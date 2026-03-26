Podvodné e-maily se vydávají za oficiální komunikaci ČSSZ

27.03.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na problém aktuálně upozornila Městská policie Praha, jejíž zaměstnanci obdrželi podezřelé zprávy na své služební e-mailové adresy.

Podvodné e-maily se vydávají za oficiální komunikaci ČSSZ
Podle dostupných informací bylo takových e-mailů doručeno přibližně 20 zaměstnancům této organizace. Znepokojivé je, že e-maily byly odeslány z adresy, která se tváří jako oficiální (např. ve tvaru @cssz.cz). Ve skutečnosti se jedná o podvodné zprávy, jejichž cílem je vylákat od příjemců osobní údaje.

Tyto e-maily obvykle:

  • vyzývají k potvrzení totožnosti nebo kontrole osobních údajů,
  • obsahují konkrétní osobní informace (např. jméno, e-mail či telefon), aby působily důvěryhodně,
  • informují o údajné změně v oblasti sociálního pojištění,
  • obsahují odkaz na falešnou webovou stránku,
  • snaží se vyvolat dojem naléhavosti.

Důležité upozornění

  • ČSSZ nikdy nezasílá e-maily s výzvou k potvrzení osobních údajů prostřednictvím odkazu.
  • ČSSZ po klientech nepožaduje sdělení citlivých údajů e-mailem.
  • E-mailová adresa odesílatele může být podvržená, i když na první pohled působí důvěryhodně.

Jak se chránit:

  • Na podezřelé e-maily nereagujte a neklikejte na odkazy.
  • Nevyplňujte žádné osobní ani přihlašovací údaje.
  • V případě pochybností si informaci ověřte prostřednictvím oficiálních kontaktů ČSSZ.

Oficiální komunikační kanály

Jediné oficiální webové stránky ČSSZ jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. Jejich bezpečnost garantuje digitální pečeť společnosti DigiCert, umístěná na webové stránce vpravo dole. Po kliknutí na pečeť se zobrazí identifikační údaje ČSSZ a návštěvník stránek snadno zjistí všechny informace o majiteli webu.

ČSSZ situaci aktivně řeší a doporučuje všem klientům zvýšenou obezřetnost při práci s e-mailovou komunikací.

Zdroje:

https://eportal.cssz.cz

https://www.cssz.cz

