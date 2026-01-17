Policie ČR: Další jízda v protisměru po dálnici D11

Podle oznamovatele se mělo vozidlo pohybovat v levém jízdním pruhu ve směru na Prahu. Policisté z Dálničního oddělení Pravy okamžitě začali prověřovat úsek mezi 76. a 84. kilometrem.
Na 84. kilometru se služební hlídce skutečně objevilo proti jejich směru jedoucí vozidlo. Policisté se jej pokusili zastavit, avšak řidič hlídku objel a pokračoval dál v protisměrné jízdě směrem na Prahu. Hlídka se následně otočila a pokračovala po dálnici stejným směrem, kdy si všimla, že hledané vozidlo sjelo na čerpací stanici.
Policisté vozidlo nalezli odstavené na parkovacím místě a řidiče na místě ztotožnili. Jednalo se o vozidlo Ford, které řídil 53letý muž. S řidičem byla provedena dechová zkouška i orientační test na omamné a psychotropní látky, oba s negativním výsledkem.
Řidič byl vyzván k podání vysvětlení a celá událost je nadále předmětem dalšího vyšetřování dálničních policistů. Pokud bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání, muži bude ve správním řízení hrozit pokuta ve výši 7 až 25 tisíc korun a 6 trestných bodů.
Během incidentu naštěstí nedošlo k dopravní nehodě ani ke zranění osob. Díky včasnému oznámení a rychlé reakci hlídky dálniční policie se situace obešla bez následků.
Apelujeme na řidiče, aby věnovali maximální pozornost dopravnímu značení a orientaci, zejména při nájezdu na dálnice. K jízdě v protisměru často vede únava, nepozornost nebo nesprávné vyhodnocení dopravní situace.
Doporučení Policie ČR:
- Pečlivě sledujte dopravní značení, zejména na nájezdech na dálnici a rychlostní komunikace.
- Pokud si nejste jistí správným směrem, zastavte na bezpečném místě a situaci si ověřte.
- Zjistíte-li, že jedete v protisměru, okamžitě zastavte u kraje vozovky, zapněte výstražná světla a volejte linku 158.
- Nevyjíždějte unavení – únava snižuje pozornost a zvyšuje riziko chyb.
- Navigaci berte jako pomůcku, nikoliv jako rozhodující faktor – sledujte primárně dopravní značení a dění na silnici.
Děkujeme všem řidičům, kteří v dané události reagovali správně a přispěli tak ke zvýšení bezpečnosti provozu.
