Pardubický kraj: České bedýnky v Číně. I tak pomáhá podnikatelům podnikatelský inkubátor

Pardubický startup České bedýnky navštívil na konci letních prázdnin světový veletrh NorthAsia Expo v čínském městě Changchun, kde firma několik dní prezentovala svoje produkty a regionální lahůdky české provenience. Za podpory Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK), který je mj. zřizovaný Pardubickým krajem, se České bedýnky vydaly na náročnou obchodní pouť do geograficky a kulturně vzdálené země, aby zde nalezly nové obchodní příležitosti, partnery a zákazníky.

Šance prezentovat svůj byznys na Dálném východě se pochopitelně nenabízí každý den. Toho si byla plně vědoma majitelka Českých bedýnek, Eva Urbanová, když se rozhodovala o tom, zda má cestu do Číny podniknout. Jedním z klíčových faktorů pro rozhodnutí o absolvování obchodní cesty byla skutečnost, že majitelku Českých bedýnek na její cestě podpoří svou přítomností její dlouhodobý mentor Jirka Janků, zkušený podnikatel, investor a mentor P-PINK, se kterým Eva Urbanová pravidelně spolupracuje v rámci jejího působení v programu „odPINKni se“, jenž je mj. určen pro začínající či zavedené podnikatele potřebující pomoc s vlastním podnikáním.

České bedýnky s.r.o. nabízejí svým zákazníkům výběr z těch nejlepších a nejkvalitnějších regionálních výrobků a lahůdek, které jsou baleny do voňavých, bytelných, ale přesto stylových bedýnek. Na tyto bedýnky je možné dle přání zákazníka gravírovací metodou vypálit jakékoliv logo firmy nebo třeba hezké věnování v podobě textu, který může být do bedýnky vypálen v jakémkoliv jazyce. „To byla ostatně jedna z prvních otázek čínských zájemců o České bedýnky, zda lze do hladkého dřeva gravírovat také v čínském znakovém jazyce.“ dodává s úsměvem majitelka Českých bedýnek Eva Urbanová.

Nejednalo se o první spolupráci mezi P-PINK a Evou Urbanovou, respektive Českými bedýnkami, protože již na začátku roku 2019 došlo k historickému momentu, kdy jako první podnikatelský projekt vstoupily České bedýnky do nově vzniklého programu „odPINKni se“ určeného pro podporu podnikatelů všeho druhu. Od vstupu do zmíněného programu ušly České bedýnky naprosto fantastickou cestu plnou emocí, úspěchů, nových zkušeností, a především kontinuálního rozkvětu, jehož plynulým vyústěním byla obchodní cesta do ekonomicky dynamické Číny - i takto daleko dokáže Pardubický podnikatelský inkubátor odpinknout své klienty. „Právě firma České bedýnky s.r.o. je důkazem par excellence, že není malých podnikatelských nápadů a snů, je pouze malých snah tyto nápady a sny realizovat.“ komentuje mentor P-PINK Jiří Janků.

Českou delegaci na světovém veletrhu v Changchunu tvořila kromě zmíněných Českých bedýnek, mentora P-PINK Jirky Janků také delegace Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, která za celou akcí stojí a bez které by nemohlo k této zahraniční výpravě dojít, neboť byla jejím hlavním realizátorem.

Psali jsme: Pardubický kraj: Lidí, kteří potřebují pomoc, v kraji přibývá Pardubický kraj: Češi se Slováky chtějí posílit role regionů v příštím programovacím období Unie Pardubický kraj připravuje modernizace silnic za dalších 900 milionů korun Pardubický kraj: Opatov úspěšně reprezentoval kraj v soutěži Knihovna roku 2019

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva