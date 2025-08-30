Ruský útok na Ukrajinu: EU křičí. Zaznělo však, co Rusové trefili

Podle zpráv ukrajinské armády a místních úřadů začal útok v noci na 30. srpna, kdy Rusko odpálilo přibližně padesát raket a šest set bezpilotních letounů na cíle po celé Ukrajině. Mezi použitými zbraněmi byly balistické střely a rakety s plochou dráhou letu, včetně typu Kalibr, X-101, Iskander-M, Iskander-K a bezpilotních letounů Geran-2. Výbuchy byly hlášeny v řadě regionů, včetně Kyjeva, Volyně, Ivano-Frankivska, Chmelnyckého, Čerkas, Dnipropetrovska, Záporoží, Charkova, Sumy, Žytomyru, Vinycije, Černihiva, Mykolajiva, Poltavy a Rivne.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Ukrajinská protivzdušná obrana uvedla, že se jí podařilo sestřelit značnou část útočících dronů a raket, konkrétně 577 z celkového počtu 629. Přesto několik střel a dronů proniklo obranou a způsobilo škody na civilní a vojenské infrastruktuře.
??Update: 1 killed, 6 injured, including child, in Zaporizhzhia amid large-scale Russian attack.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 30, 2025
One person has been killed and another six people injured, including a child, in a Russian strike on Zaporizhzhia, regional Governor Ivan Fedorov said. https://t.co/1bwdU8nGeq
Útok měl vážné dopady na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu. Zraněno bylo nejméně 76 osob. Přesné počty zraněných se mohou lišit, protože záchranné operace stále probíhají, a některé zdroje naznačují, že skutečný počet může být vyšší.
V Záporoží došlo k zásahu obytné budovy, při kterém zahynula jedna osoba a šest dalších, včetně jednoho dítěte, bylo zraněno. Požár zachvátil obytný dům, přičemž místní guvernér Ivan Fedorov uvedl, že poškozeno bylo 40 samostatně stojících domů a 14 bytových domů.
V Kyjevě byla poškozena železniční infrastruktura, což vedlo ke zpoždění vlaků. V některých částech Záporoží došlo k výpadkům elektřiny a plynu a v průmyslové zóně města vypukl požár. Další škody byly hlášeny v Dnipropetrovsku, Pavlohradu, Černihivu, Lucku a v Čerkasách, kde byly zasaženy průmyslové podniky a obytné budovy.
Ruská odpověď na snahy o ukončení války
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha obvinil Rusko z cíleného útoku na civilní cíle, včetně diplomatických budov, což označil za porušení Vídeňské úmluvy. Mezi poškozenými objekty byly budovy zastupující Evropskou unii a Britskou radu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za „odpověď Ruska na diplomatické snahy o ukončení války“, přičemž zdůraznil, že Moskva volí „balistické rakety místo jednacího stolu“. Útok přišel v době, kdy probíhají diplomatické snahy o ukončení konfliktu, včetně jednání mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem, Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tyto snahy však zatím nepřinesly konkrétní výsledky.
In Zaporizhzhia, all emergency services are engaged at the site of a Russian strike on a five-story residential building. Tragically, as of now, one person is confirmed dead, and dozens are wounded, including children. Once again, it was a regular apartment building. Overnight,… pic.twitter.com/mYZ2C8WqZ7— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
Evropská unie a Spojené království útoky ostře odsoudily. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že „Evropa je bezpečná pouze tehdy, pokud je bezpečná její východní hranice“. EU rovněž zdůraznila, že zmrazená ruská aktiva v hodnotě přes 180 miliard liber nebudou vrácena Rusku, dokud nezaplatí reparace za škody způsobené na Ukrajině.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útoky byly zaměřeny na vojensko-průmyslové komplexy a na letecké základny Ukrajiny, a popírá cílení na civilisty.
Noční útok z 29. na 30. srpna představuje další eskalaci ruské agrese vůči Ukrajině, která pokračuje od plnohodnotné invaze v únoru 2022. Údery prohloubily humanitární krizi v zemi. V posledních měsících bylo vyřazeno až 80 % ukrajinské tepelné kapacity, což zhoršuje situaci v oblasti dodávek elektřiny a tepla. Zatímco Ukrajina volá po dalších dodávkách protivzdušných systémů od svých spojenců, Rusko pokračuje v intenzivních útocích na civilní i vojenské cíle, což komplikuje diplomatické snahy o ukončení konfliktu. Mezinárodní společenství, včetně EU a USA, nadále vyzývá k tvrdším sankcím vůči Rusku a k větší podpoře Ukrajiny.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská