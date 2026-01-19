Policie ČR: Vybíral si především ordinace

Brněnští policisté v uplynulých dnech dopadli muže, který stojí za sérií vloupání do brněnských ordinací a dalších objektů. Kriminalisty na jeho stopu přivedly především kamerové záznamy z okolí míst činů, na nichž se opakovaně objevovala stejná podezřelá osoba. S každým dalším záznamem začínali mít policisté jasněji, vybavil se jim totiž cizinec, kterého v minulosti prověřovali kvůli majetkové trestné činnosti. Tehdy byl za krádeže z České republiky vyhoštěn. Podobnost s osobou na záznamech však byla výrazná, policisté proto rozjeli pátrání. Zadržet se jej podařilo díky všímavosti policisty z?brněnských Židenic. Ten podezřelého ve svém volnu potkal na vlakovém nádraží a okamžitě kontaktoval kolegy. Při výslechu se muž pod tíhou důkazů přiznal k celé řadě vloupání. Policisté jej obvinili z celkem devatenácti skutků a je možné, že jejich počet ještě poroste. Muž skončil ve vazbě, kde nyní čeká na trest.
