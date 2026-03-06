Lesy ČR: Záměrným zaplavováním krajiny vrací lesníci vodu do luhů na Břeclavsku

„Voda se už rozlila například na lednických loukách, čekáme ji kolem hájenky Lubeš, u starého říčního ramene Bruksa a v lokalitě Palachy. V tomto období může proudit i na lesních cestách. Nebezpečí tam cyklistům a turistům nehrozí, ale je třeba s tím počítat,“ vzkazuje vedoucí valtického polesí z Lesů ČR Bronislav Konečný.
Opatření simuluje někdejší přirozené jarní záplavy, které už nejsou možné kvůli vodohospodářským úpravám na Dyji. „Záměrně je provádíme v chladnějších březnových dnech, abychom minimalizovali riziko možného přemnožení komárů,“ pokračuje Konečný.
Po 15. březnu zase hladina v kanálech klesne a voda se postupně vsákne do půdy. Stopy po záměrném jarním zaplavování krajiny ale mohou být vidět ještě v dubnu.
