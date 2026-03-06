Ministr Šťastný: Mezi pojišťovnami musí vzniknout skutečné konkurenční prostředí

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem nevyužil přednostního práva, já jsem se standardně přihlásil, pokusím se relativně stručně přednést postoj klubu Motoristů k této problematice.
Na úvod mi však dovolte požádat, abychom se zamysleli nad vystupováním některých našich kolegů. Opakovaně se tady děje, že v bodu, který s tím nesouvisí, je tady řešena problematika Magistrátu hlavního města Prahy. Já chci moc poprosit, abychom se drželi věci, chci poprosit všechny předsedající Sněmovny, aby v souvislosti a souladu a intencích jednacího řádu vedli jednotlivé řečníky k věci, protože opravdu v minulosti se tady objevovala a v případě mých předřečníků zcela patologická afinita k nejrůznějším problémům hlavního města Prahy, k metru, k dopravě a dalším věcem. A tyto byly diskutovány u bodů, které s tímto vůbec nesouvisí, například zde projednávaným bodem několika miliard korun v rámci přerozdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Nyní mi dovolte stručně reagovat na několik věcí, které tady zazněly z úst mých předřečníků. Tím prvním je otázka ukrajinských pojištěnců. Všeobecná zdravotní pojišťovna letos ke konci ledna evidovala přibližně 334 000 pojištěnců se statusem dočasné ochrany z Ukrajiny, je to zhruba o 30 000 méně než před třemi lety. Z nich ale bylo 138 000 takzvaných státních pojištěnců, tedy dětí, žen pečujících o malé děti nebo seniorů, čili osob, za které platí pojistné stát. V loňském roce čerpali Ukrajinci s dočasnou ochranou registrovaní u Všeobecné zdravotní pojišťovny péči v souhrnné výši 4,16 miliardy korun a naproti tomu odvedli do systému zdravotního pojištění VZP 5,5 miliardy korun a další 4 miliardy ale poslal za státní pojištěnce z Ukrajiny stát. V tomto ohledu je také potřeba připomenout, že ukrajinští pojištěnci vstupovali do systému přerozdělení, ostatní pojišťovny z toho zhruba měly 600 milionů korun ročně.
Tady ta debata, která byla, tak se snažila nastínit, že celé to přerozdělení má s touto problematikou co dělat, ale z mého pohledu a z pohledu Motoristů pouze okrajově. Ano, má s touto problematikou co dělat otázka ukrajinských uprchlíků registrovaných u VZP, protože vznikl zdroj, vznikl zdroj pro možné přerozdělení. Ale ta primární příčina přece je úplně v něčem jiném, ta primární příčina spočívá v tom, že předchozí vládou, předchozí ministrem zdravotnictví, byla nastavena úhradová vyhláška tak, že je deficitní, to znamená, že u některých pojišťoven skutečně se nedostávají peníze a bez tohoto konkrétního kroku by tyto pojišťovny se dostaly do ekonomických problémů, vyčerpaly by veškeré rezervy, které už tam téměř nemají, a ty některé menší pojišťovny, ať už je to vlivem této vyhlášky, ano, nebo možná i nějakým neefektivním hospodařením nebo špatným přístupem managementu, to je na ministrovi zdravotnictví a správních radách těch pojišťoven, aby toto vyhodnotily, by prostě nedokázaly hradit péči poskytovatelů zdravotní péče řádně a včas a určitě by se to dotklo, dotklo pojištěnců, to znamená pacientů.
Z tohoto důvodu tady za Motoristy říkám, že my tento krok pokládáme, ano, opravdu za zcela výjimečný, zcela nesystémový, podruhé v historii České republiky, ale jako nezbytný a jediný možný, asi nejlepší možné řešení je toto, jak se s touto situací vypořádat.
Pak se tady vedla velká debata o managementu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Motoristé ještě nemají dovoleného zástupce Sněmovnou do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. My respektujeme rozhodování správních rad. V tomto ohledu předpokládáme, že správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny dělala to, co v rámci zákona dělat měla.
A dobře víme, že v posledních dnech dochází i k poměrně razantním změnám z hlediska restrukturalizace Všeobecné zdravotní pojišťovny, například redukci počtu poboček a různé další systémové změny, které v podstatě neměly od vzniku Všeobecné zdravotní pojišťovny obdoby. A já v tomto ohledu také předpokládám, že správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny tuto věc řádně projednala a celá věc je vedena ve prospěch českého zdravotnictví.
Další věc je, a to je na závěr, my jsme přesvědčeni o tom, že skutečně je potřeba přijít s hlubokou strukturální reformou nebo alespoň strukturálními změnami, které zamezí tomu, aby se české zdravotnictví dostávalo do deficitu. V tomto ohledu skutečně není možné do budoucna řešit problémy českého zdravotnictví přilíváním dalších a dalších peněz. Jsme toho názoru, že není možné prostě měnit snadno stávající mechanismy platby za státní pojištěnce a podobně.
Jsme pro to, aby skutečně byly zavedeny finanční bonusy pro občany, kteří se pravidelně účastní preventivních prohlídek. Prioritou je pro nás restrukturalizace dlouhodobé péče, to znamená propojení zdravotní a sociální oblasti tak, aby péče o seniory byla plynulá, koordinovaná a přirozeně dostupná v rámci úhrad zdravotních služeb.
Samozřejmě podporujeme modely založené na (nesrozumitelné) managementu, (nesrozumitelné) léčby a kvalitě poskytované péče, nikoliv pouze na objemu výkonu. Jsme jasně pro zvýšení transparentnosti úhrad péče a posílení odpovědnosti a kontroly zdravotních pojišťoven, včetně osobní odpovědnosti členů správních rad za výsledky činnosti pojišťoven. To je velice důležité.
Je potřeba zrevidovat systém přerozdělení pojistného, jak tady bylo i ze strany pana ministra řečeno, a přijmout taková opatření, abychom předcházeli těm deficitům v systému veřejného zdravotního pojištění. A jsme hlavně pro navrácení základních principů dohodovacího řízení, kdy je dohoda v rukou pojišťoven a poskytovatelů, a ministerstvo pak už přistupuje pouze spravedlivě k těm jednotlivým segmentům. Jsme pro redukci významu a vlivu úhradové vyhlášky směrem k posílení role pojišťoven v tom celém systému.
Skutečně jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba reformovat systém veřejného zdravotního pojištění tak, aby mezi zdravotními pojišťovnami vzniklo skutečné konkurenční prostředí tak, aby pojišťovny získaly větší prostor pro samostatné hospodaření a odpovědnost za kvalitu služeb.
To bylo v politickém programu Motoristů. Toto je promítnuto i do programového prohlášení vlády. A my se domníváme, že toto je správná cesta. Děkujeme.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
