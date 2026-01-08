Trump zvažuje brutální sankce proti Rusku

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
V této souvislosti zmínil americkou akci ve Venezuele a naznačil, že by Spojené státy mohly obdobnou akci provést i v Ruské federaci. Mohli by prý z Ruské federace odvézt čečenského vládce Ramzana Kadyrova. Kdyby se to Washingtonu povedlo, podle Zelenského by pak možná ruský prezident Vladimir Putin přehodnotil svůj postoj k válce a byl by přece jen více nakloněn možnosti přestat na Ukrajinu útočit a uzavřít mír.
„Možná by si to pak Putin uvědomil a dvakrát si to rozmyslel,“ řekl Zelenskyj.
Bílý dům na Zelenského žádost o uspořádání schůzky dvou prezidentů prozatím nereagoval.
Součástí jednání by podle představ Zelenského mohlo být rokování o největší jaderné elektrárně v Evropě, Záporožské jaderné elektrárně. Zatímco podle představ Američanů by elektrárnu spravovali společně Američané, Rusové a Ukrajinci, Zelenskyj by nejraději Rusy vynechal a má pro Američany nabídku. USA by si prý samy mohly určit, jak využít 50 % vyrobené energie.
V jednu chvíli poslal Trumpovi vzkaz, který by se stávajícímu nájemníkovi Bílého domu nemusel tak úplně líbit.
„V procesu vyjednávání děláme z naší strany vše, co je potřeba. A očekáváme, že na Ukrajinu nebudou kladeny žádné další ani nadměrné požadavky,“ řekl Zelenskyj.
Server Kyiv Post ve stejné uvítal, že je Donald Trump ochoten navýšit sankční tlak na Rusko. Zákon o sankcích proti Rusku z roku 2025, jehož spoluautory jsou senátor Lindsey Graham (republikán za Jižní Karolínu) a senátor Richard Blumenthal (demokrat za Connecticut), by znamenal zavedení nových rozsáhlých sankcí na Rusko a vedle toho i zavedení sekundárních sankcí včetně ohromujících cel až do výše 500 procent – na třetí země, jako jsou Čína a Indie, které stále nakupují ruskou ropu, zlevněnou ruskou ropu, čímž pomáhají Putinovi financovat jeho válku.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Republikánští senátoři jsou však prozatím opatrní, protože už se naučili, že prezident Trump může ještě změnit názor. Senátor Graham vyjádřil naději, že k hlasování o tomto zákonu by mohlo v Senátu dojít už příští týden.
„Ukrajina dělá ústupky v zájmu míru a Putin jen mluví a nadále zabíjí nevinné. Tento zákon umožní prezidentu Trumpovi trestat země, které kupují levnou ruskou ropu, jež pohání Putinův válečný aparát. Tento zákon by dal prezidentu Trumpovi obrovskou páku vůči zemím jako Čína, Indie a Brazílie, aby je motivoval přestat nakupovat levnou ruskou ropu, která financuje Putinovo krveprolití proti Ukrajině. Těším se na silný signál obou politických stran (demokratů a republikánů), doufejme, že už příští týden,“ napsal na sociální síti X Graham.
After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working on for months with Senator Blumenthal and many others.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 7, 2026
This will be well-timed, as Ukraine is making concessions for peace…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.