Ombudsman se obrátil na poslance kvůli novému registru krátkodobého ubytování

Ve změně zákona o cestovním ruchu usiluje ombudsman o rozšíření registračních údajů. „Smyslem mého dopisu je upozornit poslance na to, že právní úprava nesmí být matoucí, a to ani pro ubytovatele. Je potřeba předejít tomu, aby do registru e-Turista byly zapsány stavby, které nejsou zkolaudovány ke krátkodobému ubytování. Každý turista by měl být ubytován v řádně registrovaném, tedy kolaudovaném objektu. Vhodné by však bylo, pokud by podmínkou registrace bylo stanovisko stavebního úřadu o kolaudovaném stavu objektu,“ vysvětlil smysl dopisu Stanislav Křeček. Zároveň poslance vyzval, aby při úpravě zákona mysleli také na možnost zpětně odebrat registrační číslo stavbě, u které se prokáže, že do registru zapsána být neměla.

Návrh zákona počítá také s elektronickou evidencí ubytovaných osob. „Každé zpracování osobních údajů v takovém rozsahu, v jakém s tím novela počítá, představuje riziko zneužití osobních údajů. Pokud tedy dojde ke vzniku elektronické evidence osob, je potřeba nastavit především bezpečný systém, který zabrání případnému zneužití ze strany třetí osoby. Nyní je na poslancích, aby vytvořili efektivní zákon, který bude dostatečně myslet na všechna bezpečnostní rizika,“ doplnil Křeček.

O změnu v zákoně o cestovním ruchu usiluje ombudsman již od roku 2023. Tehdy na problematiku sdíleného bydlení v nelegálních stavbách poprvé upozornil Ministerstvo pro místní rozvoj a žádal, aby byl registr zpřístupněn rovněž stavebním úřadům. Ministerstvo však návrhy ombudsmana do novely nezapracovalo a považovalo za dostačující, aby se stavební úřady v případě podezření na porušování právních předpisů obrátily na Ministerstvo pro místní rozvoj, které jim požadované informace z registru sdělí. „Tento postup přináší zbytečnou administrativní zátěž. Obrazně řečeno, stavební úřady se nemohou napít z pramene, ale budou muset žádat ministerstvo o balenou vodu. Nadále tedy trvám na tom, aby novela umožnila stavebním úřadům přístup k údajům v registru,“ dodal ombudsman.

Dopis zaslaný poslancům Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

