Německo: Nadával kancléři za pomalý internet. Šel k soudu

19.05.2026 12:31 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Ty bast*rde“. Ostrý vzkaz určený německému politikovi měl dohru až u soudu. Mladík se naštval kvůli pomalému internetu. Teď si připomíná výročí své kauzy.

Foto: FCB
Popisek: Olaf Scholz

Německé právo poskytuje poměrně silnou ochranu osobnosti a důstojnosti, a němečtí politici této stránky německého práva hojně využívají. Možnost chránit svou osobu právní cestou využívají němečtí politici podstatně častěji než např. čeští politici. A protože jednání soudy zabere i v Německu nějaký čas, podobně jako v Česku, na povrch teď vyplula žaloba ještě z dob, kdy byl kancléřem sociální demokrat Olaf Scholz.

Ten se důrazně a přímo u soudu ohradil proti výroku mladého muže, který si chtěl přes internet stáhnout počítačovou hru, jenže rychlost stahování byla natolik tristní, že v jednu chvíli začal veřejně nadávat.

Mladík vystupující na sociální síti pod přezdívkou Naiwo napsal na sociální síti X: „Scholzi, ty bast*rde, co je to za peklo?“ Slovní výbuch předvedl v okamžiku, kdy zjistil, za jak dlouho se mu do jeho počítače stáhne zakoupená hra Fortnite. Jinými slovy, pravděpodobně byl hořký z kvality internetových služeb, za které jeho rodina platí a které nebyly právě valné. Mladík zjistil, že se mu aktualizace této hry bude stahovat desítky hodin. Konkrétně 60 hodin.

Kvůli tomuto tweetu mladíka začaly stíhat německé úřady pro urážku politika a mladík byl nakonec nucen svůj příspěvek smazat.

„Šťastné výročí k nejnesmyslnější věci, která se mi kdy stala,“ napsal k tomu mladý muž před pár hodinami.

 

