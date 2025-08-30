Drtinová „lámala“ investora Vávru, ten bouchl do stolu: Volím Babiše

30.08.2025 11:17 | Monitoring

Vysvědčení vystavil premiérovi Petru Fialovi (ODS) i expremiérovi Andreji Babišovi (ANO) investor Radovan Vávra. Ve třech nejdůležitějších oblastech dal oběma pětku, v dalších dvou je podle něj lepší Babiš. Bude prý efektivnějším předsedou vlády než ten současný. A Vávra se nestydí říct, že ho bude volit.

Drtinová „lámala“ investora Vávru, ten bouchl do stolu: Volím Babiše
Foto: repro youtube, tan
Popisek: Radovan Vávra

Ještě před několika lety podporoval spojování politických sil proti hnutí ANO – ale teď se na sociálních sítích prohlásil za jeho voliče a vyvolal intenzivní diskusi. Investor Radovan Vávra, bývalý člen TOP 09, vysvětlil svůj názorový posun ve vysílání DVTV. Zpovídala ho moderátorka Daniela Drtinová.

Sám sebe označil Vávra za „jednoduchého voliče“. Čeští voliči mají podle něj tu výhodu, že se nemusejí ohlížet na sdělení marketérů ve volební kampani, protože oba budoucí možné premiéry – Petra Fialu i Andreje Babiše – viděli „v akci“. Proto si mohou vybrat, co jim konvenuje.

„Jsem racionální člověk naprosto bez srdce, řídím se jenom mozkem. Když si chladně vyhodnocuju priority pro tuhle zemi, vychází mi Andrej Babiš jako efektivnější premiér než Petr Fiala. Je to pořád menší zlo než ta druhá alternativa. Chápu lidi, kteří říkají, že jsou zklamaní. Hledám toho, kdo perfektně splní roli,“ řekl Vávra.

Radovan Vávra

Ačkoliv v minulosti Radovan Vávra podporoval současnou vládní koalici, změnil názor.

„Petr Fiala mi nevyšel jako nejlepší premiér pro tuto zemi pro příští čtyři roky. Potřebujeme efektivní stát, vyřešit strukturální deficit, stárnutí populace, vzdělávání, energetiku. Když se dívám na těchto pět oblastí, tak ty první tři – a to je strašná zpráva – nevyřeší ani pan Fiala, ani pan Babiš. Ty nejdůležitější oblasti politický provoz České republiky zcela míjí a ignoruje. Takže mi zbyly ty dvě oblasti, nechci říct poslední – školství a energetika. Tam skutečně můžeme vést diskusi, proč si myslím, že ANO je lepší volbou než stávající vláda,“ předestřel Radovan Vávra.

Volební programy jsou marketingové nesmysly

Anketa

Prospěla někdy ODS České republice?

11%
0%
1%
1%
87%
hlasovalo: 26707 lidí
Drtinová namítla, že nemůže vědět, jak ANO problémy vyřeší, když ještě nepředstavili volební program. „Programy a billboardy a hesla a kampaně jsou mi úplně jedno, protože já tam nikomu nevěřím ani slovo. Jsou to všechno marketingové nesmysly, které píše Chat GPT. Mně to naprosto nezajímá. Ale máme tu skvělou a unikátní situaci, že jsme oba bloky viděli v akci, takže není potřeba si vybavovat, co by asi dělaly. Stačí se podívat zpátky,“ míní známý investor.

„My víme, co dělala vláda Andreje Babiše např. v době covidové,“ řekla moderátorka a věnovala se otázce státního dluhu, který může Českou republiku „stáhnout do řeckého scénáře“. „To je poměrně důležitý bod,“ usoudila Drtinová.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vávra oponoval, že ten zmíněný bod je druhý nejdůležitější. Tím prvním podle něj je neefektivita státu. „Už bych nespočítal, kolikrát jsem viděl, jak někdo říká, že jsme 150. na světě v délce stavebního řízení, soudy projednávají kauzy dvacet let. To, že jsme si na to zvykli, neznamená, že je to dobře. To je zásadní katastrofa téhle země a já bohužel nevěřím nikomu, že tuhle věc je ochoten a schopen změnit. Když si představíte zápas na pět poločasů, tak ve třech poločasech prohrávají oba a pak ve dvou poločasech vyhrává jeden z nich. Proto to házím někomu, u koho vidím alespoň dva záchranné body,“ upřesnil svůj pohled.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Všichni si šli koupit byt v Praze

