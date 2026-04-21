Nová Huť: Veřejná zakázka na dodavatele elektrické obloukové pece

Tato investice není pouze ekologickým závazkem, ale především strategickým krokem k získání plné kontroly nad kvalitou výroby a soběstačností v oblasti vstupních materiálů.
Konec limitů dovážených polotovarů
Klíčovým přínosem nové pece je odstranění dosavadních výrobních bariér. Vlastní výroba oceli přímo v Ostravě nahradí dosavadní nutnost dovozu ocelových polotovarů z externích zdrojů.
„Nová pec pro nás znamená technologický zlom. Umožní nám nejen nezávislost na dovozech bram a sochorů, ale také schopnost vyrábět širokou škálu jakostí oceli. Budeme tak schopni reagovat na nejnáročnější požadavky našich zákazníků,“ vysvětluje výrobně technický ředitel společnosti Ivo Chmelík.
Maximální flexibilita a kvalita
Nová pec nebude pouze "náhradou" za vysoké pece a další dřívější technologie prvovýroby, ale špičkovým agregátem navrženým pro maximální surovinovou flexibilitu. Unikátní konstrukce umožní plynule měnit poměr vsázky podle aktuální situace na trhu a ekologických požadavků:
- Možnost provozu na 100 % ocelového šrotu.
- Flexibilní kombinace s přímo redukovaným železem (DRI/HBI) v poměrech 25 % až 50 %.
„Zvolená technologie nám poskytne potřebnou stabilitu a svobodu v rozhodování o složení vsázky. Moderní způsob tavení v elektrické peci nám zároveň umožní vyrábět ocel s výrazně nižší emisní stopou,“ doplňuje Ivo Chmelík.
Modernizace celého výrobního řetězce
Projekt nezahrnuje pouze samotnou pec, ale komplexní modernizaci ocelářského provozu:
Logistika a předehřev:
Projekt počítá s využitím moderního zařízení pro předehřev šrotu, což minimalizuje energetickou náročnost. Logistika zůstane ekologická, jelikož 80–90 % materiálu bude do pece proudit po stávající vnitropodnikové železnici.
Sekundární metalurgie:
Pro dosažení nejvyšší kvality oceli bude instalována nová dvojitá pánvová pec a moderní dvojitá vakuovací stanice se společným systémem mechanických čerpadel.
- Návaznost na plynulé odlévání:
- Vyrobená ocel bude směřovat do modernizovaných zařízení pro plynulé odlévání oceli (tzv. konti1/konti2), případně do zcela nového konti4, které nahradí konti1.
Cesta k udržitelné oceli
Instalace elektrické obloukové pece je v souladu s nejmodernějšími trendy evropského ocelářství. Nahrazení části emisně náročné výroby moderním elektro-agregátem zajistí budoucnost podniku v nízkoemisní ekonomice a upevní jeho pozici jako klíčového dodavatele ocelových výrobků v České republice.
Harmonogram a další postup
Aktuálně vyhlášené výběrové řízení je základním podkladem pro finální schválení celého investičního záměru. Výsledky tendru budou oznámeny v průběhu září letošního roku. Na základě vyhodnocení nabídek a aktuálních tržních podmínek bude následně přijato definitivní rozhodnutí o realizaci tohoto strategického projektu.
Více podrobností mohou zájemci o veřejnou zakázku najít ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 2bc9629e-2c1b-445f-b2b4-80bb67c93b32.
