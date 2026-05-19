Magyar začal klást podmínky Ukrajině

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Ale v jedné věci se Péter Magyar s Viktorem Orbánem shoduje. Stejně jako Viktor Orbán hodlá hájit práva maďarských menšin. A to i na Ukrajině.
„Před zahájením dnešní schůze vlády jsem telefonicky informoval předsedu Evropské rady o tom, že jsme zahájili kolo rozhovorů na technické úrovni s ukrajinskou stranou, jehož cílem je co nejdříve zajistit právní záruky pro jazyková, vzdělávací a kulturní práva maďarské komunity na Zakarpatské Ukrajině. Předseda Evropské rady mě informoval, že včera jasně sdělil prezidentovi Ukrajiny, že respekt vůči právům maďarské menšiny žijící na Ukrajině musí předcházet jakýmkoli dalším krokům,“ napsal Magyar na sociální síti X.
Maďarská menšina žije na dnešním ukrajinském Zakarpatí ještě od doby Rakouska-Uherska, tedy již déle než sto let. V roce 1939, po rozpadu Československa, bylo Zakarpatí připojeno k Maďarsku. Po vstupu Rudé armády do Maďarska v roce 1944 bylo Zakarpatí i s maďarskou menšinou připojeno k Sovětskému svazu. Tehdy k sovětské Ukrajině.
Po rozpadu Sovětského svazu udržovala Ukrajina s Maďarskem relativně dobré vztahy, ale přibližně stopadesátitisícová maďarská menšina v Zakarpatí zůstala citlivým tématem. Vztahy mezi oběma zeměmi se začaly vyostřovat po vpádu ruských vojáků na ukrajinský Krym a především po ruském vpádu na celé území Ukrajiny v roce 2022, kdy Ukrajinci upřednostnili práva ukrajinské většiny na úkor ruské menšiny. Ale dotklo se to i maďarské menšiny a Viktor Orbán a teď ani Péter Magyar se s tím nehodlají smířit.
Before today’s cabinet meeting began, I informed the President of the European Council by phone that we had initiated a round of technical-level talks with the Ukrainian side aimed at securing legal guarantees as soon as possible for the linguistic, educational, and cultural… pic.twitter.com/9lofrm99yI— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 18, 2026
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.