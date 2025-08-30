BESIP: Desatero bezpečné cesty do školy

Ze statistik vyplývá, že právě ranní cesta do školy je nejkritičtějším časovým intervalem dne. Řidiči by proto měli být v prvních dnech školy obzvlášť opatrní a předcházet nehodám s dětmi. Hlavně prvňáčci by se měli na svůj nový školní režim dobře připravit a cestu do školy si s rodiči nebo staršími sourozenci nacvičit. BESIP přináší všem školákům nové ilustrované „Desatero bezpečné cesty do školy“, které jim hravou formou připomene nejdůležitější zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.
„Do okolí škol se opět vrátí rušný dopravní provoz. Prosím řidiče a řidičky, aby byli v prvních dnech školy obzvlášť opatrní, sledovali dopravní situaci kolem sebe a dávali na děti pozor. Především ranní hodiny během září patří k nejrizikovějším momentům, kdy dochází k nejvyššímu počtu vážných nehod s dětmi. Školáci by měli také myslet na svou bezpečnost. Sluchátka či mobil v ruce odvádějí pozornost a omezují vnímání okolí. Menší děti určitě ocení, když s nimi rodiče nebo sourozenci natrénují cestu do školy, vyberou trasu a poradí, kde bezpečně přejít,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
Desatero bezpečné cesty do školy
Pro nejmenší účastníky silničního provozu, kteří se po prázdninách začínají samostatně pohybovat v dopravním prostředí, BESIP připravil celkem deset ilustrovaných situací, s nimiž se malé děti v ostrém silničním provozu setkají každý den. Ilustrace doplňují užitečná doporučení, jak konkrétní situaci správně zvládnout. Kompletní Desatero naleznete na BESIP - Děti a mládež školního věku (ZDE).
„Návrat dětí do škol klade zvýšené nároky na všechny řidiče motorových vozidel. Ti by měli zpomalit, ideálně na 30 km/h, věnovat se plně řízení a počítat s pohybem dětí. Motocyklisté by se měli vyhnout předjíždění stojící kolony, při kterém ohrozí přecházející děti. Nebezpečné je také objíždění autobusu stojícího v zastávce. Pozor rovněž na komunikaci s dvěma pruhy v jednom směru, kde před přechodem musí dát přednost chodci vozidla v obou pruzích,“ řekl vedoucí BESIP Tomáš Neřold.
S malými školáky nacvičte cestu do školy
Hlavně děti mladšího školního věku by se měly na svůj nový školní režim dobře připravit. Před začátkem školního roku je vhodné, aby rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy a společně určili nejbezpečnější způsob cesty. Dobré je dítě směrovat na bezpečná místa pro přecházení, ale také upozornit na případná rizika. Na kole i na koloběžce by děti měly vždy nosit přilbu, která je chrání. Vhodné je, aby rodiče nebo starší sourozenci doprovázeli mladší děti na cestě do školy raději několik dnů, aby získali jistotu, že se dítě v dopravním prostředí pohybuje opravdu bezpečně.
Chybělo málo
BESIP se v letošním roce zaměřuje prostřednictvím kampaně „Chybělo málo“ právě na bezpečnost chodců a jasně definuje nejrizikovější situace z hlediska přecházení. Život a zdraví chodců může ohrozit užívání mobilních telefonů, silnice se dvěma jízdními pruhy nebo nedostatečný oční kontakt chodce s řidičem.
„Září se dlouhodobě vyznačuje zvýšeným počtem nehod s dětmi v době ranní špičky. K těm nejvážnějším dochází v pondělí mezi 7. až 8. hodinou ráno, často jde o nehodu, kdy je dítě sraženo jako chodec. Téměř 90% dopravních nehod na přechodu pro chodce nebo v jeho blízkosti zaviní řidič motorového vozidla, který se nevěnoval řízení nebo nedal chodci přednost. I z tohoto důvodu je životně důležité, aby si děti osvojily navázání očního kontaktu s řidičem ještě dřív než vykročí do silnice a přesvědčily se, že je řidič dobře vidí a umožní jim bezpečné přejití vozovky“, říká vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Více informací o kampani „Chybělo málo“ naleznete ZDE.
