Policie ČR: Chybělo málo

03.10.2025 7:33 | Tisková zpráva

A k nehodě nemuselo dojít.

Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

„Chybělo málo“ je nová kampaň BESIPU. Krajští koordinátoři spolupracují s policejními preventisty a společně při různých aktivitách a akcích apelují na chodce, aby se plně soustředili na dopravní situaci. Při tom stačí tak málo – navázat oční kontakt mezi řidičem a chodcem. Což úplně třeba nejde, když někdo jde přes přechod pro chodce a dívá se při tom do mobilu nebo telefonuje.

Chodci se často domnívají, že mají na přechodu absolutní přednost. Pravidla silničního provozu ale jasně říkají, že chodec nesmí vstoupit do vozovky bezprostředně před jedoucí vozidlo. Zároveň je ale povinností řidiče umožnit chodcům bezpečné přecházení. Proto je pro bezpečné přecházení silnice nejdůležitější vzájemná komunikace mezi chodcem a řidičem – oční kontakt.

V Kroměříži jsou dva přechody, které Centrum dopravního výzkumu vyhodnotilo jako nebezpečné. Jde o přechod na ulici 1. máje směrem k ulici Šafaříkova a druhý je na ulici Tovačovského od ulice Spáčilova. A právě tam proběhla jedna z akcí, která by měla vést k větší bezpečnosti na silnicích. Chodcům jsme rozdávali letáky k této kampani, reflexní pásky a zájemci si mohli vyzkoušet i virtuální brýle. Mohli tak být přímo součástí reálných situací, se kterými se mohou setkat v silničním provozu.

A k nehodě nemuselo dojít.