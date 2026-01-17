Policie ČR: Další jízda v protisměru po dálnici D11

18.01.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dne 15. ledna 2026 v čase 23:29 jsme přijali oznámení o vozidle jedoucím v protisměru na dálnici D11. K tragédii naštěstí nedošlo.

Policie ČR: Další jízda v protisměru po dálnici D11
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Podle oznamovatele se mělo vozidlo pohybovat v levém jízdním pruhu ve směru na Prahu. Policisté z Dálničního oddělení Pravy okamžitě začali prověřovat úsek mezi 76. a 84. kilometrem.

Na 84. kilometru se služební hlídce skutečně objevilo proti jejich směru jedoucí vozidlo. Policisté se jej pokusili zastavit, avšak řidič hlídku objel a pokračoval dál v protisměrné jízdě směrem na Prahu. Hlídka se následně otočila a pokračovala po dálnici stejným směrem, kdy si všimla, že hledané vozidlo sjelo na čerpací stanici.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 17501 lidí

Policisté vozidlo nalezli odstavené na parkovacím místě a řidiče na místě ztotožnili. Jednalo se o vozidlo Ford, které řídil 53letý muž. S řidičem byla provedena dechová zkouška i orientační test na omamné a psychotropní látky, oba s negativním výsledkem.

Řidič byl vyzván k podání vysvětlení a celá událost je nadále předmětem dalšího vyšetřování dálničních policistů. Pokud bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání, muži bude ve správním řízení hrozit pokuta ve výši 7 až 25 tisíc korun a 6 trestných bodů.

Během incidentu naštěstí nedošlo k dopravní nehodě ani ke zranění osob. Díky včasnému oznámení a rychlé reakci hlídky dálniční policie se situace obešla bez následků.

Apelujeme na řidiče, aby věnovali maximální pozornost dopravnímu značení a orientaci, zejména při nájezdu na dálnice. K jízdě v protisměru často vede únava, nepozornost nebo nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

Doporučení Policie ČR:

  • Pečlivě sledujte dopravní značení, zejména na nájezdech na dálnici a rychlostní komunikace.
  • Pokud si nejste jistí správným směrem, zastavte na bezpečném místě a situaci si ověřte.
  • Zjistíte-li, že jedete v protisměru, okamžitě zastavte u kraje vozovky, zapněte výstražná světla a volejte linku 158.
  • Nevyjíždějte unavení – únava snižuje pozornost a zvyšuje riziko chyb.
  • Navigaci berte jako pomůcku, nikoliv jako rozhodující faktor – sledujte primárně dopravní značení a dění na silnici.

Děkujeme všem řidičům, kteří v dané události reagovali správně a přispěli tak ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Psali jsme:

Policie ČR: Pololetní vysvědčení se pomalu blíží
Policie ČR: Policisté řídí nasazení sil a prostředků
Policie ČR: Záchrana života
Policie ČR: Volání o pomoc jim nebylo lhostejné

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , Policie ČR , TZ

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co přesně sledujete tou žalobou na prezidenta?

A nebylo by spíš na místě podat kompetenční žalobu? Tu podle všeho nechcete podat, aby se neodváděla pozornost od práce vlády a pak podáte jinou žalobu. Já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pracovním románkům se opravdu daříPracovním románkům se opravdu daří Když rozchod přijde jako rána z čistého nebeKdyž rozchod přijde jako rána z čistého nebe

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Další jízda v protisměru po dálnici D11

7:14 Policie ČR: Další jízda v protisměru po dálnici D11

Dne 15. ledna 2026 v čase 23:29 jsme přijali oznámení o vozidle jedoucím v protisměru na dálnici D11…