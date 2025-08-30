Ministr Rakušan: Co bude po pivu?

Děkuji Petru Fialovi za společné gesto naděje, na věcech důležitých pro naši zemi se dokážeme shodnout. Chceme po volbách demokratickou koalici, ne vládu Babiše, SPD a komunistů.
Pojďme takové gesto udělat všichni společně, těsně před volbami. Premiéra jsem už informoval o úmyslu svolat v Praze společnou manifestaci demokratických sil, velké společné vystoupení občanské i politické, a to v týdnu před volbami.
Ukažme celému Česku, že těch, kdo chtějí demokracii a spolupráci, je a vždycky bude v Česku víc! Pozvání platí nejen pro Petra Fialu a Spolu, ale i pro Zdeňka Hřiba a Piráty. A slibuji, že tentokrát to bude nejveřejnější, jak jen to půjde.
V nejbližších dnech oslovím představitele občanské společnosti, rád bych je pozval, aby se k akci přidali a pomohli nám mobilizovat demokratické a prozápadní síly.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV