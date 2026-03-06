„Ať znovu zvítězíte.“ Slavný režisér poslal Orbánovi vzkaz

07.03.2026 8:16 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Podpora pro maďarského premiéra Viktora Orbána přichází ze Srbska i z Bosny a Hercegoviny. Politik Milorad Dodik a režisér Emir Kusturica mu popřáli úspěch v nadcházejících volbách, zatímco Orbán současně ostře reagoval na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Situaci komentoval také český premiér Andrej Babiš, který Zelenského slova označil za nepřijatelná.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Předseda Svazu nezávislých sociálních demokratů (SNSD) Milorad Dodik a slavný srbský režisér Emir Kusturica popřáli maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi vítězství v nadcházejících volbách.

Dodik na sociální síti X oznámil, že se setkal s Kusturicou a že mají pro Orbána společný vzkaz. Ve společném videu Kusturica uvedl, že je Orbánovi vděčný za to, že se zastává tradičních hodnot, rodiny, kultury maďarského lidu a ekonomické prosperity, a poznamenal, že maďarský premiér to vše spojuje se svým konzervativním postojem.

„S panem Dodikem se přátelím už léta a prošli jsme si mnoha různými fázemi, ale nyní vidíme, že národní kapacita srbského a maďarského lidu musí být nějakým způsobem propojena, aby vydržela celý příběh, který nás čeká. Přejeme vám vše nejlepší a abyste znovu zvítězil,“ řekl Kusturica.

Maďarský premiér Viktor Orbán pod příspěvkem poděkoval Dodikovi a Kusturicovi za slova podpory. „Děkuji za milá slova! Vše nejlepší!“ napsal Orbán na X v reakci na video Dodika a Kusturici.

Parlamentní volby v Maďarsku se budou konat 18. dubna. V českém veřejném prostoru se zároveň objevují hlasy, podle nichž tlak a ostré výroky ze strany Kyjeva mohou maďarského premiéra na domácí scéně posílit.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během tiskového brífinku v Kyjevě kritizoval blokování zhruba 90miliardové finanční pomoci Evropské unie pro Ukrajinu, kterou Maďarsko zablokovalo. Zelenskyj přitom nepřímo narážel na maďarského premiéra Viktora Orbána. „Doufáme, že jedna konkrétní osoba v Evropské unii nebude blokovat těch 90 miliard eur, aby naši vojáci měli zbraně, které potřebují. Jinak předáme adresu této osoby našim ozbrojeným silám, aby mu naši kluci mohli zavolat a promluvit s ním svým jazykem,“ prohlásil Zelenskyj. 

Výrok byl široce interpretován jako narážka právě na Orbána, který pomoc pro Ukrajinu v rámci sporu o dodávky ropy a ropovod Družba blokuje. Maďarská vláda následně označila Zelenského slova za nepřijatelnou hrozbu. 

Orbán zveřejnil na platofrmě X také video, v němž se médiím vyjádřil k napětí ve vztazích s Ukrajinou. Podle něj nejde o osobní spor, ale o otázku maďarských národních zájmů. „Myslím, že to není o mně, ale o Maďarsku. Situace je skutečně vážná, protože Ukrajinci uvalili na Maďarsko ropnou blokádu. Pracujeme na tom, abychom ji překonali, a musíme ji prolomit,“ sdělil Orbán.

Zdůraznil také, že Maďarsko nelze vydírat a že Budapešť využije všechny politické a finanční nástroje, aby ochránila životní úroveň maďarských rodin.

K videu zároveň připojil komentář na síti X, kde reagoval na výroky ukrajinského prezidenta. „Hrozby prezidenta Zelenského nejsou namířeny proti mně. Vyhrožuje Maďarsku. Bohužel pro něj mě nemůže zastavit v ochraně maďarských rodin,“ napsal Orbán.

Na jeho slova reagoval také český premiér Andrej Babiš (ANO), který výroky Volodymyra Zelenského označil za „naprosto nepřípustné“. 

Článek obsahuje štítky

Babiš , Maďarsko , zahraničí , Orbán , x , Kusturica , Dodik , Zelenskyj

Myslíte, že občané Íránu teď získají svobodu?

Jaký útok, převrat, vojenská akce nebo jak to kdo nazve přineslo na Blízkém východě lepší podmínky pro občany a svobodu? Bohužel podle mě jeden vůdce padne a přijde někdo ještě horší. A myslíte, že USA jde skutečně o to, těm lidem pomoci? Podle mě vždy sleduje jen vlastní zájmy, bohužel. Ještě jeden...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

