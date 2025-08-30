Ruský útok na Ukrajinu: EU křičí. Zaznělo však, co Rusové trefili

30.08.2025 12:50

Masivní útok na Ukrajinu rozpoutalo Rusko v noci na sobotu. Ruská armáda spustila rozsáhlou ofenzívu na ukrajinské území a zasáhla několik regionů země. Při tomto úderu, označeném ukrajinskou armádou za jeden z největších za poslední týdny, Rusové použili desítky raket a stovky bezpilotních letounů, a způsobili tak značné škody na infrastruktuře a na civilních objektech.

Foto: Repro Volodymyr Zelenskyj, síť X
Popisek: Hasič zasahuje po nočním útoku na Ukrajinu

Podle zpráv ukrajinské armády a místních úřadů začal útok v noci na 30. srpna, kdy Rusko odpálilo přibližně padesát raket a šest set bezpilotních letounů na cíle po celé Ukrajině. Mezi použitými zbraněmi byly balistické střely a rakety s plochou dráhou letu, včetně typu Kalibr, X-101, Iskander-M, Iskander-K a bezpilotních letounů Geran-2. Výbuchy byly hlášeny v řadě regionů, včetně Kyjeva, Volyně, Ivano-Frankivska, Chmelnyckého, Čerkas, Dnipropetrovska, Záporoží, Charkova, Sumy, Žytomyru, Vinycije, Černihiva, Mykolajiva, Poltavy a Rivne.

Ukrajinská protivzdušná obrana uvedla, že se jí podařilo sestřelit značnou část útočících dronů a raket, konkrétně 577 z celkového počtu 629. Přesto několik střel a dronů proniklo obranou a způsobilo škody na civilní a vojenské infrastruktuře.

Útok měl vážné dopady na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu. Zraněno bylo nejméně 76 osob. Přesné počty zraněných se mohou lišit, protože záchranné operace stále probíhají, a některé zdroje naznačují, že skutečný počet může být vyšší.

V Záporoží došlo k zásahu obytné budovy, při kterém zahynula jedna osoba a šest dalších, včetně jednoho dítěte, bylo zraněno. Požár zachvátil obytný dům, přičemž místní guvernér Ivan Fedorov uvedl, že poškozeno bylo 40 samostatně stojících domů a 14 bytových domů.

V Kyjevě byla poškozena železniční infrastruktura, což vedlo ke zpoždění vlaků. V některých částech Záporoží došlo k výpadkům elektřiny a plynu a v průmyslové zóně města vypukl požár. Další škody byly hlášeny v Dnipropetrovsku, Pavlohradu, Černihivu, Lucku a v Čerkasách, kde byly zasaženy průmyslové podniky a obytné budovy.

Ruská odpověď na snahy o ukončení války

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha obvinil Rusko z cíleného útoku na civilní cíle, včetně diplomatických budov, což označil za porušení Vídeňské úmluvy. Mezi poškozenými objekty byly budovy zastupující Evropskou unii a Britskou radu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za „odpověď Ruska na diplomatické snahy o ukončení války“, přičemž zdůraznil, že Moskva volí „balistické rakety místo jednacího stolu“. Útok přišel v době, kdy probíhají diplomatické snahy o ukončení konfliktu, včetně jednání mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem, Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tyto snahy však zatím nepřinesly konkrétní výsledky.

Evropská unie a Spojené království útoky ostře odsoudily. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že „Evropa je bezpečná pouze tehdy, pokud je bezpečná její východní hranice“. EU rovněž zdůraznila, že zmrazená ruská aktiva v hodnotě přes 180 miliard liber nebudou vrácena Rusku, dokud nezaplatí reparace za škody způsobené na Ukrajině.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útoky byly zaměřeny na vojensko-průmyslové komplexy a na letecké základny Ukrajiny, a popírá cílení na civilisty.

Noční útok z 29. na 30. srpna představuje další eskalaci ruské agrese vůči Ukrajině, která pokračuje od plnohodnotné invaze v únoru 2022. Údery prohloubily humanitární krizi v zemi. V posledních měsících bylo vyřazeno až 80 % ukrajinské tepelné kapacity, což zhoršuje situaci v oblasti dodávek elektřiny a tepla. Zatímco Ukrajina volá po dalších dodávkách protivzdušných systémů od svých spojenců, Rusko pokračuje v intenzivních útocích na civilní i vojenské cíle, což komplikuje diplomatické snahy o ukončení konfliktu. Mezinárodní společenství, včetně EU a USA, nadále vyzývá k tvrdším sankcím vůči Rusku a k větší podpoře Ukrajiny.

Analytik Štěpán Kotrba na facebookovém profilu upřesnil, na jaké objekty měli Rusové cílit. „Vedle velvyslanecví EU byly v samotném Kyjevě útokem zasaženy čtyři továrny, které plnily objednávky ukrajinských ozbrojených sil: Kyjevský rozhlasový závod, který vyráběl komponenty pro rakety; společnost Specsoboronmash LLC; řada dílen závodu Ukrspetssystemy a podnik Samsung-Ukrajina, kde se montovaly bezpilotní letouny Bayraktar a elektronické komponenty pro ně,“ uvádí Kotrba.
 
Podle něho také střely Kinžal a Ch-101 ruských Vzdušně-kosmických sil zasadily silný úder letištím přímo ve Starokonstantinově a Kolomyji.
 
„Noční úder na okraji Kyjeva mohl navíc zcela zničit velitelské centrum ukrajinských ozbrojených sil, kde se v té době nacházeli nejen ukrajinští vojáci, ale i důstojníci NATO. V noci se v tomto velitelství konala schůzka, kde bylo asi 25 důstojníků Ukrajinských ozbrojených sil a 10 důstojníků NATO. A poblíž Kyjeva byl raketami zasažen výcvikový tábor s žoldáky z Německa a Velké Británie. Rusko reagovalo na výtky vůči zasažení objektu EU tím, že ruské ozbrojené síly útočí výhradně na vojenské objekty na Ukrajině a poškození civilní infrastruktury souvisí s prací ukrajinského systému protivzdušné obrany,“ doplnil informace analytik.
 

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

