe a Orlice nebo dalších turistických atrakcí v okolí.
Elektřina krok za krokem
Letošní ročník soutěže v infocentrech Skupiny ČEZ nese podtitul „Elektřina krok za krokem“. Děti se zábavnou formou seznamují s tím, odkud elektřina pochází, jak se dostává až do domácností a jakou roli v energetickém mixu hrají různé zdroje energie.
„Letní soutěž se stala hitem prázdnin. Pořádáme ji už řadu let a máme velkou radost z neutuchajícího zájmu, ať už ze strany nových návštěvníků, nebo těch, kteří se k nám za soutěží vracejí každé léto,“ říká Vít Pavlík, vedoucí informačních center Skupiny ČEZ. „I letos se účastníci mohou těšit na drobné dárky, tou největší odměnou pro ně ale zůstávají nabyté vědomosti.“
Kartu s křížovkou si mohou návštěvníci vyzvednout přímo u průvodce po příchodu do infocentra nebo ji získat prostřednictvím QR kódu. Soutěž probíhá po celé letní prázdniny a je určena dětem a mladým lidem do 18 let.
Infocentra Skupiny ČEZ každoročně přibližují energetiku desetitisícům návštěvníků. Jen během loňských prázdnin navštívilo elektrárenské expozice více než 66 tisíc lidí a přes 11 tisíc dětí úspěšně vyřešilo letní soutěž. Hučák je přitom jedním z nejdostupnějších míst celé sítě, protože jako jediné infocentrum Skupiny ČEZ sídlí přímo v centru krajského města.
Více informací o soutěži, otevírací době a dalších aktivitách pro děti i dospělé naleznou zájemci ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku