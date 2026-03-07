„Dávám tomu 12 z 10.“ Trump po úderech v Íránu žádá kapitulaci

Válka mezi Íránem a koalicí Spojených států a Izraele vstoupila do druhého týdne a podle dosavadního vývoje není jasné, kdy by mohly boje skončit. Americký prezident Donald Trump mezitím přitvrdil rétoriku a vyzval Teherán k „bezpodmínečné kapitulaci“, připomíná agentura Reuters.
Trump uvedl, že Spojené státy v konfliktu postupují úspěšně. „Někdo se mě ptal, jak bych to hodnotil od nuly do deseti. Řekl jsem, že bych tomu dal 12 až 15. Jejich armáda je pryč, námořnictvo je pryč, komunikace je pryč a jejich lídři jsou pryč,“ řekl americký prezident.
Trump zároveň zdůraznil, že jakákoli dohoda s Íránem je podle něj možná pouze v případě bezpodmínečné kapitulace. Po ní by podle něj mohlo dojít k výběru „přijatelného vedení“ a Spojené státy spolu se spojenci by následně pomohly zemi s ekonomickou obnovou.
Krátce před Trumpovým prohlášením však íránský prezident Masúd Pezeškján uvedl, že některé státy už zahájily zprostředkovatelské snahy o ukončení konfliktu. Ty podle něj naznačují možnost diplomatického řešení, přestože boje v regionu nadále pokračují.
Válka začala po koordinovaných amerických a izraelských úderech na íránské cíle. Od té doby dochází k dalším útokům na obou stranách a konflikt se postupně rozšiřuje i do dalších částí Blízkého východu. Podle dostupných údajů si boje už vyžádaly stovky až tisíce obětí a vyvolaly obavy z širší regionální eskalace.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.