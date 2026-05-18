Úřad vlády: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Návrh příslušné novely zákona o státní sociální podpoře schválila vláda Andreje Babiše na zasedání v pondělí 18. května 2026. Schválila také nominaci Miroslava Hlaváče na nového náčelníka generálního štábu a vydala nařízení, kterým prodloužila pravidla pro regulaci cen pohonných hmot u českých čerpacích stanic do konce května.
Vláda udělala zásadní krok ke splnění dalšího závazku ze svého programového prohlášení. Poslanecké sněmovně předloží návrh novely zákona o státní sociální podpoře, ve kterém navrhuje od 1. ledna 2027 navýšení rodičovského příspěvku pro rodiče nově narozených dětí nebo dětí nově převzatých do trvalé péče nahrazující péči rodičů ze současných 350 000 korun na 400 000 korun a u vícerčat ze současných 700 000 korun na 800 000 korun. Nová výše má zohlednit inflaci z posledních let a více odpovídat současným životním nákladům rodin s malými dětmi. Podrobnosti čtěte v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.
Vláda navrhne prezidentu republiky, aby do funkce náčelníka generálního štábu Armády ČR namísto končícího Karla Řehky od 1. července 2026 jmenoval dosavadního prvního náměstka náčelníka Miroslava Hlaváče. „Je to přirozený nástupce i z hlediska hierarchie v armádě. Má obrovské zkušenosti a jsme přesvědčeni, že je to ideální kandidát. V rámci kariérního řádu, když je prvním náměstkem stávajícího náčelníka generálního štábu, je to pro mě přirozená volba,“ konstatoval premiér Andrej Babiš. „Důležité bude, jestli se s tím ztotožní i pan prezident, který musí návrh vlády potvrdit,“ dodal. Ještě před jmenováním prezidentem musí nominaci projednat také Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny.
Kabinet schválil také nové nařízení vlády o cenovém výměru pro regulované pohonné hmoty pro období od 20. května 2026 do 31. května 2026. Kvůli pokračující krizi v Hormuzském průlivu vláda pokračuje v nastavených opatřeních, která mají za cíl zabránit nadměrnému zdražení běžného benzínu a motorové nafty u českých čerpacích stanic. I nadále bude Ministerstvo financí na základě vládou schváleného vzorce zveřejňovat maximální ceny těchto pohonných hmot pro další den a zastropuje marži obchodníků na třech korunách za litr. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí ZDE.
Vláda rozhodla také o přesunu některých agend z Úřadu vlády na jednotlivé resorty, a to včetně pracovních míst. Změna se týká protidrogové politiky a duševního zdraví, které se přesunou pod Ministerstvo zdravotnictví, agendy národnostních menšin včetně romských záležitostí, osob se zdravotním postižením a rovnosti žen a mužů, jež bude nově zaštiťovat Ministerstvo práce a sociálních věcí a v případě národnostních menšin i Ministerstvo kultury, a agendy spolupráce s občanskou společností a lidských práv a rovných příležitostí, které budou nově spadat pod Ministerstvo spravedlnosti.
Cílem změn je zefektivnit správu těchto agend, které se na Úřadu vlády a na odborných resortech mnohdy překrývají či dublují, a nastavit jednoznačnou odpovědnost za obsah jednotlivých politik a jeho realizaci. Díky tomu bude možné i snížit administrativní náklady státu na výkon těchto činností a hospodárněji využívat veřejné prostředky.
Vláda podpořila také dva senátní a jeden poslanecký návrh na změnu zákonů. Senát navrhl v novele zákona o pozemních komunikacích změnit dobu platnosti jednodenní dálniční známky z dosavadního kalendářního dne na 24 hodin a v zákoně o správě voleb zpřehlednit hlasovací lístky pro volby do Senátu a volby prezidenta republiky a usnadnit volební akt osobám se zrakovým postižením. Skupina poslanců zase navrhuje snížit kompenzaci za závazek veřejné služby pro držitele poštovní licence ze současných 2 miliard korun zpět na úroveň 1,5 miliardy korun, odložit používání elektronického systému tvorby právních předpisů eLegislativa pro novely zákonů o dva roky nebo odložit používání matričního informačního systému na 1. července 2028.
