„Nemá pod kontrolou ani ODS." Přímý přenos v ČT. Fiala potupen

Ke zdravým veřejným financím máme daleko. Situace je mnohem horší, než vláda slibovala před volbami a než ona sama interpretuje. Ceny od roku 2021 vzrostly o 35 % a nic není pod kontrolou. Premiér nemá pod kontrolou ani vlastní stranu. Vláda ukazuje na černou zeď a říká, že je bílá. Tvrdá slova na adresu vlády padala ve vysílání veřejnoprávní České televize.

Vláda v tomto týdnu vedla první neformální debatu o rozpočtu na příští rok. Ministr financí představil první obrysy příjmů i výdajů. Za priority kabinet označuje výstavbu bytů, dálnic a železnic nebo růst výdajů na obranu. Plánovaný schodek je bezmála o 40 miliard vyšší než letos. I tak podle premiéra požadavky ministrů přesahují částky, které můžou pro své resorty vyjednat. Plošné škrty národních dotací kabinet nechystá – některé úpravy ale členové vlády připouští. Naplno mají rozhovory pokračovat v září. Návrhu státního rozpočtu pro příští rok se věnoval pořad Události, komentáře ČT. Hosty byli ekonom a exministr financí Miroslav Kalousek a bývalý předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil, moderoval Daniel Takáč.

V úvodu pořadu moderátor uvedl, že vláda plánuje pro příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 280 miliard korun. „Co vám toto číslo říká o schopnosti a ochotě vlády zodpovědně hospodařit?“ zeptal se hostů.

Schodek státní rozpočtu, zdroj: ČT

„Číslo odpovídá mezní hodnotě zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Víc jak 280 miliard to být nemůže. Já patřím k těm, kteří si myslí, že země, která má dobré ekonomické ukazatele, nemá mít deficit, který by odpovídal krizovému stavu. Zákon bude dodržen, ale také si připomeňme, že zákon byl třikrát změkčen a třikrát změněn. Co je na tom vůbec nejhorší, příjmové a výdajové politiky jsou nastaveny tak, že tam bude autonomní tendence ke zvyšování toho deficitu,“ uvedl v Událostech, komentářích bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

Jakákoliv vláda v roce 2026 je podle Kalouska odsouzena k tomu, aby přijala řadu nepopulárních opatření, pokud nebude chtít, aby se deficit samovolně zvětšoval. „Není vyřešeno, je odloženo. Státní rozpočet není uklizen, ale pro roce 2026 zaminován,“ míní exministr.

Nedá se podle něj říct, že vláda neudělala nic. Zmínil, že přijala konsolidační balíček, parametrické změny u důchodového systému. „Situace na konci jejího vládnutí je lepší, než byla v roce 2021, ale je mnohem horší, než vláda slibovala nejenom před volbami, ale i během svého funkčního období. A mnohem horší, než ona sama interpretuje. Ke zdravým veřejným financím máme daleko,“ řekl Kalousek. Když vidí billboard „Uzdravili jsme veřejné rozpočty“, tak se prý trochu naštve, protože to není pravda.

Čertíci vyskakují v koalici a chtějí se pasovat na premiéra

Zda vidí schopnost vlády úsporně a dobře hospodařit, byl dotázán také exposlanec a bývalý předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. „Nebudu se na to dívat jako odborář, ale jako občan. Řada věcí se mi nelíbí. Abych prohlašoval, že mám všechno pod kontrolou, což dneska náš pan premiér prohlašuje, tak to zdaleka není pravda. Situace, která je v bytové politice, v porodnictví – respektive v tom, že se nerodí děti. Situace se od roku 2021 zhoršila o 35 procent ve spotřebitelských cenách. Tato fakta nemohou vést k tomu, že bych byl spokojen,“ řekl Zavadil.

„Znamená to, že byste po vládě chtěl, aby vzala víc peněz a začala tyto problémy řešit?“ zeptal se moderátor.

„To není jen o tom, vzít víc peněz,“ namítl Zavadil a zmínil, že „ten gauner v Rusku si tam dělá, co chce, a my tomu přihlížíme“. Dodal, že obranné náklady jsou nutné. „Green Deal, to je věc, která se měla už dávno řešit, to budou další výdaje, o kterých se můžeme domnívat, že se do rozpočtu v průběhu několika let dostanou, a takhle bych mohl pokračovat. Nemyslím si, že něco je pod kontrolou. Pan premiér nemá pod kontrolou ani vlastní partaj, ani koalici, kde vyskakují čertíci a chtějí se pasovat na premiéra. Budiž, ať si dělají, co chtějí,“ rozpovídal se Zavadil.

Jardo, je to o rozpočtu

Na Takáčovu námitku, že jde o dění v rámci předvolební kampaně, bývalý poslanec a odborář odpověděl, že je to úsměvné. „Jardo, je to o rozpočtu,“ pasoval se vzápětí do role moderátora Kalousek. Dále hovořil o postavení ministra financí ve vládě. „Není možné ho od vlády oddělit. Pokud ministr financí chce uzdravovat veřejné finance a má za sebou podporu vlády, tak přichází s těmi návrhy, které mu procházejí. Pokud nemá za sebou podporu vlády, neprosadí je,“ soudí exministr financí.

Problémy, které vláda má, by prý pochopil, kdyby neukazovala černou zeď a neříkala, že je bílá. „Už dávno po invazi, na konci března 2023, říkal pan premiér, že budou konsolidovat jedno procento HDP ročně, a není to pravda, jestliže říkají, že ještě letos konsolidují, a není to pravda, letos se konsolidace zcela zastavila. Jestliže nám vláda říká, že veřejné rozpočty uzdravila, a my víme, že pokud nepřijdou silná ozdravná opatření v roce 2026, tak už v roce 2027 nebude možné dodržet pravidla rozpočtové odpovědnosti, tak je to nebezpečná praxe,“ míní Kalousek.

Ve společnosti podle něj vzniká pocit, že „je to fajn“, že je to v pořádku. „Ne, není to dobré. Musíme vědět, že to není dobré. Musíme být schopni přinést každý z nás nějakou svoji oběť, aby to dobré bylo,“ navrhuje bývalý ministr financí.

autor: Naďa Borská

