08.01.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k období na ministerstvu životního prostředí.

Hladík (KDU-ČSL): Přeji si, aby MŽP zůstalo silné, odborné a lidské
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Tři roky na Ministerstvu životního prostředí byly intenzivní. Mé jmenování v březnu 2023 odstartovalo hodně práce, hodně těžkých rozhodnutí, hodně setkání s lidmi v regionech. A hlavně snahu dělat věci tak, aby dávaly smysl dnes i za dvacet let.

Když jsem v kanceláři nechal dopis svému nástupci, nebylo to loučení, ale předání odpovědnosti. Životní prostředí není okrajové téma. Je to otázka bezpečnosti státu, prosperity rodin i zdraví našich dětí. Od energie a surovin přes vodu v krajině až po pomoc domácnostem s účty. I proto jsem mu říkal ministerstvo budoucnosti.

Jsem hrdý na to, že se podařilo otevřít pomoc lidem. Nová zelená úsporám se dostala k seniorům, mladým rodinám i lidem, kteří by si dřív rekonstrukci dovolit nemohli. Podporu jsme směřovali do krajů, které to potřebují nejvíc. A chránili jsme naši krásnou přírodu i tam, kde to nebylo jednoduché.

Přeji si, aby ministerstvo zůstalo silné, odborné a lidské. Protože příroda nepočká. Držím palce, aby se na tuto práci navázalo. A děkuju všem, kdo byli součástí společné cesty. Bez vás by to nešlo.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
