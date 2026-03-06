Ústavní soud: Delegace ÚS na návštěvě slovinského Ústavního soudu

Zástupci českého a slovinského Ústavního soudu se nezřídka scházejí na multilaterálních fórech. Oba soudy jsou navíc členy Konference evropských ústavních soudů (Conference of European Constitutional Courts, CECC) i Světové konference ústavního soudnictví (World Conference on Constitutional Jusitce, WCCJ).
Na pozvání předsedy slovinského Ústavního soudu Roka Čeferina se tentokrát konalo setkání dvoustranné. Delegaci Ústavního soudu České republiky vedl předseda Josef Baxa, kterého do Lublaně doprovázeli místopředsedkyně Veronika Křesťanová, soudkyně Lucie Dolanská Bányaiová, soudce Zdeněk Kühn a generální sekretář Vlastimil Göttinger. Bilaterální jednání, které proběhlo v úterý 3. března 2026 v sídle slovinského Ústavního soudu, bylo zaměřeno na dvě témata. Těmi byly posouzení spravedlivosti trestního řízení jako celku a nezávislost soudnictví a platy soudců. Nad rámec uvedených tematických okruhů se diskutovalo o mnoha dalších tématech spojených s přezkumem a ochranou ústavnosti.
Bilaterální setkání proběhlo ve vřelé atmosféře, bylo věcné a přínosné. Výměna poznatků a perspektiv je pro ústavní soudy přirozeně obohacující a může významně přispívat k prohloubení a zefektivnění ochrany ústavnosti a lidských práv.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.