Moderátorka oponovala, že současný stav jde za předchozí vládou Andreje Babiše. „Jeden z vašich bodů jsou zdravé veřejné finance a na tom neozdravení, na tom onemocnění se podílela i vláda Andreje Babiše,“ uvedla Drtinová.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
7%
15%
54%
7%
0%
1%
6%
1%
hlasovalo: 17046 lidí
Vávra namítl, že říká, že tohle neudělá nikdo. „V tomhle bodě dávám oběma pánům budoucím premiérům nulu nebo pětku ve škole, chcete-li. Je ironií osudu, že zrušení superhrubé mzdy prohlasovala ODS a ANO. Za mě to byl ekonomický zločin moderní doby, nejenom že nám vypadlo řádově sto miliard příjmů státního rozpočtu, ale my jsme těm nejlépe vydělávajícím lidem dali každému pět, deset, patnáct tisíc měsíčně disponibilního příjmu navíc a ty lidi si šli všichni koupit byt v Praze. Tohle byl ekonomický zločin za bílého dne. Byla to ekonomická hámotina a blábolovina. Čelní politikové nám zcela vážně vysvětlovali, že je to správný pravicový recept, že necháváme lidem peníze v kapse, tak mně se v té kapse otvírala kudla. A proto říkám, že oba pánové mají ode mě pětku,“ vysvětlil odborník na investice.

„Přesto chcete jednoho z těchto moderních zločinců volit,“ podivila se moderátorka.

Vávra zdůraznil, že školství a energetika jsou pro něj dvě rozhodující oblasti. Uvedl, že vidí jasnou výhodu v tom, jak postupoval exministr školství Robert Plaga (ANO) oproti práci tří politiků ze STAN, kteří se vystřídali v čele resortu v této vládě. „To je snadné rozhodování,“ domnívá se Vávra.

Ve vysílání také padlo: „Pro mě je Babiš předvídatelný, listuju v něm jako v knize. Hrozně by mě zklamal, kdyby nebyl v StB, protože to je opravdu chladná mašina na kariéru, zapadá to do celého jeho životopisu. Není moje zásluha, že jsem z antikomunistické rodiny a například pan prezident Pavel z komunistické, prostě jsme se tak narodili.“

Investor Vávra také řekl: „Šokuje mě, že se v roce 2025 lidi autenticky bojí říct, že jdou volit Babiše. To nepovažuju za úplně optimální. Připadá mi líto k volbám nejít, považoval bych za své osobní selhání, kdybych si z té giga palety od extrémní pravice až po extrémní levici nebyl schopný vybrat.“

Fotogalerie: - Bitcoiny, Decroix a otazníky

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix
Portrét ministryně spravedlnosti Evy Decroix
Portrét prezidenta Petra Pavla na stěně
Eva Decroix na tiskové konferenci prohlásila, že v...
Eva Decroix na tiskové konferenci prohlásila, že v...
Eva Decroix na tiskové konferenci prohlásila, že v...

Psali jsme:

Věřit Fialovi? Komentátor nemá pro premiéra hezkou odpověď
„Nemá pod kontrolou ani ODS.“ Přímý přenos v ČT. Fiala potupen
Rozvoral (SPD): Fialova vláda celou dobu stála proti slušným a pracujícím občanům
Kavij (KSČM): Kabinetu Petra Fialy nepomůže již ani svěcená voda

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Drtinová , kampaň , ODS , premiér , volby , ANO , Petr Fiala , DVTV , Radovan Vávra

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že Andrej Babiš bude efektivnější premiér než Petr Fiala?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

Ochrana zvířat

Chlubíte se tím, co jste udělala jako poslankyně pro zvířata. Nemám nic proti tomu, že se chlubíte, ale je tak úplně čím? Podle mě by se měli prioritně vyřešit nízké tresty za týraní zvířat a také to, že celkově padají tresty za jejich týrání dost málo. Nebo podle vás je vše v pořádku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonůJednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonů Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Za překlad Putina v ČR vězení? Žantovský žádá vysvětlení

10:01 Za překlad Putina v ČR vězení? Žantovský žádá vysvětlení

TÝDEN V MÉDIÍCH Ostré tresty kvůli šíření informací z ruských státních médií. V Česku by to mohlo zl…