Rozvoral (SPD): Fialova vláda celou dobu stála proti slušným a pracujícím občanům

Vláda Petra Fialy se po celé své volební období stavěla proti slušným a pracujícím občanům naší republiky. Důsledkem její nekompetentní politiky je kumulovaná inflace, přesahující 30 procent. To znamená, že milionům lidí byly znehodnoceny jejich celoživotní úspory a dramaticky se snížily jejich reálné příjmy. Místo aby vláda hájila zájmy občanů, dopustila, že tíhu hospodářské krize nesli především ti, kteří poctivě pracují.
Nyní, těsně před parlamentními volbami, se tato asociální vláda snaží získat přízeň voličů tím, že rádoby slibuje navýšení platů zaměstnancům. Je však zřejmé, že jde pouze o účelový krok bez skutečné odpovědnosti. Fialova vláda a její ministři, obklopení armádou přeplacených poradců a asistentů, přitom ani dnes nemají jasný plán, v jaké výši a kdy by k navýšení mělo dojít.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Hnutí SPD plně podporuje požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů na růst platů v tarifech pro všechny zaměstnance veřejné správy o 10 procent. Není vůbec podstatné, co s velkou dávkou předvolebního populismu slibuje ministr práce Marian Jurečka, ale co nakonec schválí vláda v návrhu státního rozpočtu na rok 2026 a zda na slíbené přidání, které si státní zaměstnanci bezpochyby zaslouží, bude vůbec mít prostředky. Podle Jurečky má vláda rozhodovat o navýšení platů na konci srpna, nejpozději v prvním týdnu září, tedy doslova na poslední chvíli.
Vláda Petra Fialy selhala v základních úkolech, neboť nedokázala ochránit občany před drahotou, nárůstem cen energií, potravin i bydlení. Přestože státní rozpočet každý rok rekordně narůstá, obyčejní lidé mají pocit, že stát jim dává stále méně a bere stále více. Výsledkem je nebývalé zchudnutí širokých vrstev společnosti, zatímco vláda rozdává peníze do zahraničí a na projekty, které obyčejným občanům nijak nepomáhají.
My tuto cestu odmítáme. Naší prioritou je ochrana zájmů slušných, poctivě pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů i zdravotně postižených. Prosazujeme opatření, která povedou ke snížení cen základních životních potřeb, k obnovení reálné kupní síly mezd a k zajištění důstojného života pro všechny občany v České republice. Odmítáme, aby lidé dál dopláceli na chyby vlády a nesmyslné ideologické projekty.
Blíží se rozhodující volby. Je to právě na občanech, aby jasně řekli, zda chtějí pokračování asociální politiky vlády Petra Fialy, nebo změnu k lepšímu. Hnutí SPD nabízí program, který hájí slušné a pracující lidi, chrání české rodiny, seniory a naše národní zájmy.
Radek Rozvoral
