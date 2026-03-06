„Opozice kvičí.“ Obermaierová psala Macinkovi. Smetla herce u chvilkařů

Herečka Jaroslava Obermaierová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz kritizuje politické angažmá části umělců a demonstrace Milionu chvilek, jejichž smysl nechápe. O nové vládě mluví spíše pozitivně a říká, že když vidí, jak „opozice kvičí“, zřejmě to vláda dělá dobře. Zároveň ale přiznává obavy z atmosféry ve světě a z rostoucího „řinčení zbraní“.

Na úvod rozhovoru přišla řeč na parlamentní volby a změnu vlády, kdy kabinet Petra Fialy vystřídala nová vláda tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy sobě. Herečka Jaroslava Obermaierová dodala, že výsledky voleb podle ní nakonec nedopadly tak špatně. „Myslím si, že to mohlo být horší. Když vidím dnes tu opozici, která opravdu na ní nenechá nic suchou, tak si říkám, asi to dělá vláda dobře, když ta opozice je pořád tak nervózní a kvičí,“ uvedla.

„Jsem víceméně spokojená, i když jsem nebyla úplně volič někoho z těchto stran, i když jsem některým fandila, ale můj tip byl jiný,“ zmínila uskupení Stačilo!, které podle ní mohlo ve volbách uspět. „Vypadalo to, že by se tam mohlo dostat Stačilo! a tam si myslím, že byli rozumní lidé,“ uvedla s tím, že zatím má pocit, že současná vláda se snaží dělat něco pro lidi, i když jí podle ní opozice „hází klacky pod nohy“.

Směrem k nové vládě pak Obermaierová vyjádřila podporu. „Oni jsou stateční a přeju jim sílu, nesmějí se dát,“ uvedla. Zároveň dodala, že osobně napsala i jednomu z představitelů kabinetu, a sice šéfovi české diplomacie Petru Macinkovi (Motoristé sobě). „Panu Macinkovi jsem měla možnost napsat: Nedejte se!“ dodala herečka s úsměvem.

Neskrývala přitom ani lítost nad tím, jak se prezident Petr Pavel zachoval vůči Filipu Turkovi, když jej odmítl jmenovat ministrem. „Pan Filip Turek... to mě mrzelo. On je taková figura nejen proto, jak vypadá, ale i když mluví. Má to hlavu a patu,“ uvedla Obermaierová s tím, že jde o „chytrého a mladého politika“. Kromě toho se vyjádřila také k nedávnému vystoupení prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně, při němž ministr Petr Macinka během projevu demonstrativně četl výtisk Rudého práva. Přiznala, že jí tato situace přišla „zábavná“.

„Bojím se, kam se svět posouvá“

Obermaierová zároveň popsala své obavy z dnešní atmosféry ve světě a z toho, jak často se podle ní mluví o válce. Podle ní se sice říká, že lidé chtějí mír, ve veřejném prostoru ale převažují obrazy zbraní a ničení. „Jsem poslední dobou smutná, i když říkám, že volby díky bohu dopadly, jak dopadly, ale je mi smutno z toho řinčení zbraněmi,“ připustila herečka. „Říká se, chceme mír, ale vlastně daleko víc vidíme válečných zbraní, rozbitých baráků. Mluví se pořád o válce,“ uvedla.

„Mám z toho strach, ne o sebe, ale hrozně se bojím, že ten svět se tak divně zhoupnul, jako by byli lidi, kteří fandí tomu násilí,“ řekla znepokojeně. Nechápe prý ani některé iniciativy, které se objevují ve veřejném prostoru. „Už jenom to, že se dělají sbírky na zbraně, já to neumím pochopit. Když je někde hodně zbraní, tak se musí použít. A kde jinde než ve válce,“ dodala.

V rozhovoru přišla řeč také na demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, kde na pódiu vystupuje řada známých herců a hereček. Jaroslava Obermaierová přiznala, že tyto aktivity sleduje, ale jejich smysl podle svých slov úplně nechápe. „To, co jsem četla o šéfovi Milionu chvilek, to není moc lichotivé,“ řekla na adresu Mikuláše Mináře.

„Proč to umělci dělají? Je to hloupé“

Přijde ji zvláštní, jak byly v minulosti kritizovány kroky bývalého prezidenta Miloše Zemana, když měl výhrady ke jmenování Jana Lipavského ministrem, kterého nakonec do funkce stejně uvedl. A nyní je naopak prezident Petr Pavel Milionem chvilek a mnohými umělci podporován, když se rozhodl nejmenovat ministrem Filipa Turka. Takový přístup označila za „nesmyslný“.

Diví se některým svým hereckým kolegům, kteří na podobné demonstrace pravidelně chodí a veřejně na nich vystupují. Jako příklad zmínila herce Davida Prachaře, jehož angažmá na těchto akcích jí překvapuje. „Já nevím, já bych jim opravdu chtěla vidět do hlavy, protože mi to přijde strašně hloupé,“ uvedla s tím, že politické názory by neměly společnost rozdělovat „Vždyť si můžeme myslet různé věci, ale to neznamená, že jsme nepřátelé,“ řekla.

Stranou nezůstaly ani některé výroky režiséra Jana Hřebejka, když na podzim 2024 komentoval oslavu osmdesátých narozenin bývalého prezidenta Miloše Zemana v hotelu Štekl na Hluboké a ve svém komentáři si posteskl nad promarněnou příležitostí hotel „vybombardovat“. Herečka taková slova ostře odmítla. „Nechápu, že někdo musí tak nenávidět, že řekne slovo vybombardovat. Bojím se názorů těchto lidí, vůbec to neumím pochopit. Kde se bere ta strašná zášť?“ uvedla.

Kritika televizních debat

Herečka se také vymezila vůči některým televizním debatám a způsobu jejich moderování. Podle ní se v diskusích často stává, že moderátoři hostům skáčou do řeči a nedovolí jim dokončit myšlenku.

Kriticky se vyjádřila například k vedení rozhovoru s Filipem Turkem v Interview ČT24, kde se původně mělo mluvit o tématech jako životní prostředí nebo Green Deal, moderátorka Barbora Kroužková se ale snažila z Turka „dolovat“ odpověď ohledně návštěvy Kyjeva. „Ta agresivita tady těch, a to není sama, je jich víc, ten pan Takáč, ten prská úplně, to je strašný. Vadí mi ta agrese,“ uvedla Obermaierová.

Vyjádřila se také k debatě o plánovaném zrušení koncesionářských poplatků a k protestům některých zaměstnanců veřejnoprávních médií. Podle ní by tato média měla především usilovat o větší objektivitu a otevřeněji mluvit i o svém hospodaření. Pokud by byla média veřejné služby financována ze státního rozpočtu a jejich hospodaření by podléhalo přísnější kontrole, mohlo by to podle ní vyvolat odpor uvnitř institucí. „Asi by se hodně lidem šláplo na kuří oko,“ uvedla.

