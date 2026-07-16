Je to jinak. Drulák temně o Ukrajině

16.07.2026 17:23 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Politolog a bývalý diplomat Petr Drulák ze Spolku Svatopluk tvrdí, že Ukrajina je ve válce s Ruskem dlouhodobě ve slabší pozici a západní média podle něj vytvářejí mylný dojem o jejích úspěších. Prezident Volodymyr Zelenskyj podle Druláka zoufale prodlužuje válku, protože je to jeho jediná šance, jak se udržet u moci a „ještě si něco nakrást.“

Je to jinak. Drulák temně o Ukrajině
Foto: XTV
Popisek: Petr Drulák

Drulák v rozhovoru pro youtube kanál Zákony bohatství zhodnotil aktuální situaci v konfliktu na Ukrajině, pozici prezidenta Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina a mylný dojem západních médií, že Ukrajina má v konfliktu navrch. 

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„Ukrajina v tom konfliktu dlouhodobě tahá za kratší konec, prezident Zelenskyj je ve slabé pozici a na Ukrajině ho už drží jen represivní aparát a zahraniční donoři. Kdyby měli Ukrajinci možnost sami se rozhodnout, kdo je povede, rozhodli by se určitě jinak,“ má jasno Drulák.

„Co se týká Vladimira Putina, ten je na tom pořád stejně. Někteří ho tam dlouhodobě nesnášejí, ale většina ho respektuje jako jejich vedoucího představitele, který má svou legitimitu v prostředí ruské demokracie, která má samozřejmě málo společného s tou západní liberální demokracií. Zatímco Putin má pozici neotřesitelnou, Zelenskyj to říct nemůže a proto nemůže připustit volby, proto se vymlouvá, že kvůli válce se nemohou konat volby a proto i nechce, aby válka skončila, protože pak by musel jít pryč,“ srovnal Drulák pozici lídrů obou zemí.

V západních médiích se přitom v posledním měsíci opakuje narativ, že Ukrajina aktuálně v tom konfliktu má navrch. „To ale není pravda. Ukrajinci sice dokázali pomocí dronů útočit hluboko na ruském území, což Kremlu určitě vadí a poškozuje to Rusko, ale není to nic, co by mělo zásadně změnit na průběhu války,“ zhodnotil Drulák, že kromě úspěšných dronových útoků se v konfliktu mnohé nezměnilo.

„Ukrajina je nadále ve velkých problémech, potýká se zejména s nedostatkem lidí, kdy mladí lidé už minimálně tři roky odmítají chodit umírat na frontu a zejména v posledním roce dochází k tomu, že Ukrajinci už násilím útočí na verbíře, kteří chytají mladíky na ulici. Ukrajinci už se proti tomu brání a tam se ve skutečnosti odehrává ukrajinský boj za svobodu, ne na frontě někde na Donbase,“ tvrdí profesor Drulák.

Samostatnou kapitolou je otázka peněz, kterých Ukrajina dostává stále méně, a to jak ze Spojených států, tak i z Evropy. „Evropa sice neustále přísahá na Ukrajinu, ale těch peněz je tam méně a méně a Ukrajina přitom bez evropských peněz nemůže přežít,“ říká Drulák.

Závěry summitu NATO, kde se státy v jednotné nótě postavily za Ukrajinu a dokonce i prezident Donald Trump byl na Zelenského nezvykle mírný, podle Druláka nic nového pro Ukrajinu nepřinesou. „Je to určité rétorické vítězství, ale to je všechno,“ uvedl Drulák, kterého na summitu zaujaly dvě jiné věci.

„Spojené státy otevřeně přiznaly, že pomáhají Ukrajině s útoky na ruské území. To se sice všeobecně předpokládalo, ale Američané se k tomu dosud nehlásili. To je jasně eskalační krok, který si říká o odpověď Ruska. Ale Rusko bude opatrné, protože ví, že v této vyčerpávající válce se Ukrajina nepochybně zhroutí a tak mu vyhovuje pokračování konfliktu,“ řekl Drulák, že Ukrajina si odnáší ze summitu symbolické vítězství, které ale na průběhu konfliktu nic nezmění.

Drulák si zároveň všímá, že velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj, který je bývalým generálním náčelníkem ukrajinské armády a aspirantem na ukrajinského prezidenta, realisticky hodnotí situaci s tím, že Ukrajina prohrává. „Zalužnyj je ukrajinský patriot, rozhodně to není žádný rusofil, ale vidí věci realisticky a tvrdí, že ta západní rétorika o ukrajinském vítězství musí skončit,“ dodal profesor Drulák, že kromě okolí Zelenského už většina Ukrajinců nechce pokračovat v této válce.

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Drulák , EU , NATO , Rusko , Ukrajina , Zalužnyj

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