Ostrava – Praha s Českými aeroliniemi nově až 4 krát denně za výhodné ceny od 1490 Kč za zpáteční letenku

Zlepší tak spojení obou měst i napojení na další spoje z/do Prahy. ČSA současně s novým letovým řádem na lince zavede nové výhodné tarify – cena zpátečních letenek bude začínat již od 1490 Kč včetně letištních poplatků, tax, daní a zapsaného zavazadla. Nový letový řád i výhodné ceny letenek na lince mezi Ostravou a Prahou jsou od dnešního dne k dispozici na csa.cz a u dalších prodejců.

V pondělí a pátek si mohou cestující z Ostravy do Prahy nově vybírat ze 4 odletů ČSA (po dva ranní, odpolední a večerní) a ve středu ze 3 (ranní, odpolední a večerní). V úterý, čtvrtek a v neděli bude k dispozici odpolední spoj, v sobotu pak ranní. V opačném směru mohou cestující mířící z Prahy do Ostravy využívat 4 frekvence ČSA (ranní, polední, večerní a noční) v pátek, po 3 (ranní, polední a večerní) v pondělí a ve středu, po 2 (polední a noční) ve čtvrtek a v neděli a polední pak v úterý. ČSA na lince nabídnou týdně 15 zpátečních spojů týdně. Linka bude i nadále provozována turbovrtulovými letadly ATR 42 nebo 72. Let zabere celkem 1 hodinu.

Ceny zpátečních letenek nového letového řádu linky mezi Ostravou a Prahou začínají od 1490 Kč včetně letištních poplatků, tax a daní. Na lince budou k dispozici letenky pouze v cenových balíčcích PLUS, FLEX a BUSINESS. V ceně i té nejlevnější letenky bude vždy zahrnuta přeprava 1 ks kabinového zavazadla a 1 ks malé osobní tašky, ale také přeprava 1 ks zapsaného zavazadla o maximální hmotnosti 23 kg a výběr sedadla kromě preferovaných, které jsou k dispozici za poplatek.

„Linku mezi Ostravou a Prahou doposud využívali především zahraniční obchodní cestující mířící do/z Ostravy kvůli svému businessu. Nicméně v poslední době ji ve větší míře začali využívat také turisté, kteří postupně objevují krásy a zajímavosti Ostravy a Moravskoslezského regionu. Nově chceme plně využít potenciál linky a nabídnout výhodné letenky nejen transferovým cestujícím, ale také těm lokálním,“ uvedl Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro obchod a dodal: „Nový letový řád na lince umožňuje cestujícím efektivně plánovat čas a aktivity v cílové destinaci, včetně jednodenních pobytů. Nové výhodné ceny letenek a čistá doba letu pouze 1 hodinu dělají z pravidelné linky Ostrava – Praha atraktivní produkt s nejlepším poměrem cena vs. výkon.“

„Jsme velmi rádi, že můžeme společně s ČSA rozšiřovat a zkvalitňovat letecké služby z ostravského letiště. Nabídneme tím více spojení s hlavním městem České republiky nejen pro obchodní cestující, ale také pro cestující, kteří v Praze využijí možnosti návazných letů do celé Evropy. Výsledkem této výborné spolupráce je více letů v atraktivnějších časech, ale hlavně výhodné ceny zpátečních letenek. Na našem letišti mohou navíc cestující využít vstup do nově upraveného Business salonku.“ řekl Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava, a.s.

Nový letový řád pravidelné linky ČSA Praha – Ostrava:

Číslo letu Od Do Dny Odlet Čas Přílet Čas OK 20 03.05.18 26.10.18 . . . 4 5 . 7 PRG 22:00 OSR 23:00 OK 21 04.05.18 15.06.18 1 . . . 5 6 . OSR 5:25 PRG 6:25 OK 21 18.06.18 26.10.18 1 . . . 5 . . OSR 5:25 PRG 6:25 OK 21 16.06.18 15.09.18 . . . . . 6 . OSR 9:20 PRG 10:20 OK 21 22.09.18 27.10.18 . . . . . 6 . OSR 5:25 PRG 6:25 OK 22 02.05.18 31.07.18 1 . 3 . 5 . . PRG 7:00 OSR 8:00 OK 23 02.05.18 31.07.18 1 . 3 . 5 . . OSR 8:30 PRG 9:30 OK 22 01.09.18 26.10.18 1 . 3 . 5 . . PRG 7:00 OSR 8:00 OK 23 01.09.18 26.10.18 1 . 3 . 5 . . OSR 8:30 PRG 9:30 OK 24 02.05.18 21.10.18 . . . . . . 7 PRG 13:55 OSR 14:55 OK 24 02.05.18 26.10.18 1 2 3 4 5 . . PRG 12:05 OSR 13:05 OK 25 02.05.18 21.10.18 . . . . . . 7 OSR 15:20 PRG 16:20 OK 25 02.05.18 26.10.18 1 2 3 4 5 . . OSR 15:10 PRG 16:10 OK 26 02.05.18 31.07.18 1 . 3 . 5 . . PRG 17:30 OSR 18:30 OK 27 02.05.18 31.07.18 1 . 3 . 5 . . OSR 19:00 PRG 20:00 OK 26 01.09.18 26.10.18 1 . 3 . 5 . . PRG 17:30 OSR 18:30 OK 27 01.09.18 26.10.18 1 . 3 . 5 . . OSR 19:00 PRG 20:00

Psali jsme: České aerolinie vloni přepravily o 18 % více cestujících ČSA uzavřely partnerství s ERV Evropskou pojišťovnou České aerolinie a Ukraine International Airlines si budou vzájemně sdílet lety mezi Prahou a Kyjevem Travel Service se stane majoritním akcionářem Českých aerolinií

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva