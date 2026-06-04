FNUSA: II. interní klinika získala čtyři nové elektrokardiografy

Nové elektrokardiografy přispějí ke zkvalitnění diagnostické péče o pacienty na pracovištích II. interní kliniky. EKG přístroj zaznamenává elektrickou aktivitu srdce a převádí ji do grafické podoby – elektrokardiogramu (EKG). Toto vyšetření patří mezi základní diagnostické metody v kardiologii i interní medicíně a pomáhá odhalovat poruchy srdečního rytmu, známky ischemické choroby srdeční nebo další srdeční onemocnění.
Pořízení čtyř nových přístrojů umožňuje zdravotnickému personálu zajistit rychlé a spolehlivé vyšetření pacientů přímo na jednotlivých odděleních. Moderní technické vybavení zároveň přispěje k vyššímu komfortu pacientů i efektivnější organizaci péče.
Děkujeme nadačnímu fondu Purple Foundation za poskytnutý dar a podporu rozvoje zdravotní péče.
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