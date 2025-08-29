Za slzy proruských sv*ní pět hvězd? Jan Tománek účtuje nejen s ČT

Spustit čtení článku

30.08.2025 5:00 | Rozhovor

Spisovatel Jan Tománek v otevřeném rozhovoru pro ParlamentníListy.cz hovoří o stavu svobody slova, roli České televize, Chat Control i cenzuře na sociálních sítích. Nešetří vládní koalici ani „prodejné komedianty systému“ a zdůrazňuje: „Musíme začít každý u sebe“.

Za slzy proruských sv*ní pět hvězd? Jan Tománek účtuje nejen s ČT
Foto: Archiv JT
Popisek: Režisér a spisovatel Jan Tománek

Pane Tománku, Vy jste na sociálních sítích poměrně aktivní a vaše příspěvky často vyvolávají silné reakce. Jak vnímáte roli sociálních médií v současné politické a společenské diskusi? Měly by být tyto platformy přísněji regulovány, nebo je jejich otevřenost základem pro demokratickou debatu?

Už to sousloví „přísněji regulovány“ je samozřejmě zcela zvrácené – JAKÁKOLI regulace je špatně a nevidím pro ni, samozřejmě kromě cenzury, o kterou se tímto krokem snaží, jediný důvod.

Už nyní jsou některé věci zcela jasně trestné a jsou vymezeny zákonem a pokud se objeví na sociální síti, pak má policie konat. To je celé.

Je to vlastně to stejné, jako bychom měli v ulicích zase nějaké uliční důvěrníky a dobrovolné milice, kteří se ze svého přesvědčení starají o veřejný pořádek. A přesně to dělají různí Manipulátoři, Demagogové a jiné na systém přisáté neziskovky.

Na evropské úrovni se objevil návrh na zavedení tzv. Chat Control. Mělo by jít o plošné skenování soukromé komunikace občanů. Co na to říkáte?

Toto je už naprostý úlet, který odporuje Listině základních práv a svobod  - přímo článek 13 pojednává o listovním tajemství, které je NEDOTKNUTELNÉ.

Vtipné je, že ta stejná vláda SPOLU, která se teď před volbami vydala do „boje“ proti tomuto paskvilu, ho ještě v roce 2021 vesele prohlasovala, že je to prima věc...

Ne podle medových předvolebních řečí, ale podle ovoce je vždy spolehlivě poznáte...

Ve světle rostoucího problému dezinformací a fake news na internetu, jak se stavíte k debatě o regulaci tohoto fenoménu? Mnozí tvrdí, že je nutné najít rovnováhu mezi svobodou slova a ochranou před manipulacemi. Jaký je váš názor na tuto problematiku?

Ale on NEEXISTUJE žádný problém „dezinformace“ - dokonce i to slovo je naprostý paskvil pouze těch, kteří chtějí cenzuru.

Četl jsem dokonce definici některých progresivních politiků, že někdy je dezinformace i pravdivá informace, ale třeba vytržená z kontextu, nebo je to prostě nehodící se pravda, protože pomáhá „nepříteli“...  Kde to jsme?!

Není potřeba jakákoli uměle vyráběná rovnováha – lidé musí mít možnost přečíst si vše a pak si sami vybrat, jinak z nich děláte nemyslící stádo. Ale to je samozřejmě právě ten cíl některých...

Film Velký vlastenecký film, který byl podpořen Českou televizí, vzbudil značnou pozornost a kontroverze. Vzhledem k tomu, že ČT je financována povinnými poplatky od všech koncesionářů, kteří nemusí nutně sdílet názory vyjádřené v tomto filmu, jak se díváte na to, že ČT taková díla podporuje? Měla by ČT financovat pouze filmy, které jsou politicky a ideologicky neutrální, nebo má podporovat i projekty, které mohou být pro část veřejnosti kontroverzní?

Když se začalo o tomto filmu mluvit, bál jsem se, že to přesně takto dopadne – ale film se zdá předčil i moje očekávání. Je to totiž daleko horší...

Bylo mi jasné, že nepůjde o jakýkoli objektivní pohled na ukrajinský konflikt. Tušil jsem, že vyberou tři „hloupé dezoláty se třemi zuby“ a těm ukáží, jak je hrozná válka, ale jak se ukazuje, tvůrci toto povýšili na úplně nový level, protože jedna protagonistka se nechala slyšet, že je obyčejná komparzová herečka a oni ji vybrali přes casting... takže ty hloupé „dezoláty“ si museli nakonec zahrát herci.

