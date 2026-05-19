Magyar začal klást podmínky Ukrajině

19.05.2026 9:52 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Když se Péter Magyar stal maďarským premiérem, naznačil, že nebude blokovat půjčku Ukrajině, ale pokud jde o postoj vůči Ukrajině a jejímu případnému přijetí do EU, hodlá být důsledný.

Foto: Screen X Pétera Magyara
Popisek: Vítěz maďarských parlamentních voleb 2026 Péter Magyar

Nový maďarský premiér Péter Magyar na videu ukázal, v jakém luxusu se scházely kabinety Viktora Orbána. Sám zdůraznil, že hodlá se svou vládou vystupovat jinak, skromněji a efektivněji.

Ale v jedné věci se Péter Magyar s Viktorem Orbánem shoduje. Stejně jako Viktor Orbán hodlá hájit práva maďarských menšin. A to i na Ukrajině.

„Před zahájením dnešní schůze vlády jsem telefonicky informoval předsedu Evropské rady o tom, že jsme zahájili kolo rozhovorů na technické úrovni s ukrajinskou stranou, jehož cílem je co nejdříve zajistit právní záruky pro jazyková, vzdělávací a kulturní práva maďarské komunity na Zakarpatské Ukrajině. Předseda Evropské rady mě informoval, že včera jasně sdělil prezidentovi Ukrajiny, že respekt vůči právům maďarské menšiny žijící na Ukrajině musí předcházet jakýmkoli dalším krokům,“ napsal Magyar na sociální síti X.

Maďarská menšina žije na dnešním ukrajinském Zakarpatí ještě od doby Rakouska-Uherska, tedy již déle než sto let. V roce 1939, po rozpadu Československa, bylo Zakarpatí připojeno k Maďarsku. Po vstupu Rudé armády do Maďarska v roce 1944 bylo Zakarpatí i s maďarskou menšinou připojeno k Sovětskému svazu. Tehdy k sovětské Ukrajině.

Po rozpadu Sovětského svazu udržovala Ukrajina s Maďarskem relativně dobré vztahy, ale přibližně stopadesátitisícová maďarská menšina v Zakarpatí zůstala citlivým tématem. Vztahy mezi oběma zeměmi se začaly vyostřovat po vpádu ruských vojáků na ukrajinský Krym a především po ruském vpádu na celé území Ukrajiny v roce 2022, kdy Ukrajinci upřednostnili práva ukrajinské většiny na úkor ruské menšiny. Ale dotklo se to i maďarské menšiny a Viktor Orbán a teď ani Péter Magyar se s tím nehodlají smířit.

 

 

