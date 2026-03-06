Hradní propaganda. Holec si smlsnul na jistých „novinářích“

Výrok novináře Václava Dolejšího o tom, že Andrej Babiš nechápe roli médií, vyvolal ostrou reakci komentátora Petra Holce. Ten tvrdí, že problém je ve skutečnosti opačný a že část českých médií funguje jako „externí hradní propaganda" a nikoli jako nezávislá kontrola moci.

Popisek: Petr Holec

Komentátor Petr Holec reaguje na vyjádření novináře Václava Dolejšího ze serveru Seznam Zprávy, který na sociální síti X napsal, že Andrej Babiš je „první premiér, jenž nechápe roli médií, vždy logicky kritických k moci, takže jakékoliv výtky si vykládá jako snahu ‚kartelu změnit výsledky voleb‘“.

 

Problém je však podle komentátora v tom, že Babiš má v tomto ohledu pravdu. Dolejší přehlíží zásadní věc: že Seznam Zprávy i Novinky, patřící stejnému majiteli, nepůsobí jako standardní média, ale jako „obyčejná propaganda prezidenta Petra Pavla za naše daně“. Připomíná přitom, že prezidentská kancelář uzavřela se Seznamem PR smlouvu na propagaci Petra Pavla, čímž se obě média fakticky proměnila v „externí oddělení hradní propagandy“.

Vládní moc v Česku nemůže kontrolovat někdo, kdo je placený jinou mocí, poukazuje Petr Holec v komentáři na svém webu na skutečnost, že prezident Petr Pavel se od loňského října snaží ze všech sil změnit výsledky voleb – a spolu s ním i jeho „novináři“, mezi které řadí i Dolejšího.

Většina českých médií podle Holce rezignovala na princip kritiky moci během vlády Petra Fialy a spíše je obrátila proti opozici. Výrazy jako „prokremelské narativy“, „dezinfo“ či „populisté a extremisté“ označuje za nálepky „smrdící totalitou“, která média ochotně přebírala – stejně jako se to podle něj dělo za nacistů, fašistů či bolševiků.

Návrat Andreje Babiše k moci provází nikoli běžná kritická kontrola médií, ale „stejná permanentní delegitimizace“, jakou podle Holce dříve zažívaly dvě současné vládní strany v opozici. Dodává přitom, že Babiš má pravdu, když tvrdí, že se média snaží „změnit výsledky voleb“ – a pokud se to nepodaří, pokusí se alespoň ovlivnit ty příští, a to v čele s „fachmanem Dolejším“.

