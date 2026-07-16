Štěpánek (Trikolora): Neodpustím si ještě jednu poznámku

Poctivě jsem si v MF Dnes přečetl onen třístránkový rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem, plný lží, polopravd, demagogie i vyložených nesmyslů, a musím se přiznat, že dočíst to až do konce pro mě fakt bylo fyzické utrpení.
Neodpustím si proto ještě jednu poznámku. Lehkovážnost, s jakou naši spoluobčané na nejvyšší ústavní post vyslali někoho tak tragicky nekompetentního, je trestuhodná. Výkon funkce prezidenta republiky opravdu není o tom, zda dotyčný umí jezdit na motorce či dobře vypadá na známkách.
A propos. Všichni kromě Pávka vědí, že Trump mluvil o Španělsku. Je to fakt tragédie, že něco takového sedí na Pražském hradě!
Mgr. Petr Štěpánek
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