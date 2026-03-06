AOPK ČR: Sokol stěhovavý podruhé v CHKO Žďárské vrchy

Po roce se sokoli vrátili na hnízdiště na skalním útvaru Čtyři palice. Kvůli klidu pro jejich hnízdění Agentura ochrany přírody a krajiny ČR včera vstup do této přírodní rezervace omezila, přístup ke skále není možný. Turisté mohou toto chráněné území navštívit po značené stezce po obvodu tohoto skalního útvaru.
„Vloni sokoli vyvedli na Čtyřech palicích dvě mláďata. Byla to bez nadsázky přelomová událost, tito vzácní dravci se totiž do Žďárských vrchů vrátili po sedmdesáti letech. Nyní probíhá na loňském hnízdišti tok a sokoli se chystají na snesení vajec. Věřím, že letos se hnízdění také podaří, i když záleží na mnoha faktorech. Jedním z nich je klid – i při krátkodobém vyrušení mohou totiž například krkavci odnést ze sokolího hnízda vejce nebo malá mláďata. Prosíme proto návštěvníky, aby omezení vstupu respektovali, stejně jako vloni. Děkujeme,“ komentuje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Sokoli stěhovaví ve 2. polovině minulého století téměř vymizeli zejména kvůli masivnímu používání insekticidu DDT (dichlordifenyltrichlorethan), který narušoval jejich reprodukci, a ztrátě přirozených hnízdišť. Nyní krajinu postupně znovu osidlují. V České republice již hnízdí více než stovka párů. Návrat sokolů je důkazem úspěšnosti dlouhodobých ochranářských opatření a intenzivní spolupráce s vlastníky lesů a dalšími partnery. Potvrzuje, že s odpovědným přístupem je možné vrátit do naší přírody vzácné druhy, které v minulosti téměř vymizely.
