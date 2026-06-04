FNUSA: II. interní klinika získala čtyři nové elektrokardiografy

05.06.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně rozšířila své vybavení o čtyři nové EKG přístroje, které byly pořízeny díky finančnímu daru Nadace Purple Foundation. Celková hodnota daru činí bezmála 400 tisíc korun.

FNUSA: II. interní klinika získala čtyři nové elektrokardiografy
Foto: FNUSA
Popisek: FNUSA

Nové elektrokardiografy přispějí ke zkvalitnění diagnostické péče o pacienty na pracovištích II. interní kliniky. EKG přístroj zaznamenává elektrickou aktivitu srdce a převádí ji do grafické podoby – elektrokardiogramu (EKG). Toto vyšetření patří mezi základní diagnostické metody v kardiologii i interní medicíně a pomáhá odhalovat poruchy srdečního rytmu, známky ischemické choroby srdeční nebo další srdeční onemocnění.

Pořízení čtyř nových přístrojů umožňuje zdravotnickému personálu zajistit rychlé a spolehlivé vyšetření pacientů přímo na jednotlivých odděleních. Moderní technické vybavení zároveň přispěje k vyššímu komfortu pacientů i efektivnější organizaci péče.

Děkujeme nadačnímu fondu Purple Foundation za poskytnutý dar a podporu rozvoje zdravotní péče.

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TZ , FNUSA

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak je možné, že vás jako europoslance nepustili do budovy?

Napsal jste, že jste do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku nedojel. Přístup blokovala policie. To jako nepustili ani další? Nebo myslíte, že to vás jako kritika nepustili účelově? Jak je to vůbec možné?

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