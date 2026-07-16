David (SPD): Drze tomu říkají vlastní zdroje

16.07.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k půjčkám, které není Evropská unie schopna splácet

David (SPD): Drze tomu říkají vlastní zdroje
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Vážení přátelé, Jsme svědky mimořádné neomalenosti Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou. Bez dohody si půjčují obrovské částky u komerčních bank na pochybné účely a Evropská unie je není schopna splácet. Totiž splácet z peněz, které do Evropské unie posílají členské státy. Proto požadují další peníze od členských států, které mají vlastně formu sankcí proti členským státům.

Drze tomu říkají „vlastní zdroje“. Ne, jsou to zdroje, které chtějí ukrást.

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Základem této snahy je dohoda vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a Evropské rady z 16. prosince 2020 o plánu zavádění nových „vlastních zdrojů“. Má jít například o příjmy z uhlíkového cla, ze zvýšení spotřební daně z tabáku, daň z digitálních služeb, daň z on-line hazardních her, platba za nerecyklované plasty, a nebo zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv. Podle kvalifikovaných odhadů se jedná o téměř 70 miliard eur nových příjmů, které ročně vymůže Evropská unie od členských států navíc.

Předsedkyně Evropské komise vyhrožuje, že pokud tyto nové daně nebudou zavedeny, bude nutné navýšit národní příspěvky členských států o 20 až 30 procent. Na tuto snahu dojde, protože zavádění „vlastních příjmů“ naráží na odpor.

Důležité je, jak Evropská komise financí užívá. Velká část jich jde na velmi pochybné cíle. Na udržení diktátorského ukrajinského režimu formou nenávratných takzvaných půjček, na podporu války na Ukrajině, na přípravu války proti Rusku, na nákup nadměrného množství pochybných vakcín, které se pak nákladně likvidují, na podporu zhoubného projektu Green Deal, na podporu imigrace, šmírování občanů nebo fiinacování médií, loajálních k perverzníím cílům Evropské unie.

Za SPD a Evropu suverénních národů říkám: Nebudeme platit likvidaci svých zemí!

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

David , dluhy , půjčky , sankce , SPD. EU

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Komentář ke střelbě na FF UK

Pane Mašku, ten váš komentář má hlavu a patu. Kladete si v něm i řadu otázek, které si kladu třeba i já. Dozvíme se na ně někdy odpověď? Je celé vyšetřování již uzavřeno nebo se ještě dočkáme toho, že se dozvíme, kdo pochybil a jakou za to ponese odpovědnost? Přeci to nemůže skončit jen velkým ponau...

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