KDU-ČSL: Poprvé může být primátorem Brna zkušený starosta

Lídrem kandidátky je Jakub Hruška. Ve svých 39 letech je již šestým rokem starostou Kohoutovic. Brno tak poprvé v historii může vést člověk se zkušenostmi starosty městské části. Za Hruškou kandiduje dvojice žen. Současná radní pro školství Irena Matonohová a krajská zastupitelka a bývalá poslankyně Marie Jílková. Na celé kandidátce se objevilo 10 starostů a starostek z městských částí. Právě propojení městských částí a magistrátu je pro koalici Lidovců a Starostů zásadní.
„Máme nejsilnější tým ze všech politických stran. Tým, který má energii i zkušenosti posunout Brno někam dál. Jsem rád, že máme na kandidátce deset oblíbených starostů a starostek z městských částí. Chceme totiž přenést osvědčený způsob vedení městských částí na magistrát. V první řadě je to otevřená komunikace. Magistrát není nedobytná věž a politici musí mezi lidi a vysvětlovat věci. Pokud bych se stal primátorem, budu každé tři týdny pořádat debatu v různých městských částech, aby se mě lidé mohli zeptat, co se na magistrátu děje,” uvedl lídr kandidátky Jakub Hruška.
Na pátém místě kandidátky je také současný poslanec Petr Hladík, který v posledních třech letech působil jako ministr životního prostředí a v minulosti byl 6 let náměstkem brněnského primátora. Hruška vnímá Hladíkovou roli jako hlas Brna v Praze. „Petr Hladík je člověk, který pro Brno udělal opravdu hodně a já jsem moc rád, že již nyní je hlasem Brna v Praze. Nikdo jiný v současnosti za Brno tolik nebojuje v parlamentu jako právě Hladík. Jsem moc rád, že ho mám v týmu,” dodal Hruška.
Koalice také slíbila představení komplexního plánu pro Brno. „Poslední čtyři roky se starám v Brně o školství a mou ambicí je v tom pokračovat. Vedle toho jsme dali dohromady 15 pracovních skupin, které se detailně několik týdnů věnovaly různým programovým oblastem. Kromě kandidátů a odborníků z našich stran jsme zapojili i nezávislé experty. Společně jsme vytvořili komplexní vizi pro město Brno. Ne na čtyři roky, ale na delší období. Ve všech skupinách byli rovnoměrně zastoupeni Lidovci i Starostové. S postupným představováním programu začneme příští týden a celou komplexní vizi představíme v srpnu,” dodala lídryně Starostů Irena Matonohová.
Lidovci a Starostové také dávají velký prostor mladým kandidátům pod 30 let. Na volitelných místech se objevují Kateřina Basel z Brna-severu nebo Patrik Cibere z Vinohrad. Ale na kandidátce jsou i další mladí kandidáti do 30 let. Lidovci a Starostové mají na jižní Moravě hodně silné zázemí v mládežnických organizacích, které jsou aktivní a pořádají společenské a občanské akce. I proto koalice cílí část kampaně na mladé lidi. Koalici osobně přišel podpořit hejtman jihomoravského kraje a předseda lidovců Jan Grolich.
