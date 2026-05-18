Správa železnic mění složení nejužšího vedení

19.05.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Generální ředitel Tomáš Tóth představil změny ve vrcholovém managementu a v klíčových útvarech Správy železnic.

Personální změny platí ode dneška a navážou na probíhající transformaci firmy, jejímž cílem je zjednodušení řízení, centralizace vybraných agend, efektivnější fungování, posílení transparentnosti a důvěry veřejnosti.

„Správa železnic prochází významnou proměnou a tomu odpovídají i změny v jejím vedení. Představuji tým lidí, kteří sdílejí vizi moderní, profesionálně řízené firmy, která je otevřená a efektivní,“ říká generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. „Zároveň chci poděkovat všem kolegům, kteří svou misi u Správy železnic končí. Právě v tomto okamžiku musím ocenit především jejich profesionální a konstruktivní přístup.“

Hlavní personální změny ve vedení Správy železnic

Novým náměstkem pro modernizaci dráhy se stává Karel Švejda. Ten má zkušenosti z investiční i ekonomické oblasti modernizace české železnice. V dosavadní pozici náměstka pro provozuschopnost stál mimo jiné u zavedení výhradního provozu ETCS na stovkách kilometrů hlavních tratí. Během jeho působení se také významně snížily ceny v zakázkách na rekonstrukce a opravy tratí. Na pozici střídá Mojmíra Nejezchleba.

Funkce náměstka pro provozuschopnost se ujme Jiří Macho. Ve Správě železnic několik let úspěšně vedl Oblastní ředitelství v Ostravě, které se mu efektivně podařilo sloučit s Oblastním ředitelstvím Olomouc. Během svého působení se podílel například na řešení následků rozsáhlých povodní a koordinaci obnovení provozu v roce 2024.

V čele personálního odboru střídá Pavla Kouckého Aneta Miklášová, která stejnou pozici dosud zastávala ve společnosti ČD Cargo. Vystudovaná právnička stála u zrodu respektovaného nadačního fondu Železnice srdcem, který pomáhá rodinám železničářů v těžkých životních situacích. Ke změně dochází také ve vedení odboru komunikace Správy železnic. Dosavadní ředitelku Kateřinu Matáskovou ve funkci nahradí vedoucí tiskového oddělení a mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. V čele Správy železniční telematiky pak končí Dalibor Fajkus.

Centralizace organizačních složek

Během následujících týdnů projdou rozsáhlejší strukturální proměnou všechny tři stavební správy, centralizace těchto organizačních jednotek bude hotová do konce června. Podobný krok do té doby čeká i oblastní ředitelství, kterých je nyní celkem šest. Ve svých funkcích už nyní končí ředitelé Stavební správy západ Petr Hofhanzl a Stavební správy východ Miroslav Bocák.

Ušetřené peníze se vrací zpět do tratí

Proměna Správy železnic pod novým generálním ředitelem Tomášem Tóthem začala už v předchozích měsících. Od dubna se změnil systém řízení provozu, zjednodušila se struktura managementu a centralizovaly se vybrané agendy, například příprava veřejných zakázek. Efektivnější fungování organizace umožnilo zrušit přibližně 140 pracovních pozic v řídicím aparátu, bez dopadů na zaměstnance v provozu.

Součástí pokračující proměny Správy železnic je nový pohled na zadávání veřejných zakázek. Větší otevřenost vůči dodavatelům, transparentnější prostředí a vytvoření podmínek k širší konkurenci vede v posledních měsících ke znatelnému snížení cen v tendrech. Úsporná opatření přinášejí do rozpočtu Správy železnic stovky milionů korun, které se investují do modernizace infrastruktury.

Změna přístupu se promítá také do racionalizace přípravy velkých investičních projektů. U vysokorychlostních tratí se Správa železnic nově soustředí na páteřní síť, která propojí Česko s okolními státy a zároveň pomůže uvolnit kapacitu na stávajících tratích. Ještě tento týden pak Správa železnic představí nový střednědobý plán zavádění ETCS a elektrizace tratí.