Asi nejlépe film, jeho tvůrce a diváky vystihuje recenze, kterou jsem našel na internetu:

„Není to dokonalé, občas to i zbytečně něco podsouvá. Na druhou stranu, proč by nepodsouvalo, když jde o naši budoucnost. Ne teď, ale za deset, dvacet let. Za ty slzy proruských sviní tady jednoznačných pět hvězd.“

Měla by ČT zůstávat apolitická, nebo je naopak jejím úkolem podporovat umění, které provokuje a přináší kontroverzní témata? Příkladem může být třeba i pořad Chi Chi na gauči, který vyvolal u veřejnosti velké emoce.

„Měla by zůstat...?“ Teď jste mě opravdu rozesmál – ČT nebyla NIKDY apolitická a vždy hladila systém po srsti. Pamatuju ještě vysílání ČST o zásahu 17. listopadu a pak o několik dní později, až se vše otočilo, tak úplně si stejní reportéři, redakce i vedení velebilo Václava Havla a cinkali klíčema.

ČT už dávno neplní svou funkci „Veřejné služby“ a nejlépe se to prokázalo za covidu, kdy místo aby byla hlasem rozumu a vědy, byla hlásnou troubou farma-lobby.

A nějaké Chi Chi? Zaznamenal jsem v tisku – to je totiž úplně ten stejný příklad hlazení po srsti. Dnes jsou „in“ různé úchylky a LGBT hlouposti, tak tomu jde ČT „hrdě“ naproti a prodejní komedianti tomu jen sekundují.

Za covidu – tedy od roku 2021 - jsem sundal anténu a televizi nezapnul a byla to myslím jedna z nejlepších věcí, co jsem v životě udělal. Zkuste to taky!

Blíží se nám volby. V poslední době jsme svědky vysoce intenzivních volebních kampaní. Objevují se ale pravidelně i narušitelé těchto akcí. Třeba skupina kolem pana Oganesjana, mediálně je nyní nejviditelnější nejspíše pan Pšenák, se zaměřuje na cílené útoky na veřejné osoby, poškozování majetku "nepřátel" a natáčení těchto akcí pro zisk na internetu. Jak vnímáte tento fenomén a jak by měla společnost reagovat na podobné aktivity?

Byl jsem v Příčovech, kde se tahle „partička“ objevila – ale doporučil bych podobný přístup jako u prodejných komediantů systému. Ignorovat a vyžadovat, aby policie dělala svoji práci.

Orli mouchy, co sedají na hovna, nelapají...

Vojtěch Pšenák v Příčovech
Premiér Fiala a ministr vnitra Rakušan na pivu oznámili, že nebudou spolupracovat s Babišem. Jak vnímáte tento jejich veřejný slib? Byla to pouze formální deklarace, nebo opravdu odráží jejich hlubší politické přesvědčení, že určité politické subjekty nemají místo v demokratické politické diskusi?

To, co prohlásí lhář a mafián, nemá vůbec žádnou váhu, tak proč se takovým „slibem“ vůbec zabývat, nebo mu přikládat jakoukoli váhu?

V souvislosti s hnutím Stačilo!? se objevují obavy z návratu komunistů nebo socialistických tendencí do české politiky. Mnozí se domnívají, že tyto ideje stále mají v české společnosti podporu. Máte podobné obavy a co by měl stát udělat pro zajištění stabilní demokratické společnosti?

Nejsem rozhodně volič Stačilo!, ale paradoxně jejich program a činy jsou dnes daleko pravicovější, než levicově a dotačně postavený program SPOLU....

Spousta lidí vůbec nepochopila – nebo nechce vidět – že ta totalita, před kterou se snaží varovat, vůbec nemusí přijít od komunistů, nebo z východu, ale naopak že to hlavní nebezpečí je dnes v Bruselu.

Fialova vláda čelí výzvám v oblasti ekonomiky, například růstu inflace, veřejného dluhu a vysokých životních nákladů. Jak hodnotíte její kroky v těchto oblastech a co by měla podle vás udělat jinak?

Myslíte „výzvy“, které sami způsobili?

