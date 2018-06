Policejní prezident udělil medaile „Za statečnost“

Ve středu 6. června 2018 si policisté pprap. Tomáš Paseka, pprap. David Kolář, pprap. Jan Jirkovský a nstržm. Stanislav Pirot z rukou policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého, za přítomnosti ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Jaromíra Knížete, převzali medaile „Za statečnost“.

„Poté, co jsem měl možnost shlédnout pořízený kamerový záznam a osobně si poslechnout dojmy samotných policistů, není pochyb o tom, že to jsou skuteční hrdinové. Jejich duchapřítomnost, iniciativa a vytrvalost měla zásadní vliv na záchraně životů hned několika dětí. Udělená medaile je jen pomyslnou tečkou za jejich hrdinským činem. My si ale tento příběh budeme připomínat, protože právě takoví policisté musejí být morálními vzory pro své kolegy a také pro veřejnost,“ řekl policejní prezident.“

Popis zásahu a další informace k policistům najdete ZDE

autor: Tisková zpráva