Policie ČR: Kilogramy drog stále pašují kurýři. V kufru i v trávicím traktu

reklama

Poslední den letních prázdnin do Prahy přicestoval cizinec s kufrem výrazné barvy. Při celní kontrole se k nápadnému zavazadlu přestal hlásit. Není divu, kufr byl totiž plný drog. Stěry z dlaní cizince reagovaly na kokain a pomohly tak prokázat, komu zavazadlo patří. Pamatovali si to i svědci. Celníci v zavazadle našli čtyři kilogramové balíčky drog, případ od nich převzala k vyšetřování Národní protidrogová centrála. Chemická analýza prokázala, že šlo o ketamin, mefedron, amfetamin a kokain. Muž z Holandska do Prahy cestoval s autobusovou přepravní společností pravidelně, někdy až třikrát za měsíc, často s přestupem v Německu.

Další zadržený a obviněný do Prahy koncem října přicestoval z Brazílie. Ve dvojitém dně kufru celníci pod osobními věcmi našli ukryté více než dva kilogramy omamné látky (2318 gramů včetně obalu). Rozbor v Kriminalistickém ústavu upřesnil, že se jedná o bázi kokainu. Muž vypověděl, že se živil jako taxikář a když si náhodnému cestujícímu postěžoval, že má málo peněz a zdravotní problémy, nabídl mu dvacet tisíc brazilských reálů (92 tisíc korun) za dovezení kufru do České republiky.

Zhruba ve stejnou dobu také příslušníci celní správy na Letišti Václava Havla zadrželi cizince cestujícího ze španělské Valencie. Vyšetření v nemocnici ukázalo, že spolykal cizí předměty. Po třídenní hospitalizaci a opakované CT kontrole byly konečně všechny spolykané předměty „venku“. Muž ve svém trávicím traktu do České republiky dovezl 68 malých kontejnerů s kokainem. Při chemické analýze se ukázalo, že substance obsahuje 57% báze kokainu. Pravděpodobné tedy je, že ve Španělsku nebo v Jižní Americe, odkud látka pocházela, ji už někdo naředil. Celková hmotnost spolykaného obsahu byla 1024 gramů, báze kokainu z toho tvořila 584 gramů.

Kurýři si často neuvědomují riziko odhalení a vysoké tresty, které mohou následovat. Podstatnou část produktivního věku tak mohou strávit ve vězení. U polykačů je navíc vysoké riziko poškození zdraví a úmrtí. Přesto je tento způsob pašování drog stále velmi častý, zejména pro přepravu kokainu letecky z Jižní Ameriky do Evropy, pašování kokainu a heroinu mezi kontinenty i v rámci vnitroevropské distribuce. Zločinecké skupiny se tak snaží diverzifikovat rizika převozu velkých množství drog. Počítají s tím, že k záchytům může dojít, ale převážná část kurýrů své zásilky doručí. V České republice jim za to hrozí 8 – 12 let odnětí svobody, nebo dokonce 10 – 18 let, pokud se prokáže, že byl kurýr součástí organizované skupiny působící ve více státech.

Psali jsme: Policie ČR: Po týdnu od zatčení už je muž v německé věznici ČR, jedna z nejbezpečnějších zemí? Expert se zhrozil nad slovy Rakušana Tak dlouho říkali, že jsme ve válce… Profesor o Česku po masakru Pochybení na FF UK? Pravda o Policii ČR. Zkušený muž promluvil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE