Lesy ČR: Záměrným zaplavováním krajiny vrací lesníci vodu do luhů na Břeclavsku

06.03.2026 13:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V lužních lesích, na loukách, v kanálech a korytech mezi Lednicí a Břeclaví se od 3. do 15. března postupně zvýší hladina vody. Pomocí zvednutých stavítek lesníci z Lesů České republiky simulují někdejší jarní záplavy, které luhům svědčí. V tomto období tak tradičně doplňují zásoby podzemní vody.

Lesy ČR: Záměrným zaplavováním krajiny vrací lesníci vodu do luhů na Břeclavsku
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

„Voda se už rozlila například na lednických loukách, čekáme ji kolem hájenky Lubeš, u starého říčního ramene Bruksa a v lokalitě Palachy. V tomto období může proudit i na lesních cestách. Nebezpečí tam cyklistům a turistům nehrozí, ale je třeba s tím počítat,“ vzkazuje vedoucí valtického polesí z Lesů ČR Bronislav Konečný.

Opatření simuluje někdejší přirozené jarní záplavy, které už nejsou možné kvůli vodohospodářským úpravám na Dyji. „Záměrně je provádíme v chladnějších březnových dnech, abychom minimalizovali riziko možného přemnožení komárů,“ pokračuje Konečný.

Po 15. březnu zase hladina v kanálech klesne a voda se postupně vsákne do půdy. Stopy po záměrném jarním zaplavování krajiny ale mohou být vidět ještě v dubnu.

