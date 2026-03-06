Peksa (Volt): AI úplně zdarma? No neberte to. Ne, skutečně neberte

To tak jedna známá společnost vyvíjející AI onehdá uzavřela kontrakt s vládou jednoho velkého státu, že jim bude dodávat AI řesení pro vojenské účely. No stalo se, že lidi se naštvali, a začali jim rušit předplatná, že tohle jako financovat nebudou. I stalo se, že jsem si také řekl "nedá se nic dělat, $200 měsíčně + DPH je dost, pojďme zjistit, jestli konkurence nedodá lepší služby". A předplatné jsem vypověděl....
A co byste neřekli, ti dobří lidé mi nabídli, že budu od nich mít příští měsíc AI úplně ZDARMA! No, neberte to!
Já samozřejmě vůbec nikoho nechci vůbec k ničemu navádět a rozhodně to není tak, že armáda onoho velkého státu udělala březen měsícem AI zdarma, ale rozumíme si, že...
Kdybyste se ptali po výsledcích, tak ten konkurenční tým, co řekl, že AI do zbraní dodávat nebude, mi za posledních pár dnů pomohl kód vyoptimalizovat zprasený těma prvníma v té míře, že to výše zmíněné předplatné budu muset v dubnu zrušit tak-jako-tak. Protože to prostě šetří náklady. A tak je to v pořádku, protože v tom kapitalismu si přece firmy mají konkurovat kvalitou služeb a ne tím, že někdo uzavře s vládou exkluzivní kontrakt na výrobu autonomních strojů na zabíjení lidí...