To se opět musím smát – to je stejné jako žhář, který zapálí dům a pak z něj slavnostně vynese jeden obrázek a čeká pochvalu a uznání od majitele domu...

Jakékoli činy této vlády dnes nelze vážně komentovat – dnes je už jen možné se smát zoufalým smíchem a čekat na ten ohromný náraz do zdi, pokud se společnost na podzim neprobudí a nepošle tuto vládu tam, kam patří. Ale odpovědí samozřejmě není ANO, které tu zavádělo covidovou totalitu a teror – ale to bohužel spousta lidí už dávno zapomněla a mají v hlavně už jen „hlavně pryč s Fialou...“

Zahraniční politika pod vedením premiéra Fialy se v mnoha směrech zaměřuje na prohlubování vztahů s Evropskou unií a podporu Ukrajiny v jejím konfliktu s Ruskem. Jaké jsou vaše názory na tuto orientaci a co by měla Česká republika dělat pro posílení své mezinárodní pozice?

Naše země by se měla snažit být hlavně suverénní stát, jako byla do jisté míry za první republiky. A přestat si hrát na „hodný“ západ a „zlý“ východ. A co je nejhorší, přestat s komediemi, že když se kupuje ruská ropa a plyn přes americké a evropské překupníky, tak už je to dobrá a hodná ropa...

V poslední době se objevily obavy ohledně stavu svobody slova v České republice, zejména v kontextu zákonů zaměřených na regulaci dezinformací a hate speech. Jaký je váš názor na tento trend a jaké jsou potenciální nebezpečí pro demokratickou diskusi?

Obávám se, že dnešní situace je v mnoha ohledech už velice podobná situaci před rokem '89, dokonce bych se nebál říct, že ji v některých hloupostech už překonává.

Problém je myslím hlavně všeobecná lidská omezenost, neznalost historie a slepá ideologie, která byla v této míře snad jen v 50. letech.

Zprávy, které chodí z Německa nebo Anglie, jsou šílené – policie zde stíhá lidi za to, co napsali na internetu, a mezitím gangy migrantů doslova vraždí a znásilňují jejich spoluobčany.

Naše jediné štěstí je, že sem tito migranti (zatím) nechtějí a západní země jsou pro ně výhodnější, ale bojím se, že toto se může velice rychle změnit.

Vše je ale o nás všech a tom, co systému sami dovolíme, že se musíme sami naučit říkat některým věcem prostě NE, zajímat se o veřejný život a ne týden před volbama podle toho, kdo vám dá guláš nebo koblihu, tomu to „hodit“.

Těmito otázkami se, myslím, zabýváte ve své poslední knize „Začít u sebe“. Proč jste ji napsal?

Po knize „Průvodce králičí norou“, která ukazuje v krátkých kapitolách a souvislostech Covid podvod, Green-deal podvod, bankovní a měnové machinace a ty, kteří vládnou za oponou, jsem se chtěl věnovat tomu, co s touto špatnou situací může konkrétně udělat každý z nás.

Jak je důležité umět říct NE systému a že nikdy nepřijde žádný politik, nebo zachránce, na kterého lidé stále marně a naivně čekají.

Začít by měla u sebe právě ta „malá kolečka“ soukolí.

Je to třeba učitel, který ví, že nové rámcové učební plány plné progresivistických trendů, protlačování LGBT, relativizace historie, rodiny, muže a ženy, počtu pohlaví jsou neuvěřitelně špatné, ale MLČÍ a jen si v kabinetu v tichosti postěžuje s těmi nejbližšími kolegy, místo aby se postavil za děti a řekl rázné NE!

Jsou to řadoví novináři, kteří za peníze píšou záměrné lži a vytvářejí to každodenní zlo – to nedělá nějaké anonymní médium, ale právě ti jednotliví novináři svou každodenní prací, kdy doslova prodávají svou duši a budoucnost vlastních děti.

Jsou to psychologové, kteří mlčeli za nesmyslných covidových lockdownů a teď, když už se to „smí”, tak bijí na poplach, jak přibývá depresí a sebevražd dětí.

… a takto bych mohl pokračovat, jak to dělám v knize „Začít u sebe“, ale ta pomoc je jen na nás samotných, musíme ji udělat odspodu, obrodit společnost a každý musí začít nejprve sám u sebe...

autor: Marek Bláha

