Kdo je tu fracek? Macinka nebo Pavel? Hádka ve studiu

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05.06.2026 11:28 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Poslanci David Pražák (ANO), Marek Výborný (KDU-ČSL), Radim Fiala (SPD) a Vojtěch Munzar (ODS) se v debatě před kamerami CNN Prima News po čase opět přeli o tom, zda má prezident Petr Pavel jet na summit NATO do Ankary. Marek Výborný a Radim Fiala se postavili ostře proti sobě. Radim Fiala před kamerami žádal, aby se prezident Petr Pavel přestal chovat jako arogantní fracek. Výborný totéž žádal u ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé).

Kdo je tu fracek? Macinka nebo Pavel? Hádka ve studiu
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Hosté CNN Prima News Radim Fiala a Radek Výborný

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Munzar v debatě na CNN Prima News poznamenal, že spor prezidenta Pavla a ministra Macinky poškozuje obraz České republiky v zahraničí. Podle poslance ODS bychom měli ctít ústavní text, podle něhož hlava státu zastupuje stát navenek.

Marek Výborný dal najevo, že to vidí stejně a je přesvědčen, že by prezident měl reprezentovat Českou republiku. A stejně tak by tam měl jet premiér z pohledu Marka Výborného, proč vláda není ochotna plnit své závazky vůči NATO.

„Já si myslím, že je dobře, že zahraniční politiku dělá pan premiér,“ ozval se Pražák. Ten nechtěl spekulovat, jestli nakonec prezident do Ankary pojede, nebo nepojede. Sám je prý toho názoru, že by tam měli jet oba.

David Pražák

  • ANO 2011
  • poslanec
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Výborný v této souvislosti zmínil i nedávný rozhovor Petra Macinky pro iDNES.cz. Podle Výborného Macinka v tomto rozhovoru vystavoval na odiv svou aroganci. „Vyzývám Petra Macinku, aby se přestal chovat jako arogantní fracek. Omlouvám se za ta slova,“ prohlásil Výborný před kamerami.

A tady se hned ohradil Radim Fiala.

„To já můžu stejně vyzvat Petra Pavla, aby se přestal chovat jako arogantní fracek,“ pravil Radim Fiala.

„To si děláte legraci,“ kroutil hlavou Výborný.

Ale Fiala pokračoval.

„Když řekne, že je Donald Trump odporný člověk, nebo že Donald Trump poškodil NATO víc než Vladimir Putin. Tak s takovým člověkem chcete jet za Donaldem Trumpem a jednat s ním na summitu NATO.“

Po chvíli se Fiala trochu rozzlobil.

„Je to evergreen a mě už to nebaví. Podle mě zahraniční politiku dělá vláda a premiér a vláda rozhodnou o tom, kdo na summit pojede a nepojede.“

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
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Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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Poté se politici shodli, že by spolu koalice a opozice měly být schopny lépe se bavit a nacházet shody. „Tak, jak je to vyhrocené, tak to ničemu neprospívá,“ ozval se Pražák.

Munzar konstatoval, že premiér Andrej Babiš si také musí umět udělat pořádek ve vládě.

„Tady se skutečně motáme pořád v kruhu. Ta podaná ruka je z obou dvou stran, … ale to, co říkal Petr Macinka, to je ukázka jeho malosti a jeho arogance,“ dodal Výborný.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
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arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

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Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , KDU-ČSL , Munzar , NATO , ODS , opozice , vláda , Výborný , SPD , Turecko , ANO , Pražák , Petr Pavel , Macinka , Trump , Ankara , CNN Prima News , Prezident Pavel , Motoristí

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MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak je možné, že vás jako europoslance nepustili do budovy?

Napsal jste, že jste do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku nedojel. Přístup blokovala policie. To jako nepustili ani další? Nebo myslíte, že to vás jako kritika nepustili účelově? Jak je to vůbec možné?

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