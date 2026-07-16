ČEZ: Léto pod proudem na Hučáku

16.07.2026 18:04 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Oblíbená soutěž zve děti za tajenkou i světem energie přímo do centra Hradce Králové.

ČEZ: Léto pod proudem na Hučáku
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Letní prázdniny jsou v plném proudu a Infocentrum obnovitelných zdrojů Hučák v centru Hradce Králové připravilo pro malé návštěvníky oblíbenou prázdninovou soutěž s podtitulem Elektřina krok za krokem. Děti se mohou až do 31. srpna zapojit do pátrací hry, vyluštit tajenku a odnést si jeden z mnoha hravých dárků Skupiny ČEZ. Soutěž je součástí tradičního programu infocenter ČEZ po celé republice, na Hučáku však nabízí jedinečnou příležitost spojit letní výlet s poznáváním obnovitelných zdrojů energie přímo v srdci krajské metropole. Vstupné je zdarma.

Úkolem soutěžících je najít v prostorách infocentra stopy s nápovědami, správně vyplnit křížovku a odhalit tajenku. Tu následně ukážou průvodci nebo průvodkyni, kteří je za splněný úkol odmění drobným dárkem.

Hučák je místem, kde si děti i dospělí mohou hravou a srozumitelnou formou vyzkoušet, jak funguje výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Letní soutěž je skvělou příležitostí, jak během prázdnin spojit zábavu s objevováním světa energie.

Moderní infocentrum v historické elektrárně

Anketa

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 5815 lidí

Hučák patří mezi nejnavštěvovanější technické a vzdělávací atrakce v Královéhradeckém kraji. Nachází se v historické budově malé vodní elektrárny na řece Labi přímo v centru Hradce Králové a dlouhodobě představuje veřejnosti význam obnovitelných zdrojů energie.

Návštěvníci zde najdou interaktivní expozice zaměřené na výrobu elektřiny, ochranu životního prostředí, energetické úspory nebo budoucnost bezemisní energetiky. Součástí prohlídky jsou modely, multimediální prvky, vzdělávací hry i možnost nahlédnout do fungování samotné vodní elektrárny. Díky atraktivnímu pojetí je Hučák oblíbeným cílem rodin s dětmi, školních výprav i turistů, kteří navštěvují Hradec Králové.

Výhodou Hučáku je také jeho snadná dostupnost. Návštěvníci mohou spojit návštěvu infocentra s procházkou historickým centrem města, návštěvou soutoku Labe a Orlice nebo dalších turistických atrakcí v okolí.

Elektřina krok za krokem

Letošní ročník soutěže v infocentrech Skupiny ČEZ nese podtitul „Elektřina krok za krokem“. Děti se zábavnou formou seznamují s tím, odkud elektřina pochází, jak se dostává až do domácností a jakou roli v energetickém mixu hrají různé zdroje energie.

„Letní soutěž se stala hitem prázdnin. Pořádáme ji už řadu let a máme velkou radost z neutuchajícího zájmu, ať už ze strany nových návštěvníků, nebo těch, kteří se k nám za soutěží vracejí každé léto,“ říká Vít Pavlík, vedoucí informačních center Skupiny ČEZ. „I letos se účastníci mohou těšit na drobné dárky, tou největší odměnou pro ně ale zůstávají nabyté vědomosti.“

Kartu s křížovkou si mohou návštěvníci vyzvednout přímo u průvodce po příchodu do infocentra nebo ji získat prostřednictvím QR kódu. Soutěž probíhá po celé letní prázdniny a je určena dětem a mladým lidem do 18 let.

Infocentra Skupiny ČEZ každoročně přibližují energetiku desetitisícům návštěvníků. Jen během loňských prázdnin navštívilo elektrárenské expozice více než 66 tisíc lidí a přes 11 tisíc dětí úspěšně vyřešilo letní soutěž. Hučák je přitom jedním z nejdostupnějších míst celé sítě, protože jako jediné infocentrum Skupiny ČEZ sídlí přímo v centru krajského města.

Více informací o soutěži, otevírací době a dalších aktivitách pro děti i dospělé naleznou zájemci ZDE.

Psali jsme:

ČEZ: K osmdesátiletému provozu míří i Jaderná elektrárna Temelín
ČEZ: Dlouhé stráně spouští oblíbenou soutěž pro výletníky
ČEZ: Servis fotovoltaik a tepelných čerpadel od jiného dodavatele
ČEZ Distribuce zlepšuje zákaznický servis díky umělé inteligenci

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.svetenergie.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , kraj Královéhradecký , soutěž , TZ

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Komentář ke střelbě na FF UK

Pane Mašku, ten váš komentář má hlavu a patu. Kladete si v něm i řadu otázek, které si kladu třeba i já. Dozvíme se na ně někdy odpověď? Je celé vyšetřování již uzavřeno nebo se ještě dočkáme toho, že se dozvíme, kdo pochybil a jakou za to ponese odpovědnost? Přeci to nemůže skončit jen velkým ponau...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Léto pod proudem na Hučáku

18:04 ČEZ: Léto pod proudem na Hučáku

Oblíbená soutěž zve děti za tajenkou i světem energie přímo do centra Hradce Králové.