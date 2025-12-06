Policie ČR: Ohlédnutí za císařem

Desítky policistů v sobotu dohlížely na bezpečnost návštěvníků vzpomínkových akcí k 220. výročí bitvy tří císařů u Slavkova u Brna. Tradiční akce přilákala podle odhadů přibližně dvacet tisíc diváků a účast zhruba 1 600 vojáků v dobových uniformách z osmnácti zemí světa, se stovkou koní a dvěma desítkami děl. Rekonstrukce bitvy u Slavkova byla největší za poslední roky.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Nápor příchozích návštěvníků vrcholil před začátkem hlavního programu, kdy si tisíce diváků hledaly nejlepší místa pro sledování rekonstrukce bitvy. Návštěvnost akce byla velmi vysoká, v okolí bojiště parkovalo podle odhadů přes 8 000 vozidel a policisté museli po celý den aktivně usměrňovat provoz.
V náročném terénu policisté využívali mimo jiné terénní čtyřkolky a policejní jezdce na koních, kteří pomáhali s dohledem nad bezpečným pohybem návštěvníků v okolí bojiště. Na příjezdových komunikacích byly posíleny hlídky dopravní policie, které se zaměřovaly na plynulost dopravy a dodržování pravidel silničního provozu.
Cílem opatření bylo minimalizovat kolony a zajistit co nejplynulejší příjezd i odjezd návštěvníků. Také účinkující se zbraněmi museli dodržovat stanovená pravidla bezpečné manipulace. Policisté u nich mimo jiné prováděli i namátkové dechové zkoušky na alkohol, aby nedošlo k ohrožení diváků ani ostatních účinkujících.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva