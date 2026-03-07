„Dávám tomu 12 z 10.“ Trump po úderech v Íránu žádá kapitulaci

07.03.2026 7:37 | Zprávy
autor: Karel Výborný

Konflikt mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy s Izraelem na straně druhé pokračuje i ve druhém týdnu bez jasného výhledu na konec bojů. Americký prezident Donald Trump požaduje po Teheránu „bezpodmínečnou kapitulaci“, zatímco Írán naznačuje, že některé státy už se pokoušejí o zprostředkování jednání.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Válka mezi Íránem a koalicí Spojených států a Izraele vstoupila do druhého týdne a podle dosavadního vývoje není jasné, kdy by mohly boje skončit. Americký prezident Donald Trump mezitím přitvrdil rétoriku a vyzval Teherán k „bezpodmínečné kapitulaci“, připomíná agentura Reuters.

Trump uvedl, že Spojené státy v konfliktu postupují úspěšně. „Někdo se mě ptal, jak bych to hodnotil od nuly do deseti. Řekl jsem, že bych tomu dal 12 až 15. Jejich armáda je pryč, námořnictvo je pryč, komunikace je pryč a jejich lídři jsou pryč,“ řekl americký prezident.

Podle něj americká armáda „funguje fenomenálně“ a operace výrazně oslabila íránské vojenské schopnosti. Dodal také, že Spojené státy měly na výběr – buď pokračovat v dlouhodobém konfliktu nízké intenzity, nebo zasáhnout razantně. „A my jsme něco udělali,“ prohlásil podle Fox News.

Trump zároveň zdůraznil, že jakákoli dohoda s Íránem je podle něj možná pouze v případě bezpodmínečné kapitulace. Po ní by podle něj mohlo dojít k výběru „přijatelného vedení“ a Spojené státy spolu se spojenci by následně pomohly zemi s ekonomickou obnovou.

Krátce před Trumpovým prohlášením však íránský prezident Masúd Pezeškján uvedl, že některé státy už zahájily zprostředkovatelské snahy o ukončení konfliktu. Ty podle něj naznačují možnost diplomatického řešení, přestože boje v regionu nadále pokračují.

Válka začala po koordinovaných amerických a izraelských úderech na íránské cíle. Od té doby dochází k dalším útokům na obou stranách a konflikt se postupně rozšiřuje i do dalších částí Blízkého východu. Podle dostupných údajů si boje už vyžádaly stovky až tisíce obětí a vyvolaly obavy z širší regionální eskalace.

