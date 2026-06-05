Kdo je tu fracek? Macinka nebo Pavel? Hádka ve studiu

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Marek Výborný dal najevo, že to vidí stejně a je přesvědčen, že by prezident měl reprezentovat Českou republiku. A stejně tak by tam měl jet premiér z pohledu Marka Výborného, proč vláda není ochotna plnit své závazky vůči NATO.
„Já si myslím, že je dobře, že zahraniční politiku dělá pan premiér,“ ozval se Pražák. Ten nechtěl spekulovat, jestli nakonec prezident do Ankary pojede, nebo nepojede. Sám je prý toho názoru, že by tam měli jet oba.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
A tady se hned ohradil Radim Fiala.
„To já můžu stejně vyzvat Petra Pavla, aby se přestal chovat jako arogantní fracek,“ pravil Radim Fiala.
„To si děláte legraci,“ kroutil hlavou Výborný.
Ale Fiala pokračoval.
„Když řekne, že je Donald Trump odporný člověk, nebo že Donald Trump poškodil NATO víc než Vladimir Putin. Tak s takovým člověkem chcete jet za Donaldem Trumpem a jednat s ním na summitu NATO.“
Po chvíli se Fiala trochu rozzlobil.
„Je to evergreen a mě už to nebaví. Podle mě zahraniční politiku dělá vláda a premiér a vláda rozhodnou o tom, kdo na summit pojede a nepojede.“
Poté se politici shodli, že by spolu koalice a opozice měly být schopny lépe se bavit a nacházet shody. „Tak, jak je to vyhrocené, tak to ničemu neprospívá,“ ozval se Pražák.
Munzar konstatoval, že premiér Andrej Babiš si také musí umět udělat pořádek ve vládě.
„Tady se skutečně motáme pořád v kruhu. Ta podaná ruka je z obou dvou stran, … ale to, co říkal Petr Macinka, to je ukázka jeho malosti a jeho arogance,“ dodal Výborný.
Mgr. Petr Macinka
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
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