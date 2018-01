Pardubický kraj: Přímé spojení Ústí nad Orlicí s polskou Vratislaví je na dosah

V současné době musí cestující na této trase minimálně jednou přesedat na české či polské straně a cesta například z Pardubic trvá čtyři a půl hodiny. V průběhu února se uskuteční další jednání a do konce února by mělo být jasno o finálním řešení spoje.

„Přeshraniční železniční trať z Letohradu přes Lichkov do polského Mezilesí a dále na Vratislav čeká již deset let na výraznější oživení. V minulosti byla z polské strany velká snaha elektrifikovat tuto trať na naší straně. Bohužel tato nákladná modernizace nebyla plně využita pro cestující, což je samozřejmě velká škoda. Poslední přímé spojení existovalo v roce 2013 a dnes musí cestující využít spoj s přestupem v Lichkově či Mezilesí. Při vhodném napojení by se mohlo jednat o velmi pohodlné spojení s návazností na vlak do Prahy či Brna. Chceme proto jednat se zástupci Českých drah a dopravce Koleje Dolnośląskie, který je ve vlastnictví Dolnoslezského vojvodství. Polská strana nám nabízí využití velmi moderních a luxusních souprav pro zajištění přímého a pohodlného spojení. Jsem rád, že se po čase tato myšlenka znovu otevírá a budeme dělat vše proto, aby mohla být již s novým jízdním řádem,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že by přímý spoj mohl pomoci také dalšímu zatraktivnění celé oblasti Králicka, kam již nyní míří mnoho polských turistů.

Ten společně s náměstkem Michalem Kortyšem řešil se zástupci obou dopravců konkrétní záležitosti jako je například kategorie vlaku, počet zastávek či ekonomické záležitosti. „První navržený model jízdního řádu je nastaven tak, aby vyhovoval polohám vlaků v Ústí nad Orlicí, což je vzhledem k zaplněnosti tohoto dopravního uzlu velmi komplikované. Musíme si také říci, zda se má jednat o vlak, jehož cílem bude co nejrychlejší spojení Ústí nad Orlicí a Vratislavi, nebo o spoj, který bude zajišťovat také vnitrokrajskou železniční obslužnost,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš s tím, že nyní bude kromě jízdního řádu řešen také ekonomický model navržených řešení. „Do konce února si řekneme, jakým směrem se vydáme. Pokud chceme spoje zahrnout do prosincového jízdního řádu, musíme začít aktivně jednat,“ řekl Kortyš. „Nejbližší jednání je plánováno na polovinu února v Jeleni Góře, po kterém by měly mít obě strany jasno,“ dodal náměstek.

autor: komerční tisková zpráva