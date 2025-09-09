Policie ČR: Cílem byly prodejny s drogistickým zbožím

Jihlavským kriminalistům se podařilo dopadnout tři cizince, kteří jezdili po republice a podnikali nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím. Zboží odnášeli z obchodů ve velkém a tak způsobovali vysoké škody, v jednom případě se těsně přiblížila třiceti tisícům. V současné době jsou muži stíháni v souvislosti s osmi krádežemi se škodou za více než 150 tisíc korun. Kriminalisté ale prověřují další případy a je pravděpodobné, že se trestní stíhání obviněných mužů rozšíří ještě o další skutky. Všichni tři cizinci jsou obviněni z trestného činu, stíháni jsou vazebně.
Případ pro policisty začal na konci srpna, kdy došlo ke krádeži zboží v jihlavské prodejně. Před druhou hodinou odpoledne přišli do obchodu na ulici Benešova tři muži, odcizili více než čtyři desítky kusů kosmetických krémů a všichni pak rychle zmizeli. Škoda byla vyčíslena na necelých dvacet tisíc korun.
Po přijetí oznámení začali policisté případ prověřovat. Ze způsobu provedení krádeže bylo zřejmé, že pachatelé jsou dobře sehraní. Šetření převzali kriminalisté a postupně zjistili, že muži stojí za dalšími sedmi krádežemi na různých místech republiky. Dostali se na stopu podezřelých cizinců, kteří u nás nemají vazbu ke konkrétnímu místu a jsou stále na pohybu, stoupalo navíc riziko, že ze země odjedou. Na konci minulého týdne byli kriminalisté úspěšní a podařilo se jim cizince vypátrat na dálnici. Ve spolupráci s policisty dálničního oddělení Poříčany podezřelé vozidlo Škoda Karoq jedoucí směrem na Prahu ve večerních hodinách zastavili. Všechny tři podezřelé muže kriminalisté zadrželi a řidič i oba jeho spolujedoucí mířili do Jihlavy. Cizinci byli umístěni do policejních cel. Ve vozidle kriminalisté následně nalezli drogistické zboží odcizené v jednom z obchodů, jednalo se například o různé krémy, tonika, séra a holítka.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání tří mužů, jednoho devětadvacetiletého a dvou ve věku čtyřicet let. „Muži jsou obviněni z pokračujícího trestného činu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, spáchaného ve formě spolupachatelství,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Všichni tři cizinci jsou obviněni z toho, že se v době od středy 20. srpna dopustili osmi krádeží, a to ve dvou prodejnách v Mladé Boleslavi, dále v Pelhřimově, Humpolci, Jihlavě, dvakrát v Poděbradech a ve Vysokém Mýtě. Taktika byla důmyslná. Do prodejny vešel muž, který přijel s vozíkem k regálu. Poté přišel druhý muž k prodavačce a zaměstnal ji dotazy. Mezitím první muž dal do batohu odcizené zboží, s vozíkem přijel k pokladně a odešel. Z prodejny odešel také druhý muž, třetí přišel, vzal batoh a směřoval za svými komplici. Z obchodů si odnášeli zejména různé kosmetické výrobky. Ve čtyřech případech zůstala za muži škoda přes dvacet tisíc korun.
Při pohybu po republice využívali vozidla, která si půjčovali. Směr a prodejna kam jeli odcizit zboží, byly věcí náhody. Zboží prodávali a peníze používali pro svoji potřebu.
Na podaný návrh byli všichni tři obvinění cizinci vzati do vazby a následně je policisté odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují, mimo jiné zjišťují, zda se cizinci nedopustili ještě dalších krádeží ve Středočeském kraji, na Plzeňsku nebo v jiných regionech. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.
autor: Tisková zpráva