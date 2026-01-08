Trump zvažuje brutální sankce proti Rusku

08.01.2026 7:37 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádá o další schůzku s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Má prý tři přání. Naznačil mimo jiné, že Američané by mohli v Rusku provést podobnou operaci, jakou předvedli ve Venezuele. Na stole je prý také jedna nabídka v sektoru energetiky, která by se mohla Trumpovi líbit. Současně však Bílému domu sdělil jednu věc, která se Trumpovi tak úplně líbit nebude.

Trump zvažuje brutální sankce proti Rusku
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

58%
1%
39%
2%
hlasovalo: 5957 lidí
Podle informací agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usiluje o další schůzku se 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem.  Pravděpodobně chce jednat především o Donbasu, který Ukrajinci odmítají odevzdat Rusku bez boje. Novinářům Zelenskyj sdělil, že chce Trumpa přesvědčit, aby USA poskytly Ukrajině bezpečnostní záruky, a to na víc než 15 let. A do třetice prý hodlá Trumpa požádat, aby zvýšil tlak na útočící Rusko. „Musí vyvinout tlak na Rusko. Mají nástroje a vědí, jak je používat,“ řekl Zelenskyj.

V této souvislosti zmínil americkou akci ve Venezuele a naznačil, že by Spojené státy mohly obdobnou akci provést i v Ruské federaci. Mohli by prý z Ruské federace odvézt čečenského vládce Ramzana Kadyrova. Kdyby se to Washingtonu povedlo, podle Zelenského by pak možná ruský prezident Vladimir Putin přehodnotil svůj postoj k válce a byl by přece jen více nakloněn možnosti přestat na Ukrajinu útočit a uzavřít mír.

„Možná by si to pak Putin uvědomil a dvakrát si to rozmyslel,“ řekl Zelenskyj.

Bílý dům na Zelenského žádost o uspořádání schůzky dvou prezidentů prozatím nereagoval.

Součástí jednání by podle představ Zelenského mohlo být rokování o největší jaderné elektrárně v Evropě, Záporožské jaderné elektrárně. Zatímco podle představ Američanů by elektrárnu spravovali společně Američané, Rusové a Ukrajinci, Zelenskyj by nejraději Rusy vynechal a má pro Američany nabídku. USA by si prý samy mohly určit, jak využít 50 % vyrobené energie.

V jednu chvíli poslal Trumpovi vzkaz, který by se stávajícímu nájemníkovi Bílého domu nemusel tak úplně líbit.

„V procesu vyjednávání děláme z naší strany vše, co je potřeba. A očekáváme, že na Ukrajinu nebudou kladeny žádné další ani nadměrné požadavky,“ řekl Zelenskyj.

Server Kyiv Post ve stejné uvítal, že je Donald Trump ochoten navýšit sankční tlak na Rusko. Zákon o sankcích proti Rusku z roku 2025, jehož spoluautory jsou senátor Lindsey Graham (republikán za Jižní Karolínu) a senátor Richard Blumenthal (demokrat za Connecticut), by znamenal zavedení nových rozsáhlých sankcí na Rusko a vedle toho i zavedení sekundárních sankcí včetně ohromujících cel až do výše 500 procent – na třetí země, jako jsou Čína a Indie, které stále nakupují ruskou ropu, zlevněnou ruskou ropu, čímž pomáhají Putinovi financovat jeho válku.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

90%
7%
3%
hlasovalo: 39286 lidí
Trumpa prý naštvalo tvrzení Rusů, že se Ukrajinci pokusili zaútočit na jednu z rezidencí Vladimira Putina. K takovému pokusu podle analytiků nedošlo a Trumpovi se ani trochu nelíbí, že mu Rusové lhali. Je prý proto nakloněn dát novému sankčnímu zákonu zelenou.

Republikánští senátoři jsou však prozatím opatrní, protože už se naučili, že prezident Trump může ještě změnit názor. Senátor Graham vyjádřil naději, že k hlasování o tomto zákonu by mohlo v Senátu dojít už příští týden.

„Ukrajina dělá ústupky v zájmu míru a Putin jen mluví a nadále zabíjí nevinné. Tento zákon umožní prezidentu Trumpovi trestat země, které kupují levnou ruskou ropu, jež pohání Putinův válečný aparát. Tento zákon by dal prezidentu Trumpovi obrovskou páku vůči zemím jako Čína, Indie a Brazílie, aby je motivoval přestat nakupovat levnou ruskou ropu, která financuje Putinovo krveprolití proti Ukrajině. Těším se na silný signál obou politických stran (demokratů a republikánů), doufejme, že už příští týden,“ napsal na sociální síti X Graham.

 

 

Zdroje:

https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/2009037587416027479?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.kyivpost.com/post/67636¨

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-us-revisit-land-nuclear-plant-issues-wednesday-talks-2026-01-07/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , Rusko , sankce , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , Trump , Graham , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte s myšlenkou, že by americká armáda mohla provést v Rusku podobnou operaci, k jaké sáhla ve Venezuele?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Diskuse obsahuje 68 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Trump je psychopat ,jak se ukazuje poslední dobu z jeho vyjádření ale hlavně činů a nečinů., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseKobliha22 , 08.01.2026 7:56:41
On je skutečný zločinec, který prostě jde a přepadne. koho se mu zlíbí. O nikdy nebude tím ,kdo skutečně zajistí, že na Ukrajine bude mír. Kdyby chtěl stačilo aby zrušit satelitní podporu ukronácků. Jen žvaní, ve skutečnsoti dál usiluje o zničení Ruska. Mír na Ukrajině zavládne jedině tak, že si jej Rusové vybojují zničením nacistického režimu a všech jejho podporovatelů. Každé jiné polovičaté řešení bude jen zdrojem trvalého napětí v Evropě.

|  11 |  0

