SPÚ: Sázíme budoucnost – 23 652 stromů

Státní pozemkový úřad se do iniciativy Sázíme budoucnost zapojil již v roce 2019 a letošní účast tak představuje osmý rok spolupráce. Díky aktivitě všech poboček SPÚ se úřad dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější partnery Nadace Partnerství v kategorii veřejných institucí, kde opakovaně obhajuje první místo v počtu zasazených stromů. V soutěži Zlatý rýč SPÚ zvítězil již čtyřikrát za sebou.
„Dlouhodobá spolupráce s Nadací Partnerství potvrzuje, že společným úsilím lze dosahovat skutečně viditelných výsledků. Každý nový strom představuje krok k odolnější a zdravější české krajině – a jsem hrdá na to, že se na této změně SPÚ tak výrazně podílí,“ uvedla ústřední ředitelka Svatava Maradová.
V roce 2025 SPÚ prostřednictvím poboček a KPÚ vysadil celkem 23 652 stromů a desetitisíce keřů. Nejčastěji byly vysazovány duby a třešně a z keřů ptačí zob. Všechny výsadby byly pečlivě evidovány a fotograficky dokumentovány, a následně zaneseny do databáze iniciativy Sázíme budoucnost.
V posledních letech také rostl podíl vysazovaných ovocných dřevin. Ovocné aleje, stromořadí podél cest a solitérní ovocné stromy byly dříve běžnou součástí české krajiny. Současné výsadby proto navazují na její historickou podobu a obnovují to, co v minulosti často zaniklo. Tento trend odráží nejen snahu SPÚ vracet do krajiny tradiční dřeviny, ale také potřeby jednotlivých regionů a jejich specifických podmínek. Ovocné stromy, zejména třešně, se osvědčily jako druhy dobře přizpůsobitelné současným klimatickým podmínkám a vhodné pro výsadbu podél cest či v intravilánech obcí. Zároveň představují významný krajinotvorný prvek podporující biodiverzitu a jsou často preferovány i ze strany obcí, škol a spolků zapojených do komunitních výsadeb.
Od začátku spolupráce (2019–2025) SPÚ na platformě Nadace Partnerství eviduje celkem 205 637 vysazených stromů. Výrazný nárůst výsadeb v posledních letech souvisel s důrazem na zelená a vodohospodářská opatření, která SPÚ prosazoval v souladu s Koncepcí pozemkových úprav 2021–2025.
Projekt Sázíme budoucnost, který vznikl pod hlavičkou Nadace Partnerství, směřuje k vysazení 10 milionů stromů v ČR mimo les. Výsadby jsou veřejně evidovány na webu www.sazimebudoucnost.cz a započítávají se do soutěžních kategorií.
SPÚ se do projektu zapojil jako realizátor výsadeb i jako partner, který dlouhodobě přispívá ke zlepšování stavu české krajiny.
