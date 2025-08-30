Drtinová „lámala“ investora Vávru, ten bouchl do stolu: Volím Babiše

Ještě před několika lety podporoval spojování politických sil proti hnutí ANO – ale teď se na sociálních sítích prohlásil za jeho voliče a vyvolal intenzivní diskusi. Investor Radovan Vávra, bývalý člen TOP 09, vysvětlil svůj názorový posun ve vysílání DVTV. Zpovídala ho moderátorka Daniela Drtinová.
Sám sebe označil Vávra za „jednoduchého voliče“. Čeští voliči mají podle něj tu výhodu, že se nemusejí ohlížet na sdělení marketérů ve volební kampani, protože oba budoucí možné premiéry – Petra Fialu i Andreje Babiše – viděli „v akci“. Proto si mohou vybrat, co jim konvenuje.
„Jsem racionální člověk naprosto bez srdce, řídím se jenom mozkem. Když si chladně vyhodnocuju priority pro tuhle zemi, vychází mi Andrej Babiš jako efektivnější premiér než Petr Fiala. Je to pořád menší zlo než ta druhá alternativa. Chápu lidi, kteří říkají, že jsou zklamaní. Hledám toho, kdo perfektně splní roli,“ řekl Vávra.
Ačkoliv v minulosti Radovan Vávra podporoval současnou vládní koalici, změnil názor.
„Petr Fiala mi nevyšel jako nejlepší premiér pro tuto zemi pro příští čtyři roky. Potřebujeme efektivní stát, vyřešit strukturální deficit, stárnutí populace, vzdělávání, energetiku. Když se dívám na těchto pět oblastí, tak ty první tři – a to je strašná zpráva – nevyřeší ani pan Fiala, ani pan Babiš. Ty nejdůležitější oblasti politický provoz České republiky zcela míjí a ignoruje. Takže mi zbyly ty dvě oblasti, nechci říct poslední – školství a energetika. Tam skutečně můžeme vést diskusi, proč si myslím, že ANO je lepší volbou než stávající vláda,“ předestřel Radovan Vávra.
Prospěla někdy ODS České republice?
„My víme, co dělala vláda Andreje Babiše např. v době covidové,“ řekla moderátorka a věnovala se otázce státního dluhu, který může Českou republiku „stáhnout do řeckého scénáře“. „To je poměrně důležitý bod,“ usoudila Drtinová.
Vávra oponoval, že ten zmíněný bod je druhý nejdůležitější. Tím prvním podle něj je neefektivita státu. „Už bych nespočítal, kolikrát jsem viděl, jak někdo říká, že jsme 150. na světě v délce stavebního řízení, soudy projednávají kauzy dvacet let. To, že jsme si na to zvykli, neznamená, že je to dobře. To je zásadní katastrofa téhle země a já bohužel nevěřím nikomu, že tuhle věc je ochoten a schopen změnit. Když si představíte zápas na pět poločasů, tak ve třech poločasech prohrávají oba a pak ve dvou poločasech vyhrává jeden z nich. Proto to házím někomu, u koho vidím alespoň dva záchranné body,“ upřesnil svůj pohled.
Moderátorka oponovala, že současný stav jde za předchozí vládou Andreje Babiše. „Jeden z vašich bodů jsou zdravé veřejné finance a na tom neozdravení, na tom onemocnění se podílela i vláda Andreje Babiše,“ uvedla Drtinová.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
„Přesto chcete jednoho z těchto moderních zločinců volit,“ podivila se moderátorka.
Vávra zdůraznil, že školství a energetika jsou pro něj dvě rozhodující oblasti. Uvedl, že vidí jasnou výhodu v tom, jak postupoval exministr školství Robert Plaga (ANO) oproti práci tří politiků ze STAN, kteří se vystřídali v čele resortu v této vládě. „To je snadné rozhodování,“ domnívá se Vávra.
Ve vysílání také padlo: „Pro mě je Babiš předvídatelný, listuju v něm jako v knize. Hrozně by mě zklamal, kdyby nebyl v StB, protože to je opravdu chladná mašina na kariéru, zapadá to do celého jeho životopisu. Není moje zásluha, že jsem z antikomunistické rodiny a například pan prezident Pavel z komunistické, prostě jsme se tak narodili.“
Investor Vávra také řekl: „Šokuje mě, že se v roce 2025 lidi autenticky bojí říct, že jdou volit Babiše. To nepovažuju za úplně optimální. Připadá mi líto k volbám nejít, považoval bych za své osobní selhání, kdybych si z té giga palety od extrémní pravice až po extrémní levici nebyl schopný vybrat.“
autor: Naďa Borská