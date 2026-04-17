Policie ČR: Vyhodnocení akce SPEED MARATHON 2026

20.04.2026 7:33 | Tisková zpráva
Do letošní celoevropské dopravně bezpečnostní akce pořádané v rámci evropského sdružení ROADPOL se na území České republiky zapojilo stovky policistů, kteří během dne zkontrolovali přibližně 6 414 vozidel.

Ve středu 15. dubna 2026 proběhla na území České republiky celoevropská dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON. Policisté před jejím zahájením pečlivě vyhodnotili navržená stanoviště a na základě stanovených kritérií, jako jsou četnost hlasů veřejnosti, dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě, množství dopravních nehod a intenzita provozu, vybrali jsme 1173 míst, kde následně kontrolovali dodržování stanovených rychlostních limitů. Akce byla zahájena po půlnoci a probíhala nepřetržitě po dobu 24 hodin.

Výběr lokalit přitom vychází nejen z dopravních analýz, ale také z podnětů veřejnosti. Ta letos zaslala více než 16 000 tipů a přes 167 000 hlasů, což je více než v loňském roce. Tento rostoucí zájem potvrzuje, že veřejnost vnímá problematiku rychlosti jako zásadní.

Během akce policisté zjistili celkem 3 188 dopravních přestupků, z toho 1 910 případů se týkalo překročení stanovené rychlosti. Přestože byla veřejnost o konání akce i o vybraných lokalitách předem informována, výsledky opět potvrzují, že část řidičů stále podceňuje rizika spojená s nedodržováním rychlostních limitů.

Závažnost zjištěných přestupků dokládají i konkrétní případy z praxe. K nejvýraznějším případům zjištěným během akce patřilo například naměření rychlosti 125 km/h v místě s povolenou padesátkou v Brně na ulici Jedovnická. Dále v obci Bílina policisté naměřili řidiči rychlost 115 km/h v úseku s povolenou padesátkou. Na Rohanském nábřeží v Praze 8 projel jiný řidič rychlostí 100 km/h, navíc s pozitivním testem na návykové látky. Další výrazná překročení zaznamenali policisté například v ulici Argentinská v Praze 7, kde řidič jel rychlostí 97 km/h, nebo v obci Černá v Pošumaví na silnici I/39, kde byla naměřena rychlost 95 km/h v úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h. 

Další zjištěné přestupky:
Nevyhovující technický stav vozidel – 230 případů
Způsob jízdy - 203
Telefonování za jízdy – 173 případů
Dálniční poplatky – 130 případů
Nesprávné předjíždění – 69 případů
Nepoužití zádržného systému – 60 případů

Kromě uvedeného policisté zjistili například 9 případů řízení pod vlivem alkoholu, 10 případů řízení pod vlivem jiných návykových látek a 11 řidičů, kteří usedli za volant bez řidičského oprávnění.

Ve srovnání s rokem 2025 je patrný nárůst zájmu veřejnosti, kdy počet tipů vzrostl z více než 13 000 na více než 16 000 a počet hlasů ze 117 007 na více než 167 000. Zvýšil se také celkový počet zjištěných přestupků z 3 005 na 3 188 a počet případů překročení rychlosti z 1 857 na 1 910. Naopak poklesl počet případů řízení pod vlivem alkoholu ze 14 na 9, zatímco u jiných návykových látek došlo k nárůstu ze 6 na 10 případů.

Vyhodnocování akce nadále probíhá. Na základě získaných poznatků se policisté i v následujícím období zaměří na nejrizikovější lokality s cílem dále zvyšovat bezpečnost na českých silnicích.

Psali jsme:

Klesly dávky, klesnou nájmy. Toto se stane s bydlením
Tahle země nepatří veřejnoprávním médiím. Okamura neustoupí ani o centimetr
„Politický eunuch.“ Snaha Petra Pavla o cestu na summit NATO očima Radima Panenky
Premiér Babiš: Schůze plná demagogií a neuvěřitelných deklarací ze strany opozice

