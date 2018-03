Oborová zdravotní pojišťovna: 50 000 Kč míří do SOS dětské vesničky

„Peníze použijeme pro krizové centrum Sluníčko, které je 24 hodin denně připravené pomáhat dětem, které se ocitnou v krizové situaci,“ říká Markéta Novotná z organizace SOS dětské vesničky. Ředitelka organizace Jana Šalátová dodává: „Propojení pomoci a pohybu vnímám jako dokonalé, protože pomáháme budovat zdravé rodiny a ke zdraví pohyb neodmyslitelně patří. Také proto si vážím Oborové zdravotní pojišťovny a jejich projektu Každý krok pomáhá.“

Odměnu za účast v pražském kole Každý krok pomáhá si ale odnesly i další tři partnerské organizace. Po desetitisící korunách získal Klokánek - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR, jehož posláním je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi, a CentrIn CZ provozující domovy pro seniory a domovy pro klienty vyžadují neustálou péči.

Slavnostní vyhlášení se konalo v obchodním centru Galerie Harfa. Návštěvníci během něj mohly absolvovat celou řadu zdravotních vyšetření nebo školení. Zdarma a bez čekání. Přesně 90 lidí si nechalo změřit, zda mají zdravý zrak, sto lidí využilo kontrolu správného držení těla a necelá stovka návštěvníků se dozvěděla, zda má v těle rozumný poměr svalů a tuků. Velký zájem byl tradičně o stánek BESIPu, kde bylo možné na trenažéru vyzkoušet řízení v opilosti a kde odborníci vysvětlovali, jak správně sedět za volantem a proč je to důležité. Rady si poslechly dvě stovky lidí a 116 návštěvníků si také na figuríně vyzkoušelo zásady správné první pomoci, nebo alespoň zpovzdálí poslouchali podrobný návod.

„Každý krok pomáhá má už několik tisíc pravidelných účastníků. Chůze je nejpřirozenější a také nejzdravější pohyb, který pro sebe člověk může udělat. Je perfektní, že se nám díky této akci daří pravidelně namotivovat stovky lidí, aby dělaly něco pro své zdraví,“ říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

Do akce se lze zapojit na www.kazdykrokpomaha.cz. Registrace je rychlá a snadná. Účastníci pak jen každý den vyplní, kolik kroků ušli. Můžou svoje výkony srovnávat s ostatními, vytvářet týmy, a mohou si také stanovit osobní cíl, kolik chtějí denně ujít. Krokoměry pro sledování ušlých kroků si účastníci mohou zdarma vyzvednout v pobočkách Oborové zdravotní pojišťovny.

„Každý krok pomáhá teď pokračuje pro Jihomoravský kraj. Akce se můžou zúčastnit všichni, není tedy nutné být klientem Oborové zdravotní pojišťovny. Našim klientům ale za zapojení do soutěže nabízíme příjemné výhody, protože je odměníme bonusovými body do Vitakonta, za které mohou čerpat příspěvky na preventivní programy. To je navíc s námi úplně jednoduché – stačí v mobilu vyfotit účtenku třeba za vstupenku do bazénu a odeslat ji v aplikaci VITAKARTA do OZP. Za pár dní mají klienti peníze zpátky na účtu,“ říká Mario Böhme, vedoucí obchodního odboru OZP.

autor: Tisková zpráva