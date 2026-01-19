Policie ČR: Vybíral si především ordinace

20.01.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Muž obviněný z devatenácti krádeží skončil ve vazbě.

Policie ČR: Vybíral si především ordinace
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Brněnští policisté v uplynulých dnech dopadli muže, který stojí za sérií vloupání do brněnských ordinací a dalších objektů. Kriminalisty na jeho stopu přivedly především kamerové záznamy z okolí míst činů, na nichž se opakovaně objevovala stejná podezřelá osoba. S každým dalším záznamem začínali mít policisté jasněji, vybavil se jim totiž cizinec, kterého v minulosti prověřovali kvůli majetkové trestné činnosti. Tehdy byl za krádeže z České republiky vyhoštěn. Podobnost s osobou na záznamech však byla výrazná, policisté proto rozjeli pátrání. Zadržet se jej podařilo díky všímavosti policisty z?brněnských Židenic. Ten podezřelého ve svém volnu potkal na vlakovém nádraží a okamžitě kontaktoval kolegy. Při výslechu se muž pod tíhou důkazů přiznal k celé řadě vloupání. Policisté jej obvinili z celkem devatenácti skutků a je možné, že jejich počet ještě poroste. Muž skončil ve vazbě, kde nyní čeká na trest.

Psali jsme:

Zajíčková (ODS): Nový předseda ODS označil školství za prioritu
Budovat evropskou armádu, zní stále hlasitěji. Základem koalice ochotných
Rajchl (PRO): Přestaňte o mně psát lži a já o vás přestanu psát pravdu
„Nejde jen o ropu.“ Kanál REDACTED spojuje zásah USA ve Venezuele s technokracií a „mapou z roku 1940“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

PČR , Policie ČR , TZ

Mgr. Marek Výborný byl položen dotaz

,,Ztracený dokument"

Dobrý den, váš nástupce prý nemůže najít dokument, zavazující ho vymáhat po Agrofertu sedm miliard už vyplacených dotací. Vy jste ho ale měl. Nemáte ho ještě nebo třeba jeho kopii? A lze jej případně nějak získat znovu? A co na to, že se údajně ztratil říkáte? Co s tím případně uděláte? To by pak mo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Vybíral si především ordinace

7:33 Policie ČR: Vybíral si především ordinace

Muž obviněný z devatenácti krádeží skončil ve vazbě